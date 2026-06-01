Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Libor Novák

1. června 2026 16:00

Předseda vlády Andrej Babiš
Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou vlnu nesouhlasu ze strany odborné veřejnosti. V pondělí kvůli tomuto kroku dokonce vyhlásili stávku specialisté na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

V souvislosti s chystaným převodem lidskoprávních témat pod resort spravedlnosti podalo celkem 53 odbornic a odborníků podmíněnou rezignaci. Pokud vládní kabinet své původní usnesení nepřehodnotí a od přesunu neupustí, jsou tito experti připraveni definitivně ukončit své působení ke konci června. Nesouhlasí totiž s tím, jakým způsobem se správa těchto citlivých společenských témat mění.

Místo plánovaného přesunu pod jednotlivá ministerstva nabízejí tito specialisté jiné řešení. Navrhují vytvoření jedné společné, samostatné sekce přímo pod Úřadem vlády, která by zajistila lepší koordinaci. Pod tuto novou strukturu by pak spadaly dosavadní odbory a oddělení pro lidská práva, národnostní menšiny, rovnost žen a mužů, romské záležitosti nebo problematiku zdravotně postižených občanů.

Vlastní koncepci řešení situace představili také experti na protidrogovou politiku. Ti prosazují vznik zcela nezávislé Národní agentury pro problematiku závislostí. Podle jejich představ by tato nová instituce měla fungovat na obdobném principu, jako je tomu v případě stávající Národní sportovní agentury.

Premiér Andrej Babiš však prostřednictvím sociální sítě X ubezpečoval, že nadrezortní fungování jednotlivých agend zůstane plnohodnotně zachováno. Veškeré vládní rady, podvýbory i pracovní skupiny podle jeho vyjádření nadále zůstávají přímo pod Úřadem vlády. Z celkových 255 lidí působících v těchto strukturách se fyzicky přesune pouze 48 úředníků a na dotčených ministerstvech vzniknou nová připomínková místa.

Kromě těchto vnitřních organizačních změn měl vládní kabinet na pondělním programu také jiné ekonomické a legislativní záležitosti. Ministři projednávali například úpravu pravidel pro odvádění daně z přidané hodnoty v rámci přeshraničního obchodu v Evropské unii. Samotný premiér po skončení zasedání upřesnil, že podstatná část celého jednání byla věnována zejména analýze zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu.

před 5 hodinami

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

Andrej Babiš

Nigérie, ilustrační fotografie

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

Péter Magyar

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

Petr Pavel

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

Počasí

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

Je to alarmující. Tolik případů eboly za krátký čas ještě nebylo, tvrdí experti

Rychlé šíření eboly v Demokratické republice Kongo vytvořilo alarmující situaci, varovala známá lékařská charita Lékaři bez hranic. Podle jejího zástupce Alana Gonzalese dosud nikdy nebylo zaznamenáno tolik případů onemocnění za tak krátkou dobu. Upozornila na to BBC

Zdroj: Lucie Podzimková

