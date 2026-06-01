Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Libor Novák

1. června 2026 15:22

Nigérie, ilustrační fotografie
Nigérie, ilustrační fotografie Foto: Pixabay

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

Kořeny tohoto násilí sahají do roku 2011 a vyplývají z dlouhodobých konfliktů o půdu a přírodní zdroje mezi zemědělci z etnika Hausů a kočovnými pastýři z etnika Fulbů. Tyto spory se výrazně vyostřily v důsledku klimatické krize, odlesňování a rychlého růstu populace, což vedlo k transformaci původních domobran v bezohledné kriminální gangy. Podle monitorovací organizace Acled bylo v sedmi státech severozápadní Nigérie mezi lety 2010 a 2023 zaznamenáno 13 485 úmrtí spojených s touto banditskou činností.

Násilnosti na severozápadě země mají specifický charakter, protože na rozdíl od severostřední Nigérie, kde spolu bojují muslimští Fulbové s křesťanskými zemědělci, zde proti sobě stojí výhradně vyznavači islámu. Problém prohlubuje fakt, že rozsáhlá území včetně federálních přírodních rezervací zůstávají zcela bez přítomnosti policie a armády. Vládní orgány tato místa fakticky opustily, čehož využívají různé militantní, džihádistické a banditské skupiny jako bezpečných úkrytů pro držení rukojmí a vedení partyzánské války.

Neschopnost po sobě jdoucích vládních administrativ zajistit bezpečnost vedla v zemi k prudkému nárůstu terorismu. Zatímco v roce 2022 klesl počet úmrtí spojených s terorismem na historické minimum 392 případů, v roce 2025 toto číslo vzrostlo na 750, což představovalo největší globální nárůst. Bandité viní z této situace vládní korupci a poukazují na nesplněné sliby ohledně výstavby nemocnic, škol, přehrad či zavedení pitné vody.

V posledních letech se navíc stírají hranice mezi prostým banditismem a ideologickým džihádismem, což dokumentuje vzestup hnutí Lakurawa v severostředním regionu. Tato skupina původně vznikla jako domobrana bojující proti banditům, následně se však proměnila v teroristickou organizaci, která od místních komunit vybírá náboženské daně výměnou za ochranu. Situaci zhoršují také propustné hranice s okolními státy a chronicky podfinancované bezpečnostní složky.

Ozbrojené gangy v Nigérii jednají s pocitem naprosté beztrestnosti, přičemž mladší členové se svým loupením chlubí na sociální síti TikTok a starší vůdci získávají politický vliv. To se potvrdilo při únosu 25 školaček ve státě Kebbi, který zorganizoval známý banditský vůdce Ado Aleru. Cílem této akce bylo úspěšně přimět vládní úřady k propuštění Aleruova synovce a dalších deseti mužů, kteří byli zadrženi po návratu z pouti do Saúdské Arábie.

Zoufalé místní komunity, které již nevěří v efektivní zásah ze strany státu, se pokoušejí s gangy vyjednávat vlastní příměří. Příkladem je dohoda z konce roku 2025 mezi Bellovým gangem a hornickým městem Nahuta, která banditům zaručuje volný pohyb a přístup na trhy pod podmínkou, že do obydlených oblastí nebudou nosit zbraně. Členové gangů tak nyní pracují v dolech společně s místními obyvateli a sdílejí s nimi stejné služby.

Samotní bandité si zbraně ponechávají s odůvodněním, že se musí chránit před konkurenčními skupinami a vládními bezpečnostními složkami. Na otázky ohledně původu zbraní nebo důvodů únosů odmítají odpovídat, případně reagují smíchem. Absenci právního vzdělání uvádějí jako hlavní důvod, proč spory o dobytek a půdu neřeší u soudů, ale se zbraní v ruce, přičemž vyjadřují přání, aby jim vláda zajistila bezpečné podmínky pro pastvu.

včera

Je to alarmující. Tolik případů eboly za krátký čas ještě nebylo, tvrdí experti

Související

U.S. Air Force, ilustrační fotografie

Americká armáda provedla sérii leteckých úderů v Nigérii, útočila na Islámský stát

Spojené státy podnikly na druhý svátek vánoční sérii leteckých úderů proti ozbrojencům napojeným na Islámský stát (IS) v severozápadní Nigérii. Operace se zaměřila na tábory radikálů ve státě Sokoto u hranic s Nigerem, kde se extremisté pokoušejí vybudovat novou základnu. Přestože přesný počet obětí není znám, americké i nigerijské úřady potvrdily, že při útoku zahynulo několik teroristů.

Více souvisejících

Nigérie

Aktuálně se děje

před 34 minutami

Nigérie, ilustrační fotografie

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

před 1 hodinou

Péter Magyar

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

před 2 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

Petr Pavel

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

před 7 hodinami

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

před 8 hodinami

včera

včera

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

včera

Počasí

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Nedělní bouřky mohou být i velmi silné, varovali meteorologové

Česku se ani v neděli nevyhnou bouřky. Potvrzuje to dnešní aktualizovaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která zvyšuje stupeň nebezpečí bouřek během odpoledne a večera. Meteorologové nadále varují i před požáry. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy