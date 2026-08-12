36 hodin po ničivém zemětřesení v Kolumbii záchranáři stále nachází živé

Libor Novák

12. srpna 2026 14:50

Zemětřesení, ilustrační foto
Zemětřesení, ilustrační foto Foto: Pixabay

Záchranáři v západní Kolumbii vyprostili živou dvaatřicetiletou ženu, která strávila 36 hodin pod troskami zřícené budovy po silném zemětřesení. Danielu Largo vytáhli z trosek domu ve městě Pereira po náročné desetihodinové záchranné operaci. Hasiči se k ní nakonec dostali skrz vykopaný tunel vedený pod čtyřmi těžkými betonovými deskami, které ženu uvěznily. Celá akce vyvolala mezi přítomnými příbuznými i záchranáři obrovskou úlevu.

Ničivé zemětřesení o síle 7,4 stupně zasáhlo západní část Kolumbie v pondělí v 07:34 místního času. Podle oficiálních údajů si katastrofa vyžádala nejméně 200 lidských životů a stovky dalších osob zůstávají nadále pohřešovány. Otřesy půdy měly své ohnisko nedaleko vesnice San José del Palmar v provincii Chocó, přičemž chvění trvalo od 90 sekund do dvou minut. Od hlavního otřesu bylo v oblasti zaznamenáno již více než 100 následných otřesů.

V samotném městě Pereira, které leží v kávovém regionu Kolumbie, bylo potvrzeno nejméně 79 obětí na životech. Nejhorší situace je v městě Cali, kde úřady podle Asociace kolumbijských hlavních měst evidují 95 mrtvých. V Pereiře se podle oficiálních zpráv zřítilo minimálně 92 budov. Záchranáři v tomto městě stále evidují 15 uvězněných lidí a dalších 37 pohřešovaných obyvatel.

První podnět k záchraně Daniely Largo dal místní obyvatel, který zpod sutin zaslechl její volání o pomoc. Matka zachráněné ženy uvedla pro agenturu AFP, že na místo byli následně přivoláni záchranáři. Specialistům se poté podařilo přesnou polohu uvězněné ženy zaměřit s pomocí malé kamery. Doma na zachráněnou ženu netrpělivě čeká její dvanáctiletý syn.

Náročnou operaci v Pereiře prováděli místní hasiči společně s posilami z hlavního města Bogoty a týmem národní policie. Záchranáři museli k dosažení uvězněné ženy vykopat dva samostatné tunely. Prvním otvorem vyhloubeným shora dodávali zasypané ženě potřebný kyslík. Teprve druhý tunel vykopaný zpod betonových desek umožnil její vyproštění a převoz do nemocnice.

Na úspěšné vyproštění ženy reagoval na sociálních sítích také kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella, který událost označil za zprávu naplňující společnost nadějí. Vypjatá situace panuje rovněž v Cali, kde zůstávalo pod troskami uvězněno přes 200 lidí. Starosta města z toho důvodu vyhlásil noční zákaz vycházení a do nejhůře zasažených oblastí vyslal armádní hlídky. V Cali se do této chvíle podařilo ze zřícených objektů zachránit 87 živých osob.

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Zdroj: Libor Novák

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