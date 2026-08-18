Padlo obvinění v případu nedělní vraždy v Českých Budějovicích

Jihočeští kriminalisté pokročili s případem nedělního násilného úmrtí ženy v centru Českých Budějovic. Podle závěrů vyšetřování se jedná o vraždu, ze které byl obviněn muž, jemuž hrozí až osmnáctiletý trest odnětí svobody.
Policie o případu poprvé informovala v neděli odpoledne s tím, že českobudějovičtí kriminalisté vyšetřují násilný čin, kdy obětí je žena, která po útoku zemřela na místě. Podezřelého se podařilo dopadnout během několika minut.
Zadrženým je zhruba šedesátiletý muž, který podle vyšetřovatelů brutálně napadl mladší ženu na stezce kolem Vltavy u Jiráskova jezu v Českých Budějovicích. Oběť utrpěla bodné zranění, kterému na místě podlehla.
Kriminalisté v pondělí večer obvinili podezřelého muže ze závažného zločinu vraždy a podali podnět na vzetí obviněného do vazby. "Motivem jeho činu byly dlouhodobější neshody mezi partnery, mužem útočníkem a zavražděnou ženou," uvedl policejní mluvčí Jiří Matzner v úterý dopoledne.
O vazebním stíhání bude rozhodovat soud. Muži hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody v délce až osmnácti let.
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