Revoluční verdikt: Facebook, Instagram a YouTube škodí zdraví. Způsobují závislost dětí na sociálních sítích

Kalifornská porota vynesla historický rozsudek, který může navždy změnit tvář digitálního světa. Společnosti Meta a YouTube byly shledány vinnými ve všech bodech obžaloby v přelomovém sporu, který je vinil z úmyslného budování závislosti u mladých uživatelů. Podle verdiktu technologičtí giganti postupovali nedbale při návrhu svých platforem, věděli o jejich nebezpečnosti, a přesto uživatele nevarovali, čímž způsobili vážné poškození duševního zdraví žalující strany.
V centru celého případu stojí dnes dvacetiletá žena jménem Kaley (v soudních spisech uváděná také pod iniciály KGM). Ta spolu se svou matkou zažalovala giganty za to, že ji jako dítě „zaháčkovali“ a způsobili jí úzkosti, tělesnou dysmorfii a sebevražedné myšlenky. Původně žaloba mířila i na TikTok a Snap, tyto společnosti se však s dívkou mimosoudně vyrovnaly ještě před začátkem procesu.
Porota po osm dní trvající poradě rozhodla, že firmy musí Kaley vyplatit 3 miliony dolarů jako kompenzační odškodné. Větší díl viny, konkrétně 70 %, připadl společnosti Meta (vlastník Instagramu a Facebooku), zbylých 30 % pak nese YouTube. To je však zřejmě jen začátek; v další fázi bude porota rozhodovat o sankčním odškodném, které by se vzhledem k obrovskému jmění obou korporací mohlo vyšplhat do stovek milionů až miliard dolarů.
Svědectví mladé ženy u soudu v Los Angeles bylo mrazivé. Kaley začala používat YouTube v šesti letech a Instagram v devíti. Popsala, jak ji algoritmy a funkce jako nekonečné skrolování (infinite scroll) zcela pohltily. Ve svých deseti letech začala trpět depresemi a sebepoškozováním. Diagnóza tělesné dysmorfie pak přišla ve třinácti letech, kdy se stala závislou na používání filtrů, které měnily její vzhled, aby vypadala „dokonaleji“.
Právní zástupce žalobkyně, Mark Lanier, přirovnal praktiky sociálních sítí k praktikám tabákového průmyslu v 90. letech. Označil platformy za „trojské koně“ a „stroje na závislost“, které byly inženýrsky navrženy tak, aby dítě nikdy neodložilo telefon. Vnitřní dokumenty předložené u soudu ukázaly, že Meta vědomě povolila filtry krásy i přes varování vlastních expertů, že mohou být pro dospívající škodlivé.
Reakce technologických gigantů na sebe nenechala dlouho čekat. Meta vyjádřila s rozsudkem nesouhlas a oznámila, že se odvolá. Mluvčí společnosti uvedl, že duševní zdraví dospívajících je komplexní problém, který nelze spojovat s jedinou aplikací. Podobně reagoval i Google, majitel YouTube, s tím, že soud špatně pochopil podstatu jejich služby, kterou považují za streamovací platformu, nikoliv za sociální síť.
Během šestitýdenního procesu vypovídaly i špičky oboru, včetně generálního ředitele Mety Marka Zuckerberga nebo šéfa Instagramu Adama Mosseriho. Mosseri sice připustil, že používání sociálních sítí může být „problematické“, odmítl však termín „klinická závislost“. Naproti tomu viceprezident YouTube Cristos Goodrow prohlásil, že jeho vlastní děti tráví na YouTube hodiny denně a považuje to pro ně za prospěšné.
Pro Metu jde o druhou tvrdou ránu v rozmezí pouhých dvou dnů. Jen o den dříve ji porota v Novém Mexiku shledala vinnou z porušení zákonů na ochranu spotřebitele a z toho, že nedokázala ochránit děti před sexuálními predátory. Tyto po sobě jdoucí rozsudky naznačují, že trpělivost veřejnosti i soudů s nekontrolovaným vlivem sociálních sítí definitivně přetekla.
Verdikt z Los Angeles je vnímán jako bod zlomu. Rodiče dětí, které byly sociálními sítěmi poškozeny nebo v důsledku online šikany a depresí zemřely, se sjeli z celých Spojených států, aby rozsudek oslavili přímo v soudní síni. Mnozí z nich doufají, že tento výsledek konečně donutí Kongres k přijetí přísnější legislativy na ochranu dětí v online prostoru.
Odborníci se shodují, že jde o bezprecedentní vítězství odpovědnosti nad bezbřehým ziskem. Pokud se rozsudek podaří udržet i u odvolacích soudů, mohl by sloužit jako vodítko pro více než 1 500 dalších žalob, které na technologické firmy čekají. Jsou mezi nimi nejen případy jednotlivých rodin, ale i stovky žalob podaných školními obvody a generálními prokurátory jednotlivých států USA.
Tento případ jasně ukázal, že ani ty největší korporace světa nestojí nad odpovědností za bezpečí dětí. Jak uvedli právníci Kaley, porota vyslala nezaměnitelný signál, že žádná firma nesmí upřednostňovat zapojení uživatelů a zisk před duševním zdravím generace, která na internetu vyrůstá.
Bitva však zdaleka nekončí. Další důležitý soudní spor s Metou a dalšími platformami má začít již v červnu u federálního soudu. Technologičtí obři se budou bránit všemi dostupnými prostředky, ale Kaleyina odvaha jít jako první k soudu již nyní otevřela dveře tisícům dalších, kteří hledají spravedlnost v digitální éře.
Zdroj: Jan Hrabě