Americký soud nařídil odstranění jména prezidenta Donalda Trumpa z názvu uměleckého centra Kennedy Center for the Performing Arts. Soud dospěl k závěru, že k přejmenování je nutný souhlas Kongresu. Informovala o tom BBC.
Změny ohledně Kennedyho centra začaly brzy po Trumpově návratu do Bílého domu. Trump loni v únoru vyměnil několik členů vedení, do kterého následně jmenoval sebe a nechal se zvolit předsedou. Vedení pak v prosinci rozhodlo o přejmenování instituce na The Trump Kennedy Center.
Rozhodnutí vedla k tomu, že řada umělců zrušila naplánovaná vystoupení v centru. Propad přišel i u prodeje vstupenek. Obojí mohlo přispět k tomu, že prezident v únoru oznámil, že 4. července začne rozsáhlá rekonstrukce u příležitosti oslav 250 let nezávislosti Spojených států amerických.
Trumpovo jméno musí být podle rozhodnutí soudu odstraněno z názvu instituce, z fasády budovy a všech oficiálních materiálů během následujících 14 dnů. Mluvčí centra uvedl, že ze strany instituce přijde odvolání proti verdiktu.
Trump na rozhodnutí reagoval na sociální síti Truth Social, kde napsal, že "neúspěšnou" instituci vrátí Kongresu. "Pokud mi neumožní svobodně dělat to, co dělám lépe než všichni ostatní - vrátit tuto instituci zpátky na nohy fyzicky, finančně i umělecky, pak nemám zájem pokračovat," vzkázal šéf Bílého domu.
Související
Trump přibral, měl by držet dietu. Lékař popsal zdravotní stav prezidenta
Trump řešil s poradci Írán a nic neoznámil. Dohoda tak stále není potvrzena
Donald Trump , soudy , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Trumpovo jméno má být odstraněno z názvu Kennedyho centra, rozhodl soud
před 1 hodinou
Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne
před 1 hodinou
Lebka svaté Zdislavy je zpět v Jablonném. Převzal ji arcibiskup Přibyl
před 2 hodinami
Potvrzeno výstrahou. Meteorologové očekávají bouřky, budou silné
před 3 hodinami
Trump přibral, měl by držet dietu. Lékař popsal zdravotní stav prezidenta
před 4 hodinami
Válka na Ukrajině se blíží ke konci, tvrdí ruský vůdce Putin
před 5 hodinami
Počasí bude místy bouřlivé. Zesílí vítr, hrozí i krupobití
před 6 hodinami
Kellnerovi se na Aljašce soudí kvůli smrti miliardáře
před 6 hodinami
Trump řešil s poradci Írán a nic neoznámil. Dohoda tak stále není potvrzena
před 8 hodinami
Počasí o víkendu: Tropické teploty podle předpovědi nedorazí
včera
OSN oficiálně zařadila Izrael a Rusko na černou listinu
včera
Putin odmítá zemřít. Boj proti stárnutí se stal hlavní prioritou Kremlu, píše WSJ
včera
Trump se v Bílém domě zavřel do krizové místnosti. Rozhoduje o Íránu
včera
Norsko odmítá plán Kallasové, aby EU byla mediátorem mezi Ruskem a Ukrajinou
včera
NATO je připraveno bránit každý palec svého území, řekl Rutte po dopadu dronu v Rumunsku
včera
Evropská unie uvolňuje Maďarsku 16 miliard eur
včera
Jak funguje prodej amerických zbraní Tchaj-wanu a proč se Číně nelíbí?
včera
Spojené státy a Írán dosáhly předběžné dohody o otevření Hormuzského průlivu
včera
Rumunsko vysvětlilo, proč ruský dron nesestřelilo
včera
Pavel: Incident v Rumunsku je nepřípustný. Svět nesmí skončit jen u slovního odsouzení
Zásah obytného domu v rumunském městě Galați ruským bezpilotním letounem vyvolal ostrou vlnu reakcí mezi předními českými politiky. Prezident Petr Pavel označil tuto událost za naprosto nepřípustnou a zdůraznil, že světové společenství nesmí skončit pouze u slovního odsouzení. Hlava státu na sociální síti X vyjádřila plnou podporu výzvě rumunského prezidenta Nicušora Dana k ráznému mezinárodnímu postupu. Podle Pavla je nutné dát Moskvě jasně najevo, že podobné útoky nebudou tolerovány.
Zdroj: Libor Novák