Trump oznámil uzavření mírové dohody. Podepíše se v pátek v Evropě

Americký prezident Donald Trump oznámil uzavření mírové dohody s Íránem, otevření Hormuzského průlivu a ukončení americké námořní blokády. Vojenské operace se mají zastavit také v Libanonu. K oficiálnímu podpisu dokumentu dojde v pátek ve Švýcarsku.
"Dohoda s Íránem je teď hotová," uvedl Trump v neděli na sociální síti Truth Social a poděkoval všem účastníkům jednání. "Proto nařizuji bezplatné otevření Hormuzského průlivu a souběžně i okamžité ukončení americké námořní blokády. Lodě všech zemí, nastartujte motory. Nechte ropu proudit," vzkázal americký prezident.
Trump v dalším příspěvku přislíbil, že dohoda přinese na Blízký východ mír a bezpečnost. "Mnoho prezidentů se snažilo o mír s Íránem, ale všichni přede mnou selhali. Lídři regionu poprvé našli prezidenta, který jim pomůže dosáhnout opravdového míru," konstatoval šéf Bílého domu.
Dosažení mírové dohody mezi Washingtonem a Teherán už předtím potvrdil pákistánský premiér Šáhbáz Šaríf. "Obě strany oznámily okamžité a trvalé zastavení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu," napsal na sociální síti X.
Podle Šarífa má k podepsání mírové dohody dojít v pátek 19. června ve Švýcarsku během oficiální ceremonie. "Prostředníci teď navrhnou sérii jednání v tomto týdnu. Tyto diskuze položí základy pro technické rozhovory a oficiální podpisovou ceremonii," dodal politik.
Američtí představitelé před víkendem uvedli, že dohoda počítá s opětovným otevřením Hormuzského průlivu i okamžitým ukončením americké blokády. Po podpisu má následovat šedesátidenní epizoda, kdy se bude jednat o íránském jaderném programu. Podle dostupných informací se zatím nepočítá s uvolněním zmrazených íránských aktiv. Po fázích má ovšem dojít k reintegraci Íránu do světové ekonomiky. Teherán by měl také přestat podporovat proxy skupiny v regionu Blízkého východu, například Hizballáh nebo Hamás.
Nynější konflikt mezi USA a Izraelem na jedné a Íránem na druhé straně začal americko-izraelskými nálety v sobotu 28. února. V poslední době sice platí příměří, přesto docházelo i ke vzájemným útokům.
Související
Trump má narozeniny. Ministerstvo zveřejnilo svérázné Macinkovo přání
Trumpovo jméno je pryč z Kennedyho centra. Bílý dům vzdoroval do poslední chvíle
Donald Trump , USA (Spojené státy americké) , Írán , Šáhbáz Šaríf , libanon , Izrael , Švýcarsko
Aktuálně se děje
před 48 minutami
Kvůli ničivému ruskému útoku se naléhavě sejdou ministři unijních států
před 1 hodinou
Špatná pro nás i celý svobodný svět. Izrael se bouří proti dohodě USA s Íránem
před 2 hodinami
Ukrajina hlásí devět obětí nepřátelských útoků. Rusové poškodili klášter v Kyjevě
před 3 hodinami
ANO by vyhrálo volby. Motoristé balancují na hraně Sněmovny, ukázal průzkum
před 4 hodinami
Trump oznámil uzavření mírové dohody. Podepíše se v pátek v Evropě
před 5 hodinami
Počasí v novém týdnu potěší milovníky horkého léta
včera
Buckinghamský palác recykluje reakci na dotazy ohledně prince Andrewa
včera
Pavel kondoloval thajskému králi, jehož nejstarší dcera zemřela v nemocnici
včera
Trump má narozeniny. Ministerstvo zveřejnilo svérázné Macinkovo přání
včera
Další vražda v Praze. Cizinec při konfliktu vytáhl nůž, napadený zemřel
včera
Brazílie vstoupila do MS nemastně neslaně. Katar získal historický bod, slaví Skotsko a Austrálie
včera
Nová letecká linka z Prahy. Do Lisabonu začne létat na podzim
včera
Tragédie v Chorvatsku. Tři Češi nepřežili srážku lodí, potvrdil to konzulát
včera
Výkon Kanady proti Bosně stačil na remízu, Američané vstoupili do MS jasnou výhrou
včera
Odmítnutí švýcarského populačního stropu je mírně pozitivní zprávou i pro Česko
včera
Armáda propustila vojáka, který byl v Kongu, z preventivní karantény
včera
Trumpovo jméno je pryč z Kennedyho centra. Bílý dům vzdoroval do poslední chvíle
včera
ANO by jasně vyhrálo volby, Starostové se v opozičním souboji drží před ODS
včera
Britové zadrželi loď z ruské stínové flotily, oznámil Starmer
včera
Rychleji než dřív. České dráhy od neděle opět jezdí přímo do Hamburku
O víkendu má DB InfraGO obnovit provoz na přímé trati z Berlína do Hamburku. Od neděle 14. června vstoupí v platnost plánované jízdní řády. Česká republika znovu získá přímé a rychlé spojení s Hamburkem a Kielem a v plném plánovaném rozsahu bude nabídnuté spojení do Kodaně. Cesta z Prahy do Hamburku bude trvat nově pouze 6 hodin, je to zhruba o 40 minut méně oproti období před výlukou.
Zdroj: Jan Hrabě