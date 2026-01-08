Česko v prosinci šokoval případ únosu školáka ve Zlínském kraji. Zásadní roli v něm sehrála dvojice občanů, která slyšela volání o pomoc a kontaktovala strážce zákona. Policie v tomto týdnu informovala, že je náležitě ocenila.
Ředitel krajské policie ve Zlínském kraji Jaromír Tkadleček již před koncem uplynulého roku ocenil dvojici lidí, kteří duchapřítomností a rychlou reakcí přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z Halenkovic. "Oba zachránci zaslechli volání o pomoc a okamžitě kontaktovali policii. Díky jejich reakci tak mohli policisté cíleně zasáhnout a chlapci poskytnout potřebnou pomoc," uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková.
Tkadleček poděkoval zachráncům za odvahu, pohotovost a příkladnou občanskou odpovědnost. "Jejich jednání si zaslouží hluboký respekt. Ukázali, že všímavost a ochota pomoci mohou zachránit lidský život," řekl krajský policejní ředitel při předávání ocenění.
Podle policie se tak díky prosincovém případu ukázalo, že aktivní přístup veřejnosti často hraje klíčovou roli při záchraně lidských životů.
Policie v případu obvinila pětadvacetiletého muže, který je podezřelý z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Soud poslal obviněného do vazby. Strážci zákona již v prosinci uvedli, že školák byl nalezen díky všímavým lidem. "Chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život," konstatovali.
Související
Matka odsoudila čin obviněného únosce. Řekla, jak ho vychovávala
Soud poprvé rozhodoval v případu únosu chlapce ze Zlínska. Verdikt nepřekvapil
únos / rukojmí , Policie ČR , Zlínský kraj
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Čeští junioři na první zlato od roku 2000 nedosáhli. Švédové byli nad jejich síly
před 40 minutami
Policie se vrátila k prosincovému únosu hocha ze Zlínska. Ocenila zachránce
před 1 hodinou
Zemřel veterán Miloslav Masopust, dožil se stovky
před 2 hodinami
Pavel v lednu navštíví Vatikán, čeká ho setkání s papežem
před 2 hodinami
Gabon na fotbalovém mistrovství Afriky neuspěl. Tamní vláda proto zasáhla
před 3 hodinami
Zimní počasí se vším všudy. Meteorologové avizují nepříjemný pátek
před 4 hodinami
Venezuela: Při americké operaci bylo zabito sto lidí. Maduro i jeho žena jsou zraněni
před 4 hodinami
Poplach na ISS: Jeden z astronautů má vážné zdravotní problémy, NASA zvažuje, že posádku stáhne z vesmíru
před 5 hodinami
Matka tří dětí odvezla syna do školy, agenti ji "v sebeobraně" zastřelili. V Minneapolisu se schyluje k nepokojům
před 6 hodinami
Důrazné varování z Elysejského paláce: Trump se odvrací od spojenců a ignoruje pravidla. Evropa se musí ubránit
před 7 hodinami
Prezident Pavel se pustil do šéfa Motoristů Macinky
před 8 hodinami
EU čelí kritice z podněcování Putinovy války dovozem ruského zkapalněného zemního plynu
před 9 hodinami
Grónsko není na prodej. Nechceme být Američané, vzkazují obyvatelé Trumpovi
před 9 hodinami
Trump nastínil nejbližší budoucnost Venezuely. Američané se vlivu jen tak nezřeknou
před 10 hodinami
Francie se rozloučila s legendární herečkou Brigitte Bardotovou
před 10 hodinami
Pavel chce, aby Česko podpořilo Dánsko. O Grónsku by vedl dialog v NATO
před 11 hodinami
USA opustí desítky mezinárodních organizací, rozhodl Trump
před 12 hodinami
Pohřešovaná dívka z Blanenska je stále v pátrání. Policie žádá o pomoc
před 13 hodinami
Počasí o víkendu: Mírně se oteplí, mrazy ale vydrží
včera
"Jezte skutečné jídlo." Trumpova administrativa vyhlásila válku cukru
Administrativa prezidenta Donalda Trumpa ve středu představila radikálně upravená výživová doporučení pro Američany. Nové pokyny, které v Bílém domě prezentovali ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. a ministryně zemědělství Brooke Rollinsová, kladou důraz na konzumaci celistvých, minimálně průmyslově zpracovaných potravin. Hlavním heslem nové kampaně, která je součástí agendy „Make America Healthy Again“ (MAHA), se stalo prosté doporučení: „Jezte skutečné jídlo.“
Zdroj: Libor Novák