Tragédie v Berlíně. Islamista najel do lidí na Pride, nejméně jeden mrtvý

Lucie Podzimková

26. července 2026 8:24

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: MSC

Nejméně jeden člověk nepřežil útok na Pride v německém Berlíně. Mladík s vazbami na islamisty tam vjel s dodávkou do pochodu lidí na podporu komunity LGBT+. Policie od sobotního večera usilovně pátrá po údajném pachateli. 

Při útoku utrpělo nejméně 16 lidí zranění, přičemž tři lidé jsou v ohrožení života. Jedinou potvrzenou obětí je žena. Policie v reakci na tragickou událost nasadila přes 2200 příslušníků, včetně policistů z Hamburku a dalších spolkových zemí, informoval web DW

Hledaným útočníkem je jednadvacetiletý Abdul B., jenž má být spojen s islamistickou scénou v německém hlavním městě. Mladík je vysoký asi 190 centimetrů, hubený a má černé vlasy. Na sobě měl černou mikinu a bílé kalhoty. Policie upozornila veřejnost, že může být ozbrojený a nebezpečný. 

V případu zatím nebyl nikdo zadržen, vyšetřování pokračuje. Jasno v tuto chvíli není ani o tom, zda hledaný muž byl jediným útočníkem. 

Podle spolkového kancléře Friedricha Merze (CDU) došlo k opovrženíhodnému činu a útoku na německou společnost. "Milujeme svobodu a budeme ji chránit a bránit. Zločin bude vyšetřen a stíhán v plném rozsahu zákona. Mé myšlenky jsou s oběťmi a jejich rodinami. Přeji zraněným brzké uzdravení a děkuji všem záchranářům," napsal na síti X. 

Za posledních deset let jde o čtvrtý takový útok v Německu. Například v roce 2016 vjel muž narozený v Tunisku s nákladním autem na vánoční trhy v Berlíně a zabil 12 lidí. Předloni se podobný incident stal v Magdeburgu, kde zemřeli dva lidé a dalších 60 osob se zranilo. 

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