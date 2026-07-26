Americký prezident Donald Trump se na večeři Bílého domu pro novináře rozhodl opět provokovat své odpůrce. Vtipkoval totiž o čtvrté kandidatuře v prezidentských volbách, která je mu podle zákonů zapovězena, protože momentálně vykonává již druhý mandát ve funkci hlavy státu.
Trump se poprvé stal prezidentem v roce 2017, kdy nastoupil do úřadu po Baracku Obamovi. Ve volbách porazil bývalou ministryni zahraničí či první dámu Hillary Clintonovou. O čtyři roky později musel Bílý dům opustit, protože prohrál s Joem Bidenem.
Biden měl být Trumpovým soupeřem i předloni, ale k volebnímu souboji nakonec nedošlo. Demokraté přesvědčili původního kandidáta, aby přenechal místo viceprezidentce Kamale Harrisové, která s republikánským soupeřem prohrála. Trump se tak loni v lednu vrátil do Bílého domu.
Na večeři určené novinářům se současný prezident rozhodl zavtipkovat o další kandidatuře. "Mám tu čest oznámit úmysl kandidovat počtvrté na prezidenta Spojených států," uvedl Trump a nezapomněl zmínit, že vyhrál již třikrát. Porážku s Bidenem v roce 2020 totiž opakovaně zpochybňuje.
Trumpovy poznámky jsou ve Spojených státech i v zahraniční vnímány jako vtip, protože podle dvaadvacátého dodatku americké ústavy není možné, aby jeden člověk byl prezidentem zvolen více než dvakrát.
Trump nicméně během večeře vytáhl i ikonickou červenou čepici s nápisem "Trump 2028", která se jevila jako artefakt pro příští americké prezidentské volby. Není proto pochyb o tom, že některé odpůrce tím pěkně podráždil.
Související
Burnham se poprvé spojil s Trumpem. Budu mu i oponovat, slíbil Britům
Trump znovu pohrozil Íránu. Američané zasáhli a znehybnili tanker
Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Trump 2028. Prezident před novináři vtipkoval o další kandidatuře
před 1 hodinou
Za tři dny přibylo 300 mrtvých. Nynější epidemie eboly se šíří nejrychleji v historii
před 2 hodinami
Policejní komando zastřelilo podezřelého z teroristického útoku v Berlíně
před 3 hodinami
Knížák ovlivnil několik generací, konstatoval ministr Klempíř
před 4 hodinami
Fico se naštval kvůli tématu slovenské podpory Ukrajiny
před 5 hodinami
Mladí Češi mají zájem o řízení před 18. narozeninami, ukazují data
před 6 hodinami
Burnham se poprvé spojil s Trumpem. Budu mu i oponovat, slíbil Britům
před 7 hodinami
Kouř z požárů na západě Evropy doputoval do Česka. Lidé se nemusí obávat
před 8 hodinami
Babiš hodlá přehlasovat veto z Hradu. Pavla vyzval, aby sám šetřil
před 8 hodinami
Pachatel útoku v Berlíně by se neměl skrývat v Česku, uvedla policie
před 9 hodinami
Francii a Španělsko dusí požáry, které se nedaří zastavit. Pomáhají i vojáci
před 10 hodinami
Zemřel Milan Knížák, někdejší ředitel Národní galerie
před 11 hodinami
Fotbalová Sparta hlásí vytouženou posilu. Přivedla bratrance Erlinga Haalanda
před 11 hodinami
Policie obvinila ženu ze čtvrteční vraždy v Jablonci nad Nisou
před 12 hodinami
Zelenskyj nepochybuje o další ruské mobilizaci. Nasazeni budou i Severokorejci
před 13 hodinami
Kriminalisté objasnili vraždu po téměř 20 letech. Pachatel ale k soudu nezamíří
před 13 hodinami
Tragédie v Berlíně. Islamista najel do lidí na Pride, nejméně jeden mrtvý
před 15 hodinami
První výhled počasí na příští víkend. Tropy budou úřadovat
včera
Na Klatovsku hoří les. Platí třetí stupeň poplachu
včera
Hradec si odváží z Norska senzační výhru, Jablonec duel plný zvratů v Chorvatsku nezvládl
Ještě před tím, než se o posledním červencovém víkendu definitivně rozjela česká fotbalová klubová scéna na domácí scéně, už ve čtvrtek nastoupily první dva české týmy v rámci evropských předkol ke svým prvním zápasům v nové sezóně 2026/27.
Zdroj: David Holub