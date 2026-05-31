Babiš přiznal, že Česko asi nedá dvě procenta na obranu. Spoléhá na Trumpa

Jan Hrabě

31. května 2026 14:39

Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) připustil, že Česko v letošním roce nedokáže vynaložit dvě procenta hrubého domácího produktu na obranu. Mohlo by tak čelit kritice na červencovém summitu NATO. Podle Babiše by ale zároveň mělo pomoci jeho přátelství s americkým prezidentem. 

Babiš se v rozhovoru pro prestižní deník Financial Times označil za trumpistu. "Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu," prohlásil premiér a předseda vládního hnutí ANO. 

Podle Babiše se Česko pokusí splnit závazek dávat na obranu dvě procenta HDP v současnosti a dokonce tři a půl procenta HDP v roce 2035. Předseda vlády se však domnívá, že by nemělo jít jen o čísla. "Pokud se budeme bavit jen o procentech, nevím, jak to reálně zvýší obranyschopnost Evropy," konstatoval. 

Na premiéra už reagoval opoziční předák Martin Kupka (ODS). "Andrej Babiš si myslí, že přátelství a společné červené čepice s americkým prezidentem mu budou stačit k tomu, aby neplnil spojenecké závazky. Naivní, hloupé a nebezpečné. Ale to nejhorší - hlavně na to doplatí Česko," napsal šéf občanských demokratů na sociální síti X. 

Podle Financial Times se na letním summitu Severoatlantické aliance očekává střet mezi evropskými členskými státy a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Předpokládá se, že šéf Bílého domu se opře do zemí, které nedostatečně přispívají na obranu.  

Letošní summit NATO se uskuteční ve dnech 7. a 8. července v turecké Ankaře. Turecko bude jednání představitelů členských zemí aliance hostit podruhé v historii. 

Babiš nevyloučil Pavlovu účast na summitu NATO. Vláda rozhodne v červnu

Česká televize

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

Bývalému princi Andrewovi pomáhá nedůvěra svědkyň v britskou policii

Britská policie se i po opakované výzvě potýká s nedůvěrou případných svědků v případu vyšetřování bývalého prince Andrewa. Ženy, které údajně mají informace o činech králova bratra, podle právního zástupce nechtějí s policisty spolupracovat. Americký advokát Brad Edwards to řekl BBC. 

Senátoři navrhují na státní vyznamenání i slavné herce

Po poslancích se i senátoři shodli na tom, koho letos navrhnou prezidentovi Petru Pavlovi na státní vyznamenání. Hlava státu je tradičně předá v den státního svátku 28. října. Členové horní komory parlamentu by ocenili například několik známých herců. 

ČT poprvé reagovala na Babišova slova. Televize trvá na poplatcích

Česká televize v sobotu reagovala na nejnovější vývoj ohledně finančního zajištění budoucnosti veřejnoprávních médií. Premiér Andrej Babiš (ANO) totiž oznámil, že nakonec dojde pouze k novele stávajícího zákona. ČT vzkázala, že trvá na současné formě financování, tedy na poplatcích od občanů. 

Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé). 

Trump přibral, měl by držet dietu. Lékař popsal zdravotní stav prezidenta

Donald Trump je zdravotně plně způsobilý vykonávat úřad amerického prezidenta a funkci velitele ozbrojených sil. Konstatoval to ošetřující lékař šéfa Bílého domu, který politika v uplynulých dnech prohlédl. 

