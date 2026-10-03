Únos mladíka ve Zlíně se nedaří objasnit. Policie hledá muže z videa

Červnovým únosem mladého muže z okolí diskotéky ve Zlíně se i na začátku října zabývají místní kriminalisté. Z činu jsou podezřelí tři muži, kteří mladíka odvezli do lesa, ale peníze tam z něj nedostali. Policisté nyní hledají jednu osobu ze zveřejněného videozáznamu.
Případem se pro podezření z trestných činů vydírání a zbavení osobní svobody zabývají zlínští kriminalisté, kteří se v tomto týdnu rozhodli zveřejnit videozáznam, na němž se nachází muž, po jehož totožnosti se pátrá.
K vážnému incidentu došlo již 19. červena. Tři muži tehdy napadli dvacetiletého muže ve Zlíně před diskotékou Flip. "Poté ho odvezli do lesa, kde po něm požadovali finanční částku v řádu desetitisíců korun. Přitom ho opět fyzicky napadli, a když peníze nedostali, z místa ujeli," uvedla policejní mluvčí Monika Kozumplíková.
"Pokud muže v bílém tričku s černými krátce střiženými vlasy poznáváte, volejte, prosím, na linku tísňového volání policie – 158," dodala mluvčí.
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Zdroj: Libor Novák