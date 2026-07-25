Nebezpečné počasí. Meteorologové varovali před požáry na dalších místech

Jan Hrabě

Jan Hrabě

25. července 2026 13:26

Ilustrační fotografie.
Ilustrační fotografie. Foto: HZS Ústeckého kraje

Tropické počasí sice v Česku momentálně nepanuje, protože se k nám navrátí až v dalších dnech, přesto platí varování před požáry. Nová výstraha má rozšířenou územní platnost, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

"V důsledku déletrvajícího sucha a oteplení vydáváme výstrahu na nebezpečí požárů na dnešek (sobotu 25. 7.) místy pro západní a severní Čechy. Na neděli (26. 7.) pro západní, střední a severní Čechy a místy i pro východní Čechy," uvedli meteorologové na sociálních sítích. 

Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány, a věnovat zvýšenou pozornost při používání zemědělské techniky či v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu.

V pondělí se očekává ochlazení, takže riziko požárů se přechodně sníží. Jen na jihu Moravy se výstraha před nebezpečím požárů ponechává do odvolání. 

před 7 hodinami

Počasí příští týden: Do Česka se vrátí tropy, vedra mohou být extrémní

Související

Více souvisejících

Počasí Požáry ČHMÚ

Aktuálně se děje

před 4 minutami

před 51 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Sparta se na úvod boje o Ligu mistrů utká s Lyonem, pohárové soupeře znají i další české týmy

Pokud si fotbaloví fanoušci mysleli, že si od fotbalu po nedávno ukončeném mistrovství světa odpočinou, tak nikoliv. Vzhledem k nabitému fotbalovému kalendáři už tento týden začíná pro české kluby nová sezóna 2026/27 v podobě účasti v evropských pohárech. Začátkem tohoto týdne se ve švýcarském Nyonu rozhodlo o soupeřích v dalších fázích evropských předkol.

před 3 hodinami

Donald Trump

Trump znovu pohrozil Íránu. Američané zasáhli a znehybnili tanker

Napětí na Blízkém východě nepolevuje. Údery v posledních hodinách provedli Saúdové, Hútíové i američtí vojáci, kteří znehybnili tanker pokoušející se o prolomení námořní blokády Íránu. Informovala o tom BBC. Americký prezident Donald Trump zároveň znovu varoval Teherán. 

před 4 hodinami

před 5 hodinami

před 5 hodinami

před 7 hodinami

včera

Sklad Wildberries pod útokem

Ukrajinské drony soustavně devastují "ruský Amazon". Putin k útokům mlčí

Ukrajinské drony opakovaně zasáhly rozsáhlý skladovací komplex online prodejce Wildberries u Moskvy, což pro řadu ruských drobných podnikatelů znamenalo okamžitou katastrofu. Prodejci, kteří v prostorách přišli o veškeré své sezónní zásoby i investované úspory, vyjadřují na sociálních sítích obrovské zoufalství. Ničivé požáry přímo zasáhly jejich obživu a zanechaly za sebou jen zmar.

včera

Evropská unie

Peníze výměnou za reformy? Třetina zemí se bouří proti revolučnímu plánu EU

Plány Evropské komise propojit vyplácení unijních peněz s plněním strukturálních reforem narazily na odpor klíčových členských států. Proti navrženému konceptu v rámci přípravy sedmiletého rozpočtu EU na období 2028 až 2034 vystoupila skupina deseti zemí, v jejímž čele stojí Francie, Itálie a Španělsko. Navrhovaný rozpočet v hodnotě téměř dvou bilionů eur by totiž podle kritiků znamenal, že by národní vlády musely výměnou za unijní dotace prosazovat i vysoce citlivé domácí změny.

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Zelenskyj se příští týden sejde v Bílém domě s Trumpem

V Bílém domě se v úterý 28. července uskuteční klíčové jednání mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a jeho ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským. Zprávu podle webu Kyiv Post v pátek oficiálně potvrdil představitel americké administrativy pod podmínkou anonymity. Schůzka se odehraje v době, kdy se Washington snaží vystupovat v roli hlavního vyjednávače a stupňuje svůj diplomacie zaměřený na ukončení ruské agrese vůči Ukrajině.

včera

včera

Zřícený vojenský stroj UH-1Y Venom

Armáda zveřejnila nové informace o stavu vojáků po zřícení vrtulníku

Čtvrteční havárii vojenského vrtulníku Venom na základně v Náměšti nad Oslavou nepřežila jedna příslušnice české armády. Další čtyři vojáci, kteří v momentě neštěstí seděli v havarovaném stroji, utrpěli zranění, avšak podle oficiálních informací ozbrojených sil jsou v současnosti ve stabilizovaném stavu, nacházejí se při vědomí a nejsou v bezprostředním ohrožení života. Vedení armády potvrdilo, že zraněným i jejich rodinám poskytuje veškerou potřebnou péči a podporu.

včera

Čína, ilustrační fotografie

Čína zařadila českou Tatru na sankční seznam

Čínské ministerstvo obchodu oznámilo zavedení vývozních restrikcí namířených proti čtrnácti evropským subjektům. Tento krok představuje přímou odvetu za nejnovější sankční opatření Evropské unie, která v předchozích dnech zařadila na svůj sankční seznam stejný počet čínských firem kvůli jejich údajnému zapojení do podpory Ruska. Uvedla to televize ABC News.

včera

Ilustrační foto

Trh s ropou drží na uzdě vynalézavá řešení, ta ale dochází. Co bude, až padnou poslední zábrany?

Trh s ropou dosud vykazoval neobyčejnou odolnost vůči výkyvům, avšak současný vývoj blízkovýchodního konfliktu představuje největší hrozbu od jeho počátku. Vynalézavá řešení a obcházení krizových oblastí doposud chránily spotřebitele před drastickou inflací a cenovým šokem. Ačkoliv ceny surovin vzrostly, nedosáhly úrovní z roku 2022 ani rekordních hodnot z roku 2008. Sílící napětí v regionu však hrozí prolomením dosavadních zábran a nekontrolovaným růstem cen.

včera

Ilustrační foto

Krize na Blízkém východě eskaluje. Hormuzský průliv zůstává zavřený, lodě nemohou už využít ani Báb al-Mandab

Útoky jemenských povstalců ze skupiny Hútíů v Rudém moři vyvolávají rostoucí obavy ze zvětšování blízkovýchodního konfliktu a možného prohloubení hospodářských škod po celém světě. Povstalci svou vojenskou aktivitou přinutili řadu nákladních lodí k odklonu z klíčové úžiny Báb al-Mandab. Tento krok hrozí narušením jedné z nejvýznamnějších námořních tras, která spojuje obchodní cesty mezi Evropou a Asií.

včera

Dovoz a vývoz zboží

Nová Trumpova cla pocítí nejvíc obyčejní Američané. Podle expertů Trump překročil své pravomoci

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa těsně před vypršením dočasných dovozních poplatků oznámila zavedení nové vlny cel. Opatření se týká více než osmdesáti zemí světa a sazby se pohybují v rozmezí od deseti do dvanácti a půl procenta. Nová celní zátěž vstupuje v platnost okamžitě a představuje další zřetelný pokus Bílého domu obcházet americký zákonodárný sbor v otázkách mezinárodního obchodu.

včera

Zemětřesení, ilustrační foto

Měsíc od zemětřesení ve Venezuele: Pět tisíc mrtvých a 16 tisíc zraněných. Desetitisíce lidí se stále pohřešují

Uběhl přesně měsíc od chvíle, kdy severní pobřeží Venezuely zasáhla ničivá dvojice silných zemětřesení. Pro mnohé místní obyvatele však tragédie zdaleka neskončila a každodenní realitou zůstává zoufalé pátrání po pohřešovaných příbuzných. Příkladem je devětatřicetiletý rybář Victor Calderón, který byl v době neštěstí na moři. Když se vrátil na pevninu, zjistil, že jeho domov v komplexu sociálního bydlení OPPE 26 v městečku Caraballeda leží v troskách a spolu s ním zmizelo 26 členů jeho rodiny od dvouletých dětí až po seniory.

včera

Trump uvalil na 80 zemí světa včetně EU nová cla

Donald Trump přistoupil k dalšímu radikálnímu kroku v oblasti mezinárodního obchodu a uvalil nová cla na více než 80 zemí světa. Tento krok má plynule nahradit plošnou desetiprocentní sazbu, jejíž platnost vypršela v pátek. Mezi zasaženými státy jsou nejbližší američtí spojenci i klíčoví obchodní partneři včetně Velké Británie, Kanady, Mexika, Austrálie, Číny nebo členských zemí Evropské unie, kterým úřady vyměřily poplatky ve výši 10 až 12,5 procenta.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy