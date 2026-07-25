Nebezpečné počasí. Meteorologové varovali před požáry na dalších místech

Tropické počasí sice v Česku momentálně nepanuje, protože se k nám navrátí až v dalších dnech, přesto platí varování před požáry. Nová výstraha má rozšířenou územní platnost, upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
"V důsledku déletrvajícího sucha a oteplení vydáváme výstrahu na nebezpečí požárů na dnešek (sobotu 25. 7.) místy pro západní a severní Čechy. Na neděli (26. 7.) pro západní, střední a severní Čechy a místy i pro východní Čechy," uvedli meteorologové na sociálních sítích.
Doporučuje se v přírodě nerozdělávat oheň, nevypalovat trávu, nekouřit a neodhazovat cigaretové nedopalky na zem, nepoužívat přenosné vařiče či jiné zdroje otevřeného ohně. Lidé by se měli řídit místními vyhláškami a zákazy, které k suchu a riziku požárů mohou být vydány, a věnovat zvýšenou pozornost při používání zemědělské techniky či v okolí železničních tratí, kde vlivem jisker od kol a brzd může dojít k zapálení porostu.
V pondělí se očekává ochlazení, takže riziko požárů se přechodně sníží. Jen na jihu Moravy se výstraha před nebezpečím požárů ponechává do odvolání.
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Zdroj: Libor Novák