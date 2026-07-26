Trump 2028. Prezident před novináři vtipkoval o další kandidatuře

Lucie Podzimková

26. července 2026 21:55

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump se na večeři Bílého domu pro novináře rozhodl opět provokovat své odpůrce. Vtipkoval totiž o čtvrté kandidatuře v prezidentských volbách, která je mu podle zákonů zapovězena, protože momentálně vykonává již druhý mandát ve funkci hlavy státu. 

Trump se poprvé stal prezidentem v roce 2017, kdy nastoupil do úřadu po Baracku Obamovi. Ve volbách porazil bývalou ministryni zahraničí či první dámu Hillary Clintonovou. O čtyři roky později musel Bílý dům opustit, protože prohrál s Joem Bidenem. 

Biden měl být Trumpovým soupeřem i předloni, ale k volebnímu souboji nakonec nedošlo. Demokraté přesvědčili původního kandidáta, aby přenechal místo viceprezidentce Kamale Harrisové, která s republikánským soupeřem prohrála. Trump se tak loni v lednu vrátil do Bílého domu.

Na večeři určené novinářům se současný prezident rozhodl zavtipkovat o další kandidatuře. "Mám tu čest oznámit úmysl kandidovat počtvrté na prezidenta Spojených států," uvedl Trump a nezapomněl zmínit, že vyhrál již třikrát. Porážku s Bidenem v roce 2020 totiž opakovaně zpochybňuje. 

Trumpovy poznámky jsou ve Spojených státech i v zahraniční vnímány jako vtip, protože podle dvaadvacátého dodatku americké ústavy není možné, aby jeden člověk byl prezidentem zvolen více než dvakrát. 

Trump nicméně během večeře vytáhl i ikonickou červenou čepici s nápisem "Trump 2028", která se jevila jako artefakt pro příští americké prezidentské volby. Není proto pochyb o tom, že některé odpůrce tím pěkně podráždil. 

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