Trump znovu pohrozil Íránu. Američané zasáhli a znehybnili tanker

Napětí na Blízkém východě nepolevuje. Údery v posledních hodinách provedli Saúdové, Hútíové i američtí vojáci, kteří znehybnili tanker pokoušející se o prolomení námořní blokády Íránu. Informovala o tom BBC. Americký prezident Donald Trump zároveň znovu varoval Teherán.
Saúdové v uplynulých hodinách podnikli letecké údery proti Hútiům v Jemenu. Šlo o reakci na povstalci oznámenou námořní blokádu a také na jejich útoky na saúdské lodě. Saúdská Arábie musela následně varovat své občany, protože povstalci přistoupili k odvetným útokům.
Americká armáda zároveň v Hormuzském průlivu zasáhla a znehybnila blíže nespecifikovaný tanker, jehož posádka se podle Pentagonu snažila obejít americkou blokádu íránských přístavů. Jde o druhý americký úder proti komerčnímu plavidlu od okamžiku obnovení blokády.
Podle námořního kapitána Tima Hawkinse z amerického vojenského velení se zasažená loď pokusila o prolomení blokády nejméně čtyřikrát. "Posádku jsme opakovaně varovali, ale nepodřídila se. Americké jednotky na místě znehybnily loď střelbou do její motorové místnosti," uvedl Hawkins.
Hormuzský průliv je průlivem mezi Perským a Ománským zálivem. Jde o jedinou spojnici mezi Perským zálivem a oceánem, jde tak o jedno z nejdůležitějších strategických míst na světě. Průlivem se dopravuje asi 20 procent světové ropy a dokonce 35 procent ropy přepravované po moři.
Trump v pátek před novináři v Bílém domě pohrozil dalšími útoky. Zároveň zmínil, že pokračují diplomatické rozhovory. "Mluvíme s nimi. Myslím, že to myslí vážně. Myslím, že jsou nejvážnější, jak jsme je zatím viděli. To ale neznamená, že se dostaneme tam, kam chceme," nechal se slyšet.
Šéf Bílého domu již v uplynulých dnech připomněl, že Hútíové loni čelili tvrdému americkému odvetnému útoku po střelbě na lodě, kterou narušovali obchod a komerční lodní dopravu. "Od té doby a během našeho konfliktu s Íránem se chovali velmi zodpovědně. Bohužel nyní začínají znovu," napsal šéf Bílého domu na síti Truth Social.
"Nechť tato slova slouží jako varování, že pokud to udělají znovu, USA poženou k odpovědnosti Írán – vzhledem k tomu, že Hútíové jsou prodlouženou rukou či zástupnou silou Íránu," varoval americký prezident. "Na Írán i na samotné Hútíe samozřejmě dopadne tvrdý vojenský trest. Z Hútiů jsem přitom velmi zklamaný, protože se až dosud chovali velmi profesionálně a chytré," dodal.
Související
Trump pohrozil Íránu, pokud Hútíové opět zaútočí na komerční lodě
Hútíové oznámili blokádu Báb al-Mandab, klíčové objízdné trasy Hormuzského průlivu
Husíové , Donald Trump , Saúdská Arábie , Americká armáda (U.S. ARMY) , Írán , lodní doprava , Hormuzský průliv
Aktuálně se děje
před 13 minutami
Sparta se na úvod boje o Ligu mistrů utká s Lyonem, pohárové soupeře znají i další české týmy
před 44 minutami
Trump znovu pohrozil Íránu. Američané zasáhli a znehybnili tanker
před 2 hodinami
Čeští hasiči opět bojují s požárem ve Francii. Lidé museli být evakuováni
před 2 hodinami
Macinka zmínil nové informace v případu Čecha zadrženého v Číně
před 3 hodinami
Rusové zaútočili na ukrajinskou výstavu dronů. Zemřelo nejméně 10 lidí
před 4 hodinami
Počasí příští týden: Do Česka se vrátí tropy, vedra mohou být extrémní
včera
Ukrajinské drony soustavně devastují "ruský Amazon". Putin k útokům mlčí
včera
Peníze výměnou za reformy? Třetina zemí se bouří proti revolučnímu plánu EU
včera
Zelenskyj se příští týden sejde v Bílém domě s Trumpem
včera
Nedodržení závazků, se kterým dokážeme žít. První reakce EU na nová Trumpova cla
včera
Armáda zveřejnila nové informace o stavu vojáků po zřícení vrtulníku
včera
Čína zařadila českou Tatru na sankční seznam
včera
Trh s ropou drží na uzdě vynalézavá řešení, ta ale dochází. Co bude, až padnou poslední zábrany?
včera
Krize na Blízkém východě eskaluje. Hormuzský průliv zůstává zavřený, lodě nemohou už využít ani Báb al-Mandab
včera
Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci
včera
Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují
včera
Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla
včera
Dohoda připravovaná 20 let rozzuřila Trumpa. Den po podpisu ji pohřbil
včera
Tropické počasí se vrátí, potvrdili meteorologové. Panuje ale menší nejistota
23. července 2026 21:56
Česko se musí připravit na důchodce. Jedno opatření stačit nebude
Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo společně s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR a společností Deloitte Studii dlouhodobé sociální péče v České republice. Ta potvrzuje, že rychlé stárnutí populace nelze zvládnout jedním opatřením. Budoucnost dlouhodobé péče stojí na rozvoji domácích, komunitních i pobytových služeb, lepším propojení sociální a zdravotní péče, podpoře pečujících a dlouhodobém plánování kapacit.
Zdroj: Jan Hrabě