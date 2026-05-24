Počet podezřelých případů nákazy ebolou se blíží k tisícovce

Počet podezřelých případů nákazy virem Ebola v Demokratické republice Kongo přesáhl hranici devíti set. Tamní ministerstvo komunikace oznámilo, že aktuálně eviduje 904 podezření na toto onemocnění a 119 s tím spojených úmrtí. Nákaza se šíří především ve východní části země, přičemž hlavním ohniskem zůstává provincie Ituri, kde úřady již dříve hlásily stovky nemocných a desítky obětí. Světová zdravotnická organizace sice označila riziko pro samotné Kongo za velmi vysoké, avšak globální nebezpečí rozšíření této nemoci do světa je podle ní stále nízké.
Zdravotníci v africké zemi čelí při snaze zastavit epidemii obrovským překážkám, které situaci komplikují natolik, že byl vyhlášen globální stav zdravotní nouze. Minulý týden se dvě léčebná centra ve východních městech stala terčem žhářských útoků. Tyto incidenty odhalily hluboký hněv obyvatel v regionu, který dlouhodobě sužuje násilí ozbrojených povstaleckých skupin, masové vysídlování lidí, selhávání místní samosprávy a také škrty v mezinárodní pomoci, jež podle odborníků zcela oslabily zdravotnická zařízení ve zranitelných komunitách.
Podle humanitárních expertů odrážejí tyto útoky dlouhodobou skepsi a rozhořčení místních obyvatel vůči tomu, jak je s jejich regionem zacházeno. Oblasti na východě Konga totiž roky čelí útokům povstalců napojených na cizí státy, přičemž domácí vláda ani mezinárodní mírové síly nedokázaly civilisty ochránit. Dalším zdrojem napětí jsou přísná pravidla upravující pohřby lidí s podezřením na ebolu, nad kterými úřady přebírají kontrolu, aby zabránily šíření nákazy během tradičních obřadů, kdy rodiny těla samy připravují.
Svědci a policie potvrdili, že k prvnímu zapálení zdravotnického centra v Rwamparu došlo poté, co se skupina mladých mužů pokusila odnést tělo svého zemřelého přítele. Dav na místě obviňoval zahraniční humanitární organizaci z toho, že o existenci eboly lže. Regionální úřady v reakci na tyto události zakázaly pořádání pohřebních hostin a jakýchkoli shromáždění nad padesát osob. Na bezpečný průběh pohřbů, které provádějí humanitární pracovníci, nyní na mnoha místech dohlížejí ozbrojení vojáci a policisté.
Východní Kongo je dlouhodobě pod tlakem desítek různých povstaleckých a militantních skupin, z nichž některé mají vazby na sousední země nebo na extremistický Islámský stát. Části regionu ovládají například rebelové z hnutí M23, kteří za sebou mají podporu Rwandy. Ačkoli konžská vláda má nad provincii Ituri stále formální kontrolu, její pozice je tam velmi slabá. Mezi dominantní síly v oblasti patří také ugandská islamistická skupina Allied Democratic Forces, která je zodpovědná za brutální útoky na civilní cíle.
Organizace Lékaři bez hranic již před vypuknutím nynější epidemie varovala, že bezpečnostní situace v provincii Ituri se dramaticky zhoršila. Kvůli neustálým útokům museli lékaři i zdravotní sestry z oblasti uprchnout, což zanechalo tamní zdravotnická zařízení naprosto přetížená a v katastrofálních podmínkách. Podle humanitárního úřadu OSN navíc konflikt v této provincii vyhnal z domovů téměř milion lidí, kteří museli opustit svůj majetek a hledat útočiště jinde.
Epidemie se tak šíří v komunitách, které již předtím čelily nestabilitě, nucenému odchodu z domovů a křehkému zdravotnímu systému. Panují velké obavy, že by se nákaza mohla dostat do rozsáhlých uprchlických táborů v blízkosti města Bunia, kde byly zaznamenány vůbec první případy. Situaci na východě Konga výrazně zhoršily také loňské škrty v mezinárodní pomoci ze strany Spojených států a dalších bohatých zemí, což podle expertů zásadně snížilo schopnost země včas odhalovat a účinně reagovat na šíření infekčních chorob.
Humanitární organizace, které bojují s ebolou přímo v terénu, si stěžují na kritický nedostatek nezbytného vybavení. Chybí jim ochranné obleky a obličejové štíty, které by zdravotníky chránily před infekcí, stejně jako testovací sady nebo speciální vaky na lidské ostatky. Bezpečné ukládání těl zemřelých je přitom pro zastavení nákazy klíčové, protože jsou vysoce infekční. Místní organizace provozující malou nemocnici u města Bunia potvrdila, že i přes podané žádosti o pomoc zatím od partnerů nic nedostala a sestry mají k dispozici pouze dezinfekci a několik masek.
Celou situaci v Demokratické republice Kongo dramaticky komplikuje také skutečnost, že nynější epidemii má na svědomí specifický typ viru Ebola s označením Bundibugyo. Proti tomuto konkrétnímu kmeni totiž v současné době neexistuje žádná schválená vakcína a lékaři nemají k dispozici ani žádnou oficiálně certifikovanou léčbu, kterou by mohli nakaženým pacientům poskytnout.
Trump stupňuje tlak vůči Kubě. Co tím sleduje a co je jeho cílem?
Zdroj: Libor Novák