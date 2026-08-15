Trump: V nejbližší době prohlásím Hormuzský průliv za území Spojených států

Libor Novák

15. srpna 2026 8:19

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump pohrozil, že v nejbližší době prohlásí Hormuzský průliv za území Spojených států amerických. K tomuto prohlášení došlo v době, kdy se jeho administrativa potýká s komplikovaným ukončením válečného konfliktu s Íránem. Zda myslel šéf Bílého domu svá slova zcela vážně a zda představují nový oficiální směr americké zahraniční politiky, však v tuto chvíli zůstává nejasné. 

Trump se o strategické vodní cestě zmínil během svého pátečního vystoupení na policejní akademii v úseku Long Island ve státě New York. Během projevu prohlásil, že k označení průlivu za americké teritorium přistoupí již velmi brzy. Připomněl přitom klíčový význam této námořní trasy pro globální obchod, skrze kterou běžně prochází přibližně pětina světových dodávek ropy přepravovaných po moři.

Prezidentův výrok přichází v momentě, kdy mírová jednání s Teheránem uvízla na mrtvém bodě. Íránská strana odmítá průliv znovu otevřít poté, co byl fakticky uzavřen v důsledku vojenského konfliktu zahájeného Spojenými státy a Izraelem v únoru. Ani po téměř šesti měsících bojů nic nenasvědčuje tomu, že by rozhovory mohly brzy vyústit v mírovou dohodu, neboť íránští představitelé nadále odmítají ustoupit americkým požadavkům.

V rámci snahy vyvinout na Teherán maximální ekonomický tlak udržují Spojené státy v posledních měsících blokádu íránských přístavů a námořní dopravy. Trump před posluchači uvedl, že po dokončení porážky Íránu vyhlásí průliv za americké území, přičemž dodal, že fakticky tomu tak již je. Podle jeho slov přes zavedenou blokádu neprojde žádná loď, pokud k tomu Washington nedá výslovný souhlas.

Reakce z teheránské strany na sebe nenechala dlouho čekat. Náměstek íránského ministra zahraničí Kazem Gharibabadi na sociální síti X uvedl, že se jeho země nenechá zastrašit výhrůžkami ani demonstrací síly ze strany Spojených států. Zdůraznil, že Hormuzský průliv bude otevřen nebo uzavřen výhradně na základě rozhodnutí a pod autoritou Íránské islámské republiky.

K situaci se vyjádřil také íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí, který odmítl zprávy o obnovení přímých vyjednávání s Washingtonem. Podle něj zprávy předávané prostřednictvím Kataru a Pákistánu nelze považovat za plnohodnotná jednání. Dodal, že oddělená jednání s Ománem se zaměřují na stanovení námořní trasy průlivem a obnovení dopravy bude možné až poté, co Spojené státy splní stanovené podmínky.

Trump již dříve během týdne na platformě Truth Social tvrdil, že Spojené státy mají nad průlivem absolutní kontrolu a vyjádřil záměr si tuto kontrolu ponechat. Hormuzský průliv přitom z mezinárodněprávního hlediska představuje mezinárodní plavební cestu, která hraničí s územím Íránu a Ománu. Konflikt se zároveň výrazně propisuje do peněženek amerických spotřebitelů kvůli rostoucím cenám pohonných hmot.

Americký prezident v pátek vyšší ceny benzínu obhajoval s tím, že jde o nezbytnou oběť v boji proti jadernému ozbrojení Íránu. Bílý dům sice dlouhodobě deklaruje v konfliktu vítězství, Teherán však nehodlá ustoupit. Trvá na tom, že průliv neotevře, dokud USA nezmění své chování, plně neuhradí válečné škody, nezruší sankce a nepropustí zmrazená íránská aktiva.

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Zdroj: Libor Novák

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