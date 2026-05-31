Babiš přiznal, že Česko asi nedá dvě procenta na obranu. Spoléhá na Trumpa

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že Česko v letošním roce nedokáže vynaložit dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu. Mohlo by tak čelit kritice na červencovém summitu NATO. Podle Babiše by ale zároveň mělo pomoci jeho přátelství s americkým prezidentem.
Babiš se v rozhovoru pro prestižní deník Financial Times označil za trumpistu. "Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu," prohlásil premiér a předseda vládního hnutí ANO.
Podle Babiše se Česko pokusí splnit závazek dávat na obranu dvě procenta HDP v současnosti a dokonce tři a půl procenta HDP v roce 2035. Předseda vlády se však domnívá, že by nemělo jít jen o čísla. "Pokud se budeme bavit jen o procentech, nevím, jak to reálně zvýší obranyschopnost Evropy," konstatoval.
Na premiéra už reagoval opoziční předák Martin Kupka (ODS). "Andrej Babiš si myslí, že přátelství a společné červené čepice s americkým prezidentem mu budou stačit k tomu, aby neplnil spojenecké závazky. Naivní, hloupé a nebezpečné. Ale to nejhorší - hlavně na to doplatí Česko," napsal šéf občanských demokratů na sociální síti X.
Podle Financial Times se na letním summitu Severoatlantické aliance očekává střet mezi evropskými členskými státy a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Předpokládá se, že šéf Bílého domu se opře do zemí, které nedostatečně přispívají na obranu.
Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii.
