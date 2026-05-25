Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací

Jan Hrabě

25. května 2026 19:56

Předseda vlády Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Babišova vláda na pondělním zasedání projednala návrh změnového zákona, který v zájmu posílení bezpečnosti Česka zpřísňuje podmínky pro osoby s dočasnou ochranou a zpřísňuje sankce za nelegální překročení hranic. Schválila také systém řízení strategických programů a projektů z oblasti informačních technologií a rozhodla o zařazení Strategického podnikatelského parku Cheb na seznam lokalit zvýhodněných průmyslových zón.

Vláda schválila systém řízení strategických programů a projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií. "Vybrali jsme 55 nejdůležitějších programů a projektů vycházejících z programového prohlášení vlády a z legislativy a nastavili, jak budou řízeny. Za každý z těch projektů bude odpovídat manažer, kterého jsme dnes určili. Důležité jsou pro nás projekty které pomůžou přímo lidem a podnikatelům," uvedl předseda vlády

"Naší a hlavně mou prioritou jsou projekty ve zdravotnictví – e-žádanka, abychom věděli, jak naši spoluobčané dlouho čekají na odborná vyšetření, a nová EZ karta. To je karta, kde budete mít zaznamenána všechna lékařská vyšetření. Dále třeba EET 2.0. Každý se na jednotlivé projekty může podívat na internetových stránkách digitalnicesko.gov.cz, kde je jízdní řád všech těchto 55 projektů se všemi detaily," poukázal premiér Andrej Babiš (ANO).

Kabinet projednal také návrh nového zákona o registrech ve vzdělávání. Vzniknout mají registr žáků a registr pedagogických a akademických pracovníků, které budou součástí Informačního systému ve vzdělávání. Registry budou mapovat jak průchod osob vzdělávací soustavou, tak i údaje o pedagogických, akademických a vědeckých pracovnících a budou garantovat úplnost a správnost těchto údajů, se kterými pak budou moci pracovat další orgány státní a veřejné správy.

Vláda rozhodla rovněž o rozšíření seznamu lokalit zvýhodněných průmyslových zón o Strategický podnikatelský park Cheb. Jedná se o velmi perspektivní lokalitu, která se nachází ve strukturálně postiženém Karlovarském kraji. Plochu o rozloze 142 hektarů připravuje Státní investiční a rozvojová společnost a její zařazení mezi státní strategické lokality umožní nabídnout zajímavým investorům širší spektrum investičních pobídek, což bude mít multiplikační efekt na celý chebský region.

O další měsíc, až do 30. června vláda prodloužila dvě opatření, která mají za cíl udržet přijatelné ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic. Prodlouženo bylo opatření obecné povahy vlády České republiky o hromadném prominutí spotřební daně z motorové nafty, kterým se výše spotřební daně snižuje na minimální úroveň stanovenou Evropskou unií. A dál bude platit i nařízení vlády, kterým stát každý den reguluje maximální ceny nejběžnějších pohonných hmot – naturalu 95 a motorové nafty bez aditiv – a maximální přípustnou výši marže obchodníků. Pravidla pro výpočet cenového stropu i výše marže zůstávají beze změny.

Vláda také v návaznosti na usnesení z minulého týdne, kterým přesunula několik agend z Úřadu vlády na odborné rezorty, rozhodla o zřízení dvou kanceláří vládních zmocněnců na Úřadu vlády. Od 1. července 2026 bude na Úřadu vlády zřízena kancelář vládního zmocněnce pro lidská práva a ochranu menšin a kancelář vládního zmocněnce pro duševní zdraví a závislosti. "Každá rada bude mít svého tajemníka na Úřadu vlády, takže například i pozice zmocněnce pro romské menšiny zůstává pod Úřadem vlády. Dál zůstává i nadrezortní koordinace," uvedl premiér Babiš.

"Rady vlády tedy zůstávají na Úřadu vlády, většině z nich osobně předsedám. Přesouváme jen úředníky, takže jejich odbory nebudou sedět na Úřadu vlády, ale přesunou se na odborná ministerstva," zdůraznil předseda vlády. Vláda schválila pouze drobnou úpravu v případě institucionálního ukotvení agendy rovnosti žen a mužů. Namísto původně schváleného Ministerstva práce a sociálních věcí bude na základě připomínek odborníků nově spadat pod Ministerstvo spravedlnosti.

Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice

Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče

Vláda schválila a posílá do Poslanecké sněmovny soubor zásadních změn, které zpřísňují podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny pobývající na území České republiky. Novela zákona přezdívaného „lex Ukrajina" vznikla na návrh ministerstva vnitra a jejím hlavním cílem je upravit pravidla pro držitele dočasné ochrany. O schválení této legislativní úpravy novináře informoval premiér Andrej Babiš.
Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky

Stát po několikaleté odmlce znovu otevírá možnost pro české domácnosti, aby své úspory zhodnotily prostřednictvím investic do státního dluhu. Vláda složená ze zástupců hnutí ANO, SPD a Motoristů se rozhodla obnovit projekt Dluhopis Republiky, čímž reaguje na potřebu zajistit financování rostoucích státních výdajů. Podle ministerstva financí jde o strategický krok, který má diverzifikovat okruh věřitelů a snížit jednostrannou závislost státu na velkých bankovních domech.

Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4

Čeští hokejoví reprezentanti na probíhajícím světovém šampionátu ve Švýcarsku předvedli další nečekaný výkon. Po Slovincích, s nimiž poprvé v historii na MS letos prohráli, a Italech, se kterými se český tým trápil dvě třetiny, aby nakonec přeci jen vyhráli 3:1, si na svěřence kouče Radima Rulíka vyšlápli v rámci skupiny B i Norové. Češi se v tomto zápase prakticky nedostali do souvislejšího tlaku a k něčemu významnému v norském brankovišti. Seveřané tak zaslouženě a především bez větších problémů dospěli k prvnímu vítězství nad Českem na MS po 16 letech, konkrétně k vítězství 4:1.

Boris Šťastný a Oto Klempíř

Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice

I populární taneční show StarDance hraje roli v debatách o budoucnosti České televize a způsobu financování veřejnoprávních médií. Divácky oblíbený pořad zmínil i jeden lidovecký poslanec, podle jehož názoru se blíží chvíle, kdy premiérovi Andreji Babišovi dojde trpělivost s ministrem kultury Oto Klempířem (Motoristé). 

Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra

Západní Evropu zasáhla vlna extrémních veder způsobená takzvanou tepelnou kopulí, kvůli které v řadě zemí padají teplotní rekordy pro měsíc květen. Tento atmosférický jev, při němž se horký vzduch proudící ze severní Afriky zablokoval pod tlakovou výší nad evropským kontinentem, funguje jako poklička na hrnci, která stlačuje teplý vzduch k zemi a přináší dlouhotrvající spalující horka. Podle meteorologů jsou tyto vlny kvůli klimatickým změnám stále častější, intenzivnější a přicházejí v průběhu roku mnohem dříve než v minulosti.

K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti

Prezident Donald Trump sice v sobotu prohlásil, že mír s Íránem je na dosah a Hormuzský průliv se brzy znovu otevře, finanční trhy však jeho vyjádření po předchozích falešných zprávách z posledních tří měsíců spíše ignorují. Obchodníci nyní čekají na hmatatelné důkazy skutečné dohody. Írán v konfliktu sice vojensky podléhal, ale díky rychlým člunům, minám a dronům dokázal zablokovat průliv, kterým proudí pětina světové ropy, což z této námořní cesty učinilo jeho hlavní páku při vyjednávání.

Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA

Nová odborná analýza ukazuje, že New Orleans čelí nevyhnutelné vodní budoucnosti, která by mohla město izolovat uprostřed oceánu již v tomto století. Vědci podle CNN proto varují, že je nezbytné zahájit proces stěhování obyvatel co nejdříve, aby se předešlo budoucímu chaosu. Pobřežní oblasti Louisiany patří k nejníže položeným regionům na světě, což zhruba 360tisícové město vystavuje extrémnímu riziku, jelikož se nachází v pánvi pod úrovní mořské hladiny uprostřed rychle se zmenšující delty.

Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí

Francie čelí rozsáhlému skandálu spojenému s týráním a zneužíváním dětí, do kterého jsou zapleteni vychovatelé a dozorci ve státních mateřských a základních školách. Pařížská policie v současné době prošetřuje více než sto obvinění z fyzického násilí, špatného zacházení, sexuálního napadení a znásilnění. Podle vyjádření prokuratury se tyto závažné případy týkají dětí od pouhých tří let, k nimž docházelo během poledních přestávek, odpočinku nebo v rámci družin a mimoškolních aktivit.

Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude

Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmáíl Baqáí v pondělí v Teheránu prohlásil, že v rozhovorech se Spojenými státy sice nastal určitý posun, avšak uzavření dohody rozhodně není bezprostředně na spadnutí. Reagoval tak na slova amerického ministra zahraničí Marca Rubia. Ten předtím v indickém Dillí novinářům naznačil, že k dohodě by mohlo dojít možná již během pondělka, zároveň však mírnil přehnaná očekávání s tím, že komunikace s Teheránem vyžaduje nějaký čas.

Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes

Americký ministr zahraničí Marco Rubio naznačil, že dohody s Íránem by mohlo být dosaženo už v pondělí. Podle dostupných informací by došlo k prodloužení příměří, otevření klíčového průlivu a stanovení plánu pro další jednání. 

Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí

Českou republiku čeká týden plný slunce, ve kterém se vystřídají tropické teploty s přechodným ochlazením. Zatímco v úterý a ve středu mohou maxima na jihu Moravy dosáhnout až třicetistupňových hodnot, ve čtvrtek dorazí chladnější vzduch od severu, který denní teploty srazí k čtyřiadvaceti stupňům. O víkendu se pak začne znovu oteplovat, s čímž se však postupně lokálně spojí výskyt přeháněk a bouřek.

Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce

Počet podezřelých případů nákazy virem Ebola v Demokratické republice Kongo přesáhl hranici devíti set. Tamní ministerstvo komunikace oznámilo, že aktuálně eviduje 904 podezření na toto onemocnění a 119 s tím spojených úmrtí. Nákaza se šíří především ve východní části země, přičemž hlavním ohniskem zůstává provincie Ituri, kde úřady již dříve hlásily stovky nemocných a desítky obětí. Světová zdravotnická organizace sice označila riziko pro samotné Kongo za velmi vysoké, avšak globální nebezpečí rozšíření této nemoci do světa je podle ní stále nízké.

Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?

Írán a Spojené státy vyslaly jasné signály, že se blíží k dohodě, která by mohla změnit stávající příměří v dlouhodobém urovnání konfliktu. Obě strany v současnosti jednají o textu memoranda o porozumění, jež má stanovit přesný plán pro vyřešení všech sporných bodů. Ačkoli se definitivní stvrzení dokumentu neočekává během dneška, podpis memoranda by znamenal úplné zastavení bojů. To by přineslo úlevu oběma státům, neboť americký prezident Donald Trump čelí blížícím se podzimním volbám a íránské hospodářství se nachází v hluboké krizi.

