Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.
V souvislosti s chystaným převodem lidskoprávních témat pod resort spravedlnosti podalo celkem 53 odbornic a odborníků podmíněnou rezignaci. Pokud vládní kabinet své původní usnesení nepřehodnotí a od přesunu neupustí, jsou tito experti připraveni definitivně ukončit své působení ke konci června. Nesouhlasí totiž s tím, jakým způsobem se správa těchto citlivých společenských témat mění.
Místo plánovaného přesunu pod jednotlivá ministerstva nabízejí tito specialisté jiné řešení. Navrhují vytvoření jedné společné, samostatné sekce přímo pod Úřadem vlády, která by zajistila lepší koordinaci. Pod tuto novou strukturu by pak spadaly dosavadní odbory a oddělení pro lidská práva, národnostní menšiny, rovnost žen a mužů, romské záležitosti nebo problematiku zdravotně postižených občanů.
Vlastní koncepci řešení situace představili také experti na protidrogovou politiku. Ti prosazují vznik zcela nezávislé Národní agentury pro problematiku závislostí. Podle jejich představ by tato nová instituce měla fungovat na obdobném principu, jako je tomu v případě stávající Národní sportovní agentury.
Premiér Andrej Babiš však prostřednictvím sociální sítě X ubezpečoval, že nadrezortní fungování jednotlivých agend zůstane plnohodnotně zachováno. Veškeré vládní rady, podvýbory i pracovní skupiny podle jeho vyjádření nadále zůstávají přímo pod Úřadem vlády. Z celkových 255 lidí působících v těchto strukturách se fyzicky přesune pouze 48 úředníků a na dotčených ministerstvech vzniknou nová připomínková místa.
Kromě těchto vnitřních organizačních změn měl vládní kabinet na pondělním programu také jiné ekonomické a legislativní záležitosti. Ministři projednávali například úpravu pravidel pro odvádění daně z přidané hodnoty v rámci přeshraničního obchodu v Evropské unii. Samotný premiér po skončení zasedání upřesnil, že podstatná část celého jednání byla věnována zejména analýze zpráv Nejvyššího kontrolního úřadu.
