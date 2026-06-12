Facebook a Instagram po celém světě kolabují. Postihl je rozsáhlý globální výpadek

Sociální sítě Facebook a Instagram postihl rozsáhlý globální výpadek, který v pátek zasáhl uživatele v mnoha zemích světa. Podle specializovaných serverů pro sledování výpadků a stížností na konkurenčních platformách hlásili lidé potíže s přístupem do aplikací i k webovým stránkám.
Problémy se projevily v řadě regionů včetně Česka, Singapuru, Filipín, Indie, Austrálie, Kanady a Spojených států. V Singapuru začal počet hlášení na portálu Downdetector, který shromažďuje informace o stavu sítí z různých zdrojů, prudce stoupat kolem deváté hodiny večer tamního času.
Zasažena byla hlavní aplikace Facebooku, jeho webové rozhraní a také komunikační služba Facebook Messenger. Uživatelům, kteří se pokoušeli přihlásit nebo načíst obsah, se zobrazovalo chybové hlášení s textem, že došlo k chybě a společnost na problému pracuje.
Podle monitorovacího webu StatusGator zaznamenali uživatelé napříč kontinenty potíže s celou rodinou aplikací spadajících pod technologický gigant Meta. Tento incident se tak zařadil do série nepravidelných výpadků, které služby této společnosti v posledních letech opakovaně doprovázejí.
Podobně rozsáhlé potíže s fungováním obou platforem se objevily již v březnu, kdy uživatelé v několika státech nemohli po dobu několika hodin aktualizovat své kanály příspěvků ani se přihlásit ke svým účtům.
Další samostatný výpadek, který zasáhl tisíce lidí po celém světě, se odehrál rovněž na začátku téhož měsíce. Společnost Meta k nynějšímu pátečnímu kolapsu svých služeb nevydala žádné podrobnější vysvětlení, které by objasnilo přesnou technickou příčinu nebo rozsah potíží.
22. května 2026 17:01
Půl roku od prvního zákazu sociálních sítí: Jak se žije mladým v Austrálii dnes?
Související
Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích
Žádný TikTok, YouTube nebo Twitch. Jak bude fungovat celosvětově první zákaz sociálních sítí pro mladé?
Aktuálně se děje
před 39 minutami
Facebook a Instagram po celém světě kolabují. Postihl je rozsáhlý globální výpadek
před 1 hodinou
Bohaté státy Evropské unie se bouří. Chtějí razantní škrty
před 2 hodinami
Islámábádská dohoda je na spadnutí? Írán popřel, že by ji měl o víkendu podepsat
před 2 hodinami
Zahajovací zápas fotbalového MS zvládlo domácí Mexiko. JAR dohrávala o devíti lidech
před 3 hodinami
CNN: Dohoda USA s Íránem má jen prodloužit příměří a znovu otevřít Hormuzský průliv
před 4 hodinami
Ministryně pro místní rozvoj Mrázová byla napadena
před 5 hodinami
Musk se stane prvním dolarovým trilionářem na světě. SpaceX míří na burzu
před 6 hodinami
Kallasová se ostře ohradila proti zrušení svého úřadu. Tisícům zaměstnanců EU poslala rázný mail
před 6 hodinami
Zemřela princezna Bha. Budoucí thajská královna strávila poslední roky života v kómatu
před 7 hodinami
Ukrajinská armáda zničila při útoku na most desítky vojenských vozidel. Chce odstřihnout Rusko od Krymu
před 8 hodinami
Ukončili jsme válku s Íránem, prohlásil Trump. K žádné dohodě zatím nedošlo, reaguje Teherán
před 10 hodinami
Počasí bude i o víkendu deštivé. Dorazí i vítr
před 11 hodinami
Česko - Jižní Korea 1:2. Kapitán Krejčí skóroval, Korejci předvedli obrat
včera
Dnes v noci velmi tvrdě udeříme na Írán. Převezmeme ostrov Charg, pohrozil Trump. O hodinu později vše zrušil
včera
Fotbalové MS plné nových pravidel. Jaké novinky týmy i fanoušky čekají?
včera
Amerika zůstane bezbranná? Rakety bleskově dochází, Trumpa čeká ostrá debata se zbrojaři
včera
Tchajwanská armáda cvičně odpálila rakety směrem k Číně z amerických zařízení
včera
Obavy vědců se naplnily. El Niño je tady, může dosáhnout historické síly a působit miliardové škody
včera
Evropští lídři chtějí na summitu G7 přesvědčit Trumpa k obnovení mírových rozhovorů mezi Ukrajinou a Ruskem
včera
Polsko spustí unikátní program. Statisícům lidí poskytne kurzy přežití
Polsko v rámci své snahy stát se klíčovou pevností NATO vůči Rusku spustilo rozsáhlý civilní program wGotowości neboli Připravenost, který učí dobrovolníky dovednostem potřebným pro přežití v dobách krize. Tato iniciativa představuje největší projekt dobrovolného obranného výcviku v polské historii a klade si za cíl propojit armádu s veřejností a psychologicky připravit společnost na případný válečný stav.
Zdroj: Libor Novák