Mírová dohoda mezi USA a Íránem nikdy nebyla tak blízko, tvrdí Šaríf

Lucie Podzimková

13. června 2026 17:27

Šáhbáz Šaríf
Šáhbáz Šaríf Foto: Facebook Šáhbáz Šaríf

Pákistánský premiér Šáhbáz Šaríf v sobotu prohlásil, že uzavření mírové dohody mezi USA a Íránem je zatím nejblíž, co kdy bylo. Podle Šarífa se pracuje na dokončení dokumentu, který by měl být oběma stranami konfliktu, jenž započal na konci února, podepsán elektronicky. 

"Mírové dohodě jsme blíž než kdy dřív," uvedl pákistánský premiér Šaríf v sobotu na síti X. Dokončení návrhu se podle jeho slov očekává během následujících 24 hodin, Pákistán se v té souvislosti připravuje na elektronický podpis dokumentu. V příštím týdnu mají následovat další rozhovory na "technické úrovni".

Šaríf zároveň poděkoval představitelům Spojených států amerických a Íránu za přístup k jednání i zástupců dalších zemí Blízkého východu za podporu. "Jsme přesvědčeni, že tato historická mírová dohoda položí základy pro trvalý mír," dodal politik. 

Mírová dohoda podle íránského ministra zahraničí Abbáse Aráqčího počítá s ukončením americké blokády Íránu. Rozhovory ohledně jaderného programu mají začít až později. Aráqčí nicméně přiznal, že mezi členy nejvyššího vedení státu má návrh příznivce i odpůrce, přičemž zatím nepadlo žádné definitivní rozhodnutí.

Íránská média v pátek zveřejnila podrobnosti z údajně čtrnáctibodové dohody. Americký prezident Donald Trump nicméně reagoval slovy, že zveřejněné body nemají nic společného s podmínkami, na nichž se obě strany dohodly. Šéf íránské diplomacie zmínil, že dohoda bude případně podepsána na dálku. 

Američtí představitelé v pátek uvedli, že dohoda počítá s opětovným otevřením Hormuzského průlivu i okamžitým ukončením americké blokády. Po podpisu má následovat šedesátidenní epizoda, kdy se bude jednat o íránském jaderném programu. Podle dostupných informací se zatím nepočítá s uvolněním zmrazených íránských aktiv. Po fázích má ovšem dojít k reintegraci Íránu do světové ekonomiky. Teherán by měl také přestat podporovat proxy skupiny v regionu Blízkého východu, například Hizballáh nebo Hamás. 

Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době sice platí příměří, přesto dochází ke vzájemným útokům. 

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