Policie se vrátila k prosincovému únosu hocha ze Zlínska. Ocenila zachránce

Jan Hrabě

8. ledna 2026 19:58

Policie ČR
Policie ČR Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko v prosinci šokoval případ únosu školáka ve Zlínském kraji. Zásadní roli v něm sehrála dvojice občanů, která slyšela volání o pomoc a kontaktovala strážce zákona. Policie v tomto týdnu informovala, že je náležitě ocenila. 

Ředitel krajské policie ve Zlínském kraji Jaromír Tkadleček již před koncem uplynulého roku ocenil dvojici lidí, kteří duchapřítomností a rychlou reakcí přispěli k nalezení uneseného dvanáctiletého chlapce z Halenkovic. "Oba zachránci zaslechli volání o pomoc a okamžitě kontaktovali policii. Díky jejich reakci tak mohli policisté cíleně zasáhnout a chlapci poskytnout potřebnou pomoc," uvedla policejní mluvčí Šárka Trnková. 

Tkadleček poděkoval zachráncům za odvahu, pohotovost a příkladnou občanskou odpovědnost. "Jejich jednání si zaslouží hluboký respekt. Ukázali, že všímavost a ochota pomoci mohou zachránit lidský život," řekl krajský policejní ředitel při předávání ocenění.

Podle policie se tak díky prosincovém případu ukázalo, že aktivní přístup veřejnosti často hraje klíčovou roli při záchraně lidských životů.

Policie v případu obvinila pětadvacetiletého muže, který je podezřelý z pokusu o vraždu a zbavení osobní svobody. Soud poslal obviněného do vazby. Strážci zákona již v prosinci uvedli, že školák byl nalezen díky všímavým lidem. "Chlapcovo volání o pomoc slyšeli kolemjdoucí a zavolali nám. Dost možná tím zachránili jeho život," konstatovali. 

