Trump pohrozil Íránu, pokud Hútíové opět zaútočí na komerční lodě

Lucie Podzimková

23. července 2026 17:44

Donald Trump
Donald Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump varoval Írán, který podle jeho slov ponese následky v případě dalších útoků jemenských povstalců na komerční lodě. Hútíové zklamali Trumpa, jenž pohrozil tvrdým vojenským úderem. 

Trump připomněl, že Hútíové loni čelili tvrdému americkému odvetnému útoku po střelbě na lodě, kterou narušovali obchod a komerční lodní dopravu. "Od té doby a během našeho konfliktu s Íránem se chovali velmi zodpovědně. Bohužel nyní začínají znovu a včera v noci vystřelili na dvě saudskoarabské lodě," napsal šéf Bílého domu na síti Truth Social. 

"Nechť tato slova slouží jako varování, že pokud to udělají znovu, USA poženou k odpovědnosti Írán – vzhledem k tomu, že Hútíové jsou prodlouženou rukou či zástupnou silou Íránu," varoval americký prezident. 

"Na Írán i na samotné Hútíe samozřejmě dopadne tvrdý vojenský trest. Z Hútiů jsem přitom velmi zklamaný, protože se až dosud chovali velmi profesionálně a chytré," dodal Trump.

Podle nejnovějších informací napadli jemenští povstalci Hútíové, kteří jsou úzce spřízněni s Íránem, dva saúdskoarabské ropné tankery. Terčem útoku se stala plavidla Encelia a Layla plující pod saúdskou vlajkou. K zásahům došlo v mezinárodních vodách přibližně 70 námořních mil od saúdskoarabského pobřeží, přičemž jedno z plavidel utrpělo přímý zásah a na jeho přídi vypukl požár, což potvrdily i satelitní snímky.

Americká administrativa již dříve tpohrozila, že za každou napadenou loď v Hormuzském průlivu zničí část íránské infrastruktury, konkrétně most nebo elektrárnu. Teherán tato varování okamžitě odsoudil a označil je za zcela protiprávní jednání naplňující znaky válečných zločinů.

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