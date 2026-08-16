Počasí příští týden: Po krátkém ochlazení se vrátí tropy

Počátkem nového týdne dorazí do České republiky výraznější oblačnost spojená s ochlazením a srážkami. V průběhu týdne se ale podle ČHMÚ.cz opět vrátí tropy.
V pondělí bude převládat oblačné až zatažené nebe, přičemž se od západu na většině území objeví déšť nebo přeháňky. V jihovýchodní polovině republiky se mohou ojediněle vyskytnout i silné bouřky doprovázené kroupami a přívalovým deštěm. Během odpoledne a večera začne oblačnosti i srážek postupně ubývat.
Noční teploty z neděle na pondělí klesnou na 19 až 15 stupňů Celsia. Denní maxima dosáhnou 19 až 23 stupňů Celsia, pouze na jihu Moravy teploměry ukážou až 26 stupňů Celsia. Většina území zaznamená srážkové úhrny do patnácti milimetrů, v oblastech zasažených bouřkami však může lokálně napršet kolem třiceti milimetrů. Severozápadní vítr bude zpočátku slabý, během dne mírný, avšak v bouřkách přechodně zesílí.
V úterý bude pokračovat oblačné až zatažené počasí, srážková činnost však výrazně zeslábne. Od severozápadu se pouze místy vyskytne slabý déšť nebo přeháňky s celkovým úhrnem do sedmi milimetrů. Noční teploty poklesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě mohou vystoupat k 25 stupňům Celsia při mírném západním až severozápadním větru.
Středa přinese postupné oteplování a ubývání oblačnosti na polojasno až oblačno. Zpočátku se na několika místech objeví občasný déšť nebo přeháňky, během dne už budou srážky pouze ojedinělé. Noční minima klesnou na 16 až 12 stupňů Celsia, na severovýchodě území až k 9 stupňům Celsia. Denní teploty se vrátí k letním hodnotám mezi 24 a 29 stupni Celsia, na jihu Moravy až k tropickým 31 stupňům Celsia.
Ve čtvrtek bude převládat oblačno až polojasno, přičemž od severozápadu se na několika místech opět vytvoří přeháňky nebo bouřky. V noci teploty klesnou na 19 až 14 stupňů Celsia. Přes den naměříme 24 až 29 stupňů Celsia, zatímco na Moravě a ve Slezsku denní maxima dosáhnou 28 až 32 stupňů Celsia. V bouřkách se ojediněle očekávají srážkové úhrny kolem dvaceti pěti milimetrů.
Závěr týdne od pátku do neděle přinese zpočátku velkou oblačnost s deštěm nebo přeháňkami na většině území. Během tohoto období bude postupně docházet ke klesání srážkové činnosti i k ubývání mraků. Noční teploty se zpočátku udrží mezi 18 a 13 stupni Celsia, v neděli klesnou na 15 až 10 stupňů Celsia. Nejvyšší denní teploty se po víkend přiblíží hodnotám mezi 22 a 27 stupni Celsia.
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Zdroj: Jan Hrabě