Únos mladíka ve Zlíně se nedaří objasnit. Policie hledá muže z videa

Jan Hrabě

Jan Hrabě

3. října 2026 16:15

Policie ČR, ilustrační fotografie.
Policie ČR, ilustrační fotografie. Foto: Adam Mráček / INCORP images

Červnovým únosem mladého muže z okolí diskotéky ve Zlíně se i na začátku října zabývají místní kriminalisté. Z činu jsou podezřelí tři muži, kteří mladíka odvezli do lesa, ale peníze tam z něj nedostali. Policisté nyní hledají jednu osobu ze zveřejněného videozáznamu. 

Případem se pro podezření z trestných činů vydírání a zbavení osobní svobody zabývají zlínští kriminalisté, kteří se v tomto týdnu rozhodli zveřejnit videozáznam, na němž se nachází muž, po jehož totožnosti se pátrá. 

K vážnému incidentu došlo již 19. červena. Tři muži tehdy napadli dvacetiletého muže ve Zlíně před diskotékou Flip. "Poté ho odvezli do lesa, kde po něm požadovali finanční částku v řádu desetitisíců korun. Přitom ho opět fyzicky napadli, a když peníze nedostali, z místa ujeli," uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

"Pokud muže v bílém tričku s černými krátce střiženými vlasy poznáváte, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie – 158," dodala mluvčí. 

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Policie ČR: Poznáte muže na záznamu? Video: YouTube

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Zdroj: Libor Novák

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