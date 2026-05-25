Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací

Babišova vláda na pondělním zasedání projednala návrh změnového zákona, který v zájmu posílení bezpečnosti Česka zpřísňuje podmínky pro osoby s dočasnou ochranou a zpřísňuje sankce za nelegální překročení hranic. Schválila také systém řízení strategických programů a projektů z oblasti informačních technologií a rozhodla o zařazení Strategického podnikatelského parku Cheb na seznam lokalit zvýhodněných průmyslových zón.
Vláda schválila systém řízení strategických programů a projektů z oblasti informačních a komunikačních technologií. "Vybrali jsme 55 nejdůležitějších programů a projektů vycházejících z programového prohlášení vlády a z legislativy a nastavili, jak budou řízeny. Za každý z těch projektů bude odpovídat manažer, kterého jsme dnes určili. Důležité jsou pro nás projekty které pomůžou přímo lidem a podnikatelům," uvedl předseda vlády
"Naší a hlavně mou prioritou jsou projekty ve zdravotnictví – e-žádanka, abychom věděli, jak naši spoluobčané dlouho čekají na odborná vyšetření, a nová EZ karta. To je karta, kde budete mít zaznamenána všechna lékařská vyšetření. Dále třeba EET 2.0. Každý se na jednotlivé projekty může podívat na internetových stránkách digitalnicesko.gov.cz, kde je jízdní řád všech těchto 55 projektů se všemi detaily," poukázal premiér Andrej Babiš (ANO).
Kabinet projednal také návrh nového zákona o registrech ve vzdělávání. Vzniknout mají registr žáků a registr pedagogických a akademických pracovníků, které budou součástí Informačního systému ve vzdělávání. Registry budou mapovat jak průchod osob vzdělávací soustavou, tak i údaje o pedagogických, akademických a vědeckých pracovnících a budou garantovat úplnost a správnost těchto údajů, se kterými pak budou moci pracovat další orgány státní a veřejné správy.
Vláda rozhodla rovněž o rozšíření seznamu lokalit zvýhodněných průmyslových zón o Strategický podnikatelský park Cheb. Jedná se o velmi perspektivní lokalitu, která se nachází ve strukturálně postiženém Karlovarském kraji. Plochu o rozloze 142 hektarů připravuje Státní investiční a rozvojová společnost a její zařazení mezi státní strategické lokality umožní nabídnout zajímavým investorům širší spektrum investičních pobídek, což bude mít multiplikační efekt na celý chebský region.
O další měsíc, až do 30. června vláda prodloužila dvě opatření, která mají za cíl udržet přijatelné ceny pohonných hmot u českých čerpacích stanic. Prodlouženo bylo opatření obecné povahy vlády České republiky o hromadném prominutí spotřební daně z motorové nafty, kterým se výše spotřební daně snižuje na minimální úroveň stanovenou Evropskou unií. A dál bude platit i nařízení vlády, kterým stát každý den reguluje maximální ceny nejběžnějších pohonných hmot – naturalu 95 a motorové nafty bez aditiv – a maximální přípustnou výši marže obchodníků. Pravidla pro výpočet cenového stropu i výše marže zůstávají beze změny.
Vláda také v návaznosti na usnesení z minulého týdne, kterým přesunula několik agend z Úřadu vlády na odborné rezorty, rozhodla o zřízení dvou kanceláří vládních zmocněnců na Úřadu vlády. Od 1. července 2026 bude na Úřadu vlády zřízena kancelář vládního zmocněnce pro lidská práva a ochranu menšin a kancelář vládního zmocněnce pro duševní zdraví a závislosti. "Každá rada bude mít svého tajemníka na Úřadu vlády, takže například i pozice zmocněnce pro romské menšiny zůstává pod Úřadem vlády. Dál zůstává i nadrezortní koordinace," uvedl premiér Babiš.
"Rady vlády tedy zůstávají na Úřadu vlády, většině z nich osobně předsedám. Přesouváme jen úředníky, takže jejich odbory nebudou sedět na Úřadu vlády, ale přesunou se na odborná ministerstva," zdůraznil předseda vlády. Vláda schválila pouze drobnou úpravu v případě institucionálního ukotvení agendy rovnosti žen a mužů. Namísto původně schváleného Ministerstva práce a sociálních věcí bude na základě připomínek odborníků nově spadat pod Ministerstvo spravedlnosti.
Související
Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče
Vláda si začne půjčovat od lidí. Schillerová představila nové Dluhopisy Republiky
Vláda ČR , Andrej Babiš , digitalizace , pohonné hmoty
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Soud vynesl první rozhodnutí v případu vraždy dívky v Pardubicích
před 1 hodinou
Babišova vláda prodloužila cenové stropy u paliv. Chce pokročit i s digitalizací
před 1 hodinou
Další nečekaný výkon na MS v hokeji. Češi za pískotu prohráli s Nory 1:4
před 2 hodinami
Tropické počasí prohloubí problémy se suchem. V Česku jen tak nezaprší
před 3 hodinami
Klempířovi může zlomit vaz i StarDance, míní politici z opozice
před 3 hodinami
Rusko plánuje útok na Kyjev. Moskva vyzvala cizince k opuštění ukrajinské metropole
před 4 hodinami
Co chrání ukrajinské nebe? Radary, drony i umělá inteligence
před 5 hodinami
Extrémní počasí se projevilo naplno. Evropu už nyní spalují téměř čtyřicetistupňová vedra
před 6 hodinami
Vláda přitvrzuje vůči uprchlíkům z Ukrajiny. Problémy čekají i řidiče
před 6 hodinami
K návratu cen ropy na předválečnou úroveň možná nikdy nedojde, varují experti
před 7 hodinami
Odstěhujte se, než vás definitivně zaplaví voda, vzkázali vědci obyvatelům jednoho z nejznámějších měst USA
před 8 hodinami
Francie čelí rozsáhlému skandálu. Na více než sto školách a školkách docházelo k týrání dětí
před 9 hodinami
Teherán popřel Rubiova slova. Dohoda Íránu s USA jen tak nebude
před 10 hodinami
Tropické počasí ještě zesílí, nejvíce potrápí jižní Moravu. Platí výstraha
před 10 hodinami
Rubio naznačil, že dohoda s Íránem by mohla být už dnes
před 11 hodinami
Tropické počasí přidělává starosti. Meteorologové opět varují před požáry
před 12 hodinami
Bude dobrá a lepší než Obamova, řekl Trump o případné dohodě s Íránem
před 14 hodinami
Počasí: Tropy vystřídá ochlazení, pak se vedra vrátí
včera
Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce
včera
Otevření Hormuzského průlivu, konec americké blokády. Co obsahuje dohoda, o níž jedná Írán s USA?
Írán a Spojené státy vyslaly jasné signály, že se blíží k dohodě, která by mohla změnit stávající příměří v dlouhodobé urovnání konfliktu. Obě strany v současnosti jednají o textu memoranda o porozumění, jež má stanovit přesný plán pro vyřešení všech sporných bodů. Ačkoli se definitivní stvrzení dokumentu neočekává během dneška, podpis memoranda by znamenal úplné zastavení bojů. To by přineslo úlevu oběma státům, neboť americký prezident Donald Trump čelí blížícím se podzimním volbám a íránské hospodářství se nachází v hluboké krizi.
Zdroj: Libor Novák