Sparta se na úvod boje o Ligu mistrů utká s Lyonem, pohárové soupeře znají i další české týmy

Pokud si fotbaloví fanoušci mysleli, že si od fotbalu po nedávno ukončeném mistrovství světa odpočinou, tak nikoliv. Vzhledem k nabitému fotbalovému kalendáři už tento týden začíná pro české kluby nová sezóna 2026/27 v podobě účasti v evropských pohárech. Začátkem tohoto týdne se ve švýcarském Nyonu rozhodlo o soupeřích v dalších fázích evropských předkol.
Zatímco Hradec Králové a Jablonec se poprvé v bojích o účast v hlavní fázi evropských pohárů představí již tento týden, Sparta si na svůj úvod na evropské scéně bude muset počkat až na začátek srpna. Pražané už ale vědí, s kým se utkají v rámci 3. předkola Ligy mistrů – jejich soupeřem bude Lyon, v jehož kádru je stále ještě český reprezentant Pavel Šulc. Hradec Králové bojující o účast v Evropské lize, přičemž ve 2. předkola bude bojovat s norským Trömsö, se v případě postupu může ve 3. předkole utkat s Besiktasem Istanbul nebo Midtjyllandem. Pokud Východočeši spadnou do 3. předkola Konferenční ligy utkají se s vítězem dvojzápasu Alaškert vs. Kluž. Jablonec aktuálně se nacházející ve 2. předkole Konferenční ligy, kam se dostal díky tomu, že z evropských pohárů byla vyloučena Karviná a kde se utká s chorvatským Varaždínem. V případě jeho úspěchu pak narazí buď na RFS Riga, nebo islandský celek Vestri.
Nejen pro Pavla Šulce, jenž se tak v dresu Lyonu vrátí do Česka, bude vzájemný dvojzápas Sparty s Lyonem speciální. Na straně Sparty se totiž nachází další z českých reprezentantů Adam Karabec, který je opět od nadcházející sezóny hráčem Sparty a to poté, co se na Letnou vrátil po ročním hostování právě v Lyonu.
Právě Lyon byl v osudí vedle Bodö/Glimt, Olympiakosu Pireus či vítěze z dvojzápasu Fenerbahce Istanbul vs. Górnik. Dá se tak říct, že Pražané ve švýcarském Nyonu vyfasovali toho nejtěžšího možného soupeře.
Až na dvojzápas s Lyonem dojde, začne ho Sparta nejprve doma 4. srpna a odveta se odehraje v Lyonu o týden později. Dodejme, že oba celky se potkaly naposledy v roce 2021 v rámci skupinové fáze Evropské ligy, kdy nejprve doma na Letné sparťané prohráli 3:4 a pak v Lyonu pro změnu 0:3. Nejčerstvější zkušenost s českým fotbalem má Lyon ne nijak dávnou. O posledním víkendu byl totiž soupeřem v generálce na českou ligu pro pražskou Slavii, která vyhrála v tomto zápase hraném na 2x60 minut 2:0.
Olympique Lyon je pak týmem, který v minulé sezóně ovládl hlavní ligovou fázi Evropské ligy, v níž nakonec došel až do osmifinále, kde nestačil na Celtu Vigo.
Los 3. předkola fotbalové Ligy mistrů
Mistrovská část:
Thun/Dinamo Záhřeb – Klaksvík (Faer. ostr.)/Žalgiris Kaunas (Lit.), Mjällby (Švéd.)/Lincoln (Gibr.) – Iberia Tbilisi (Gruz.)/Slovan Bratislava, Levski Sofia/Craiova – Omonia Nikósie (Kypr)/Almaty (Kaz.), Aarhus/Poznaň – Masazir (Ázerb.)/Kuopio (Fin.), Ararat-Armenia (Arm.)/Shamrock (Ir.) – Rrogozhine (Alb.)/Celje (Slovin.), Víkingur Reykjavík/Beer Ševa (Izr.) – Larne (Sev. Ir.)/CZ Bělehrad
Nemistrovská část:
Sparta Praha – Olympique Lyon, Olympiakos Pireus – Nijmegen (Niz.), Saint-Gilloise (Bel) – Bodö/Glimt (Nor.), Fenerbahce Istanbul/Górnik Zabrze – Sturm Štýrský Hradec/Hearts (Skot.)
První zápasy se budou hrát 4. a 5. srpna, odvety 11. srpna.
Hradec v případě postupu čeká těžká prověrka, Jablonec zase možná velké neznámo
Své soupeře ve 3. předkole pro změnu Evropské ligy pak zná Hradec Králové. Ten, pokud
se mu podaří postoupit z 2. předkola přes norské Trömsö, narazí na soupeře zvučného jména a to na vítěze dvojzápasu Besiktas Istanbul vs. Midtjylland. V obou případech by do Česka zavítal český fotbalový legionář. Pokud by to byl Besiktas Istanbul, přijel by křídelník Václav Černý, pokud dánský Midtjylland byl by to pro změnu obránce Adam Gabriel, který by přijel do Hradce, kde působil před tím než odešel do ciziny.
Pro Hradec Králové se jedná o první účast v Evropě po dlouhých 31 letech, přičemž zprvu měl hrát pouze o Konferenční ligu. Protože ale byla Evropskou fotbalovou unií UEFA ze soutěží vyloučena Karviná namočená do sázkařské aféry, posunul se o soutěž výše a v bojích o Konferenční ligu ho nahradil Jablonec.
Jak Besiktas Istanbul, tak i Midtjylland mají zkušenosti s českými kluby. Zatímco turecký celek si zahrál s Plzní a to už v roce 2010, kdy ve stejné fázi kvalifikace Evropské ligy Západočeši tehdy nejprve doma remizovali 1:1 a venku pak prohráli 0:3, s dánským Midtjyllandem se utkala pro změnu pražská Slavia a to ve 4. předkole Ligy mistrů před šesti lety.
V případě, že Hradec dál nepostoupí, bude mít možnost bojovat o účast v Konferenční lize a v takovém případě na něj ve třetím předkole bude čekat někdo z dvojice Alaškert vs. Kluž.
To Jablonec bojuje o účast v Konferenční lize už od 2. předkola, kde je jeho soupeřem chorvatský Varaždín. Po případném postupu přes něj ho čekají buď RFS Riga, nebo v případě senzačního postupu dál druholigový islandský celek Vestri, který ve své zemi v minulé sezóně ovládl překvapivá národní pohár.
Los 3. předkola fotbalové Evropské ligy
Hlavní část:
Tromsö/Hradec Králové – Besiktas Istanbul/Midtjylland, Dynamo Kyjev/PAOK Soluň – Hammarby/Anderlecht Brusel, Jagiellonia Bialystok – Glasgow Rangers, Salcburk – Hajduk Split/Pafos, St. Gallen/Benfica Lisabon – Sturm Štýrský Hradec/Heart of Midlothian, Šerif Tiraspol/Maccabi Tel Aviv – Karabach/CSKA Sofie, Twente Enschede/Ferencváros Budapešť – Fenerbahce Istanbul/Górnik Zabrze.
Mistrovská část:
Larne/Crvena zvezda Bělehrad – Iberia Tbilisi/Slovan Bratislava, Mjällby/Lincoln Red Imps – Omonia Nikósie/Kajrat Almaty, Sabah/Kuopio – Levski Sofie/Universitatea Craiova, Ararat-Armenia/Shamrock Rovers – Egnatia Rrogozhine/Celje, Aarhaus/Lech Poznaň – Klaksvík/Žalgiris Kaunas, Thun/Dinamo Záhřeb – Víkingur Reykjavík/Hapoel Beer Ševa
23. července 2026 18:31
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Zdroj: Jan Hrabě