Neobyčejný případ pro kriminalisty. Policie objasnila únos na Náchodsku

22. února 2026 21:44

Foto: Adam Mráček / INCORP images

Kriminalisté objasnili mimořádně závažný případ násilné a majetkové trestné činnosti, který svou brutalitou i rozsahem přesahuje běžný rámec kriminality. Dva muži jsou podezřelí ze surového napadení, zbavení osobní svobody, vydírání a zároveň i majetkové a drogové kriminality. Zadržet je musela zásahová jednotka. 

Případ začal na konci ledna, kdy oba obvinění násilně vnikli do chaty na Hronovsku, kde hrubě napadli mladého muže. Nakonec ho osobní vozem unesli a odvezli do opuštěných skladových hal na Broumovsku. 

"V těchto prostorách byl poškozený okolo 30 hodin držen v naprosto nevyhovujících a ponižujících podmínkách. Útočníci vůči němu používali psychický nátlak i fyzické výhrůžky, mimo jiné i hrozbu připojení k elektrickému proudu o napětí 380 V a použití kyseliny, a to s cílem vynutit si informace a přístupové údaje k elektronickému zařízení. Kromě způsobené újmy následně oběť připravili o osobní věci a mobilní telefon," uvedla policejní mluvčí Karolína Macháčková.

Policisté také odhalili, že mladší z dvojice pachatelů se dlouhodobě podílel na distribuci pervitinu a dopustil se také vloupání do bytu v Náchodě, odkud odcizil elektroniku a oblečení v hodnotě převyšující 125 tisíc korun. Trestní řízení postupně odhalilo propojenou trestnou činnost, která zahrnovala násilné útoky, majetkové delikty i drogovou kriminalitu.

Oba muži ve věku 26 a 42 let byli obviněni ze zvlášť závažného zločinu zbavení osobní svobody, loupeže a vydírání spáchaného ve spolupachatelství. Mladší obviněný čelí rovněž stíhání za neoprávněnou výrobu a jiné nakládání s omamnými nebo psychotropními látkami, s rostlinami nebo houbami je obsahujícími nebo s jedy a dále za krádež a porušování domovní svobody.

"Případ byl mimořádně náročný jak z hlediska rozsahu, tak i brutality způsobu provedení. Zároveň vyžadoval trpělivou operativní práci a rychlé a přesné vyhodnocování získaných informací. I díky vysokému nasazení a součinnosti kriminalistů se podařilo celou trestnou činnost objasnit a obě osoby včas zadržet," sdělila Macháčková.

Kriminalisté zjistili, že oba pachatelé jsou recidivisté, kteří se do křížku se zákonem dostávají opakovaně. "S ohledem na obavu z pokračování v trestné činnosti a možné ovlivňování svědků byl ze strany policejního orgánu podán podnět k podání návrhu na vzetí obou obviněných do vazby," podotkla mluvčí. Mužům hrozí až dvanáctiletý trest odnětí svobody. 

včera

Policie vyšetřuje pobodání u Prahy. Panuje podezření z pokusu o vraždu

únos / rukojmí Policie ČR Královéhradecký kraj

