Gudas si znepřátelil v NHL fanoušky. Tvrdým hitem ukončil sezónu Matthewsovi

O českém hokejovém obránci Radku Gudasovi se dlouhodobě ví, že pro tvrdé střety nikdy nechodí daleko. Na nedávných zimních olympijských hrách jeho tvrdost poznal kapitán Kanady Sidney Crosby. Nyní v rámci kanadsko-americké NHL poznal tuto tvrdost americký kapitán Toronta Austona Matthewse. Nutno však říct, že tentokrát Gudas svou tvrdost přehnal, jelikož se jednalo o tvrdý faul kolenem, po němž český reprezentant zaslouženě vyfasoval trest do konce zápasu, stejně tak jako další trest ze strany oddělení pro hráčskou bezpečnost. Gudas se nyní také stal terčem útoků ze strany fanoušků, kteří volají i po jeho konci v nejslavnější hokejové soutěži.
Běžela 36. minuta čtvrtečního zápasu mezi Anaheimem a Torontem, když se potkali na ledě kapitáni obou mužstev Radko Gudas a Auston Matthews a kdy se tak oba v prostoru před brankářem Lukášem Dostálem tvrdě střetli. Bylo od počátku jasné, že se ze strany českého hráče jedná o faul kolenem a i když Matthews svou levou lehce přizvedl a zdálo se tak, že by následky nemusely být u něho vážnější, nakonec i tak mu kvůli natrženému kolennímu vazu a pohmožděnému stehennímu svalu skončila předčasně sezóna.
K překvapení a následnému rozhořčení fanoušků Anaheimu na tento tvrdý střet nezareagovali další hráči tohoto klubu nastoupím na Gudase. V jeho případě rozhodčí udělili ihned trest pět minut plus do konce zápasu a když český obránce opouštěl scénu tohoto zápasu, zasypala ho smršť nadávek a vyhrožování ze strany diváků. „Sprostý faul. Liga se tím samozřejmě bude zabývat a rozhodne o suspendaci nebo o dalších krocích,“ řekl po zápase k ostrému zákroku Gudase trenér Toronta Craig Berube, jenž byl během své hráčské kariéry znám jako ten, kdo také nešel pro tvrdou ránu daleko.
I on – podobně jako fanoušci Toronta – nechápal, proč Matthewsovi spoluhráči svého kapitána záhy nezastali. „Měli jsme tam mít čtyři hráče, kteří by s tím něco udělali. To se nestalo, i když ve třetí třetině už jsme zareagovali. Ale byli bychom rádi, kdyby se na Gudase hned všichni vrhli,“ nechal se slyšet dále Berube.
Jeho týmu nicméně následná dlouhá přesilovka pomohla k tomu, aby otočil průběžný stav skóre z 2:3 na 4:3 a díky tomu tak nakonec Toronto dospělo k první výhře (6:4) od 3. února. I přes tuto skutečnost ale zrovna kabina Toronta po zápase nejásala a to především proto, že si byli hráči tohoto klubu dobře vědomi, že mohli na zákrok Gudase vůči Mattewsovi zareagovat lépe. „Neměl jsem na to dobrý výhled, protože puk letěl opačným směrem, ale je to moje vina, že jsem na nezareagoval dřív. Byl to samozřejmě faul. V tu chvíli jsem nechápal, jak moc (Matthewse) zasáhl, ale beru na sebe plnou odpovědnost za to, že jsem tam nebyl první. Když váš kapitán takhle padne po nečistém zákroku, musíte reagovat jako tým,“ řekl k tomu jeden z nejzkušenějších hráčů týmu obránce Morgan Rielly.
Jeho další zkušený spoluhráč William Nylender ho doplnil: „Ten zákrok jsem vlastně neviděl. Vím, že jsem přihrál puk, ale moc jsem netušil, co se stalo. Asi až po 15 sekundách jsem pochopil, že to bylo vážnější, než jsem si myslel. Měl jsem tam zasáhnout,“ věděl švédský útočník. Na kluzišti v době zákroku byli i nováček Easton Cowan či obránce Brandon Carlo, ani oni nereagovali na zákrok Gudase, za což to samozřejmě schytali od trenéra Berubea. Ten k tomu nechtěl však být konkrétnější: „To je ale věc kabiny, nemíním to ventilovat.“
Útočník Matthew Knies na to řekl: „Prostě jsme pak chtěli dát pár ran i jejich nejlepším hráčům. Je to frustrující, když vidíte, jak váš kapitán takhle leží na ledě.“
V dalším průběhu zápasu tak Cowan zahájil pěstní souboj proti Jacksonu LaCombeovi, Nylander pro změnu tvrdě srazil k zemi Drewa Hellesona, Rielly se chtěl rvát Jeffreym Vielem a Max Domi si vyšlápl na nováčka Anaheimu Becketta Senneckeho, za což dostal trest za nesportovní chování.
Na sociálních sítích pak Gudas nenašel pochopení u fanoušků. „Vyhoďte ho z ligy! Jak může být takový kriminálník kapitánem týmu NHL? Pokud se o něm někdy mluví, je to pokaždé nějaký sprostý faul,“ napsal konkrétně jeden z nich.
NHL následně Gudase potrestala pětizápasovou stopkou a penalizací ve výši 104 167 dolarů, přičemž tato částka má podle pravidel zamířit do Asistenčního fondu NHL. Matthewsův agent Judde Moldaver nenašel pro takový trest pochopení. „Jsem zklamaný a šokovaný, že liga takové rozhodnutí povolila. Telefonické slyšení a pětizápasový trest jsou směšné a absurdní,“ uvedl a pokračoval: „I když je postup stanoven v kolektivní smlouvě, je tento trest skutečně trapný. Toto rozhodnutí vede k další ztrátě důvěry v disciplinární proces u všech hráčů. Hokejisté a fanoušci si zaslouží něco lepšího.“
