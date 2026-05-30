Babiš oznámil, že nový zákon o ČT a Českém rozhlase nevznikne

Budoucí financování veřejnoprávních médií, tedy České televize a Českého rozhlasu, nakonec nebude upraveno novým zákonem. Uvedl to premiér Andrej Babiš (ANO). Podle jeho slov dojde k novele současného zákona. Přípravou nového předpisu se zabývalo ministerstvo kultury vedené Oto Klempířem (Motoristé).
Babiš promluvil o novém postupu v této věci pro Českou televizi. Podle premiéra už se vláda novým zákonem z Klempířovy dílny nebude zabývat. "K tomu, abychom převedli financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet, využijeme změnu současného zákona," vysvětlil šéf hnutí ANO.
Klempíř představil svou mediální novelu v dubnu v Poslanecké sněmovně. "Poplatky se ruší, Česká televize a Český rozhlas se neslučují, rady ČT a ČRo necháváme beze změny," uvedl před několika týdny. Nový zákon měl platit od začátku příštího roku.
Česká televize by podle předpisu dostala na provoz v příštím roce přes 5,7 miliardy korun, Český rozhlas by hospodařil s částkou 2,07 miliardy korun. Obě instituce letos vyberou na poplatcích více, konkrétně 6,73 miliardy korun v případě ČT a 2,48 miliardy korun v případě ČRo. Klempíř sliboval každoroční valorizaci částek i kontroly institucí Nejvyšším kontrolním úřadem.
Podle ministra měl návrh zaručovat nezávislost veřejnoprávních médií, které nebudou přímo podřízeny ministerstvu či jinému státnímu úřadu. "Do programové činnosti nesmí zasahovat žádný státní orgán ani politický subjekt. Nezávislost je dále podpořena tím, že rozhlas i televize hospodaří s vlastním majetkem odděleným od státu," poznamenal.
Návrh zákona v uplynulém období prošel připomínkovým řízením, které nedopadlo dobře. Možnost se vyjádřit mělo 29 institucí, zdrželo se pouze ministerstvo životního prostředí. Šest úřadů nabídlo svá doporučení, hned 22 institucí vyslovilo výtky či návrhy změn.
Zdroj: Libor Novák