36 hodin po ničivém zemětřesení v Kolumbii záchranáři stále nachází živé

Záchranáři v západní Kolumbii vyprostili živou dvaatřicetiletou ženu, která strávila 36 hodin pod troskami zřícené budovy po silném zemětřesení. Danielu Largo vytáhli z trosek domu ve městě Pereira po náročné desetihodinové záchranné operaci. Hasiči se k ní nakonec dostali skrz vykopaný tunel vedený pod čtyřmi těžkými betonovými deskami, které ženu uvěznily. Celá akce vyvolala mezi přítomnými příbuznými i záchranáři obrovskou úlevu.
Ničivé zemětřesení o síle 7,4 stupně zasáhlo západní část Kolumbie v pondělí v 07:34 místního času. Podle oficiálních údajů si katastrofa vyžádala nejméně 200 lidských životů a stovky dalších osob zůstávají nadále pohřešovány. Otřesy půdy měly své ohnisko nedaleko vesnice San José del Palmar v provincii Chocó, přičemž chvění trvalo od 90 sekund do dvou minut. Od hlavního otřesu bylo v oblasti zaznamenáno již více než 100 následných otřesů.
V samotném městě Pereira, které leží v kávovém regionu Kolumbie, bylo potvrzeno nejméně 79 obětí na životech. Nejhorší situace je v městě Cali, kde úřady podle Asociace kolumbijských hlavních měst evidují 95 mrtvých. V Pereiře se podle oficiálních zpráv zřítilo minimálně 92 budov. Záchranáři v tomto městě stále evidují 15 uvězněných lidí a dalších 37 pohřešovaných obyvatel.
První podnět k záchraně Daniely Largo dal místní obyvatel, který zpod sutin zaslechl její volání o pomoc. Matka zachráněné ženy uvedla pro agenturu AFP, že na místo byli následně přivoláni záchranáři. Specialistům se poté podařilo přesnou polohu uvězněné ženy zaměřit s pomocí malé kamery. Doma na zachráněnou ženu netrpělivě čeká její dvanáctiletý syn.
Náročnou operaci v Pereiře prováděli místní hasiči společně s posilami z hlavního města Bogoty a týmem národní policie. Záchranáři museli k dosažení uvězněné ženy vykopat dva samostatné tunely. Prvním otvorem vyhloubeným shora dodávali zasypané ženě potřebný kyslík. Teprve druhý tunel vykopaný zpod betonových desek umožnil její vyproštění a převoz do nemocnice.
Na úspěšné vyproštění ženy reagoval na sociálních sítích také kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella, který událost označil za zprávu naplňující společnost nadějí. Vypjatá situace panuje rovněž v Cali, kde zůstávalo pod troskami uvězněno přes 200 lidí. Starosta města z toho důvodu vyhlásil noční zákaz vycházení a do nejhůře zasažených oblastí vyslal armádní hlídky. V Cali se do této chvíle podařilo ze zřícených objektů zachránit 87 živých osob.
Související
Počet mrtvých v Kolumbii překročil 200. Pohřešují se tisíce lidí
Přes 130 mrtvých a 500 zraněných. Kolumbie svádí závod s časem, pod troskami zůstávají další lidé
Aktuálně se děje
před 27 minutami
Bývalý šéf České pošty Knap podlehl vážné nemoci
před 1 hodinou
Policie vyšetřuje pondělní tragickou zkoušku potrubí v Praze
před 2 hodinami
Houbaři už pamatují lepší časy. Zelená místa na mapě vesměs chybějí
před 2 hodinami
Padlo obvinění kvůli útoku v Tanvaldu. Útočníka poslal soud do vazby
před 3 hodinami
Podporovat Trumpa už se v Evropě nenosí. Pro politiky se stal přítěží
před 4 hodinami
Britové po 10 letech brexitu litují. Přijala by je EU zpátky?
před 4 hodinami
Trump označuje globální oteplování za podvod. Američané mu to ale vůbec nevěří
před 5 hodinami
36 hodin po ničivém zemětřesení v Kolumbii záchranáři stále nachází živé
před 6 hodinami
Vance potají jednal se Zelenským. Požaduje, aby se Ukrajina vyhnula útokům na klíčovou trasu pro vývoz ropy
před 7 hodinami
MAPA: Kde pozorovat zatmění Slunce? Najděte si místo přímo ve vašem okolí
před 8 hodinami
Zatmění Slunce nás v příštích letech čeká ještě několikrát. Z Česka jej opět uvidíme už za rok
před 9 hodinami
Zatmění Slunce vám může poškodit oči i zničit mobil. Jak jej sledovat a fotit bez speciálních brýlí?
před 9 hodinami
Počasí se zde zhoršuje dvakrát rychleji než kdekoliv jinde. Proč se Evropa otepluje nejrychleji na světě?
před 10 hodinami
Zákaz sociálních sítí nefunguje. Většina mladých jej už obešla
před 11 hodinami
Zelenskyj: Ukrajina předala USA konkrétní návrhy na ukončení války
před 12 hodinami
Trump potvrdil, že ze summitu NATO odjel v kontejneru na jídlo. Rubio a Bessent zůstali v ohroženém letadle
před 13 hodinami
Počasí dnes bude na pozorování zatmění Slunce a Perseid ideální
včera
Trump změnil názor. Licenci k výrobě raket systému Patriot Ukrajině neudělí
včera
Exšéf Mossadu: Izraelští špioni opakovaně pronikli do íránského jaderného zařízení ve Fordo
včera
Evropa se chystá na zatmění. Přímý pohled do Slunce vám zničí oči dřív, než to pocítíte, varují lékaři
Evropa se připravuje na výjimečnou astronomickou událost. Ve středu 12. srpna zasáhne pás severního Španělska úplné zatmění Slunce, které promění den v noc. Půjde o vůbec první úplné zatmění Slunce viditelné z kontinentální Evropy za poslední dvě desetiletí. Tento úkaz přiláká tisíce pozorovatelů z celého světa, kteří se sjedou do zóny takzvané totality.
Zdroj: Libor Novák