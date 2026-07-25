Čeští hasiči opět bojují s požárem ve Francii. Lidé museli být evakuováni

Český modul leteckého hašení se vrací do Francie, kde bude pomáhat s likvidací ničivého lesního požáru u Bordeaux. Plameny tam vyhnaly tisíce lidí z jejich domů. O nasazení českých hasičů informoval HZS Jihomoravského kraje.
Francie v rámci Mechanismu civilní ochrany Unie požádala o pomoc v souvislosti s rozsáhlým požárem v oblasti Gironde, který ohrožuje obydlené území. Požár u obce Saumos se rozšířil směrem k obci Le Porge a poloostrovu Lège-Cap-Ferret a zasáhl obrovské území. Z oblasti byly evakuovány tisíce obyvatel a turistů a na místě zasahují stovky francouzských hasičů.
Modul leteckého hašení, který byl vyslán do zahraničí, má vždy pevnou sestavu. Tvoří ji dva piloti, dva technici a tři hasiči (= velitel modulu a dva letečtí záchranáři). Tentokrát se mise zúčastní velitel modulu z HZS Královéhradeckého kraje a dva letečtí záchranáři z HZS Jihomoravského kraje.
Samozřejmou součástí modulu, který odstartoval z letiště v Přerově, je vrtulník určený k hašení požárů v přírodním prostředí.
I tentokrát jde o vrtulník BlackHawk soukromého provozovatele, který v ČR zajišťuje letecké hašení v rizikové sezóně a který kromě grantu rescEU-transition spolufinancuje i Ministerstvo zemědělství ČR a Ministerstvo vnitra ČR. Ve Francii byl už letos nasazený, a to hned jako první. Během své první letošní mise ve Francii provedl 226 shozů vody.
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