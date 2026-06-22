Česko se zapojí do projektu AI Gigafactory. Vláda schválila akční plán pro duševní zdraví

Česká republika bude v evropské soutěži usilovat o vybudování AI Gigafactory. Vláda Andreje Babiše (ANO) k tomu na pondělním zasedání učinila zásadní kroky, když odsouhlasila uzavření dohody o společném zadávání veřejných zakázek s EuroHPC Joint Undertaking. Schválila také Národní akční plán pro duševní zdraví 2026-2030, který nastavuje priority státu v oblasti péče o duševní zdraví, nebo fiskálně-strukturální plán České republiky pro období 2027 až 2030 a jmenovala Editu Stejskalovou novou vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny.
Ministerstvo průmyslu a obchodu může na základě rozhodnutí vlády uzavřít dohodu o společném zadávání veřejných zakázek s EuroHPC Joint Undertaking na projekt vybudování evropské AI Gigafactory. Tato podpora státu je klíčová pro to, aby se české soukromé subjekty mohly zapojit do unijní soutěže o realizaci projektu, jenž má zúčastněným zemím EU zajistit špičkovou výpočetní infrastrukturu v podobě specializovaných AI datacenter. Jejích výkon pak umožní vývoj, trénink a provoz pokročilých modelů umělé inteligence, což povede k posílení globální konkurenceschopnosti a digitální suverenity Evropy.
Výstavba bude financována soukromými investory, stát se zavazuje k využití části výpočetní kapacity v případě, že bude český projekt v evropské soutěži vybrán, a to za finančně výhodnějších podmínek. Úspěch v projektu bude mít pro Česko i řadu dalších přínosů, například posílení strategické nezávislosti a bezpečnosti, mobilizaci významných soukromých investic nebo podporu inovací a přilákání či udržení špičkových odborníků.
Vláda projednala a schválila Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Jedná se o klíčový strategický dokument pro koordinaci veřejných politik v oblasti duševního zdraví. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro systematickou prevenci, zvyšování kvality péče a pro dlouhodobý rozvoj péče o duševní zdraví v Česku. Aktualizovaný plán se zaměřuje především na cílenou podporu dětí a adolescentů, na prevenci a na zajištění lepší dostupnosti psychiatrické péče v závislosti na aktuálních potřebách společnosti.
Kabinet schválil také fiskálně-strukturální plán České republiky pro období 2027 až 2030. Jedná se o aktualizaci, která zohledňuje politické priority nové vlády, její hospodářskou strategii zaměřenou na podporu ekonomického růstu, posilování konkurenceschopnosti, zvyšování odolnosti ekonomiky a modernizaci veřejného sektoru a zároveň respektuje fiskální rámec EU. Česká ekonomika by měla v období plánu růst tempem kolem 2 až 2,5 % ročně, přičemž inflace by se měla pohybovat v blízkosti inflačního cíle České národní banky. Fiskální strategie vlády je založena na zachování schodků sektoru vládních institucí pod referenční hodnotou 3 % HDP a na postupném zlepšování strukturální pozice veřejných financí. Součástí plánu je také soubor strukturálních reforem a investic, které mají podpořit dlouhodobý růstový potenciál české ekonomiky a její schopnost reagovat na technologické, demografické a geopolitické změny.
Vláda odsouhlasila žádost Ministerstva zdravotnictví o mimořádné nastavení úhrad ze zdravotního pojištění na léky proti tuberkulóze pro děti. V současnosti jsou v České republice řádně zaregistrovány pro prevenci a léčbu tuberkulózy standardní cestou pouze léčivé přípravky v lékových formách vhodných pro adolescenty a dospělé. Vhodná moderní léčiva pro děti je možné hradit z veřejného zdravotního pojištění na základě vládou schválené výjimky, která ale měla jen roční platnost a brzy vyprší. Vláda proto dnes dala Ministerstvu zdravotnictví souhlas k tomu, aby tuto výjimku mohlo opakovaně prodloužit, dokud nebudou antituberkulotika vhodná pro děti v ČR řádně zaregistrována.
Vláda rovněž vzala na vědomí rezignaci Lucie Fukové z funkce vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Na tuto pozici ministři a ministryně jmenovali od 23. června náměstkyní ministra práce a sociálních věcí Editu Stejskalovou.
Související
Pavel si dává na čas. Pražský hrad oznámil, kdy se vyjádří k rozhodnutí vlády
Pavel nebude členem delegace na summitu NATO, rozhodla vláda
Vláda ČR , umělá inteligence (AI)
Aktuálně se děje
před 54 minutami
Obchody a červencové svátky. První řetězec oznámil, jak to letos bude
před 2 hodinami
Trapné, nebezpečné, pomstychtivé. Opozice stojí na straně prezidenta Pavla
před 2 hodinami
Česko se zapojí do projektu AI Gigafactory. Vláda schválila akční plán pro duševní zdraví
před 4 hodinami
Pavel si dává na čas. Pražský hrad oznámil, kdy se vyjádří k rozhodnutí vlády
před 5 hodinami
V autě stačí pár minut a už je zle. Policie radí, na co si dát během veder pozor
před 6 hodinami
Pavel nebude členem delegace na summitu NATO, rozhodla vláda
před 7 hodinami
Farage chce po Starmerově konci volby. Jsme připraveni přinést změnu, vzkázal
před 7 hodinami
Brněnské nádraží evakuovali kvůli munici. Dělníci ji našli na stavbě
Aktualizováno před 8 hodinami
Starmer oznámil svůj konec v čele Velké Británie
před 9 hodinami
Počasí dnes: Meteorologové opět varují před bouřkami, udeří už odpoledne
před 10 hodinami
Víkendové bouřky řádily hlavně v Čechách. V Příbrami lilo, padaly i velké kroupy
před 11 hodinami
Co bude s důchody? Ministerstvo přišlo s novou analýzou, závěry jsou zajímavé
před 12 hodinami
První kolo dalších jednání mezi USA a Íránem je u konce. Mluví se o pokroku
před 13 hodinami
Stávka v ČT a ČRo. Projevuje se zpožděním pořadů, dotkne se i MS ve fotbale
před 14 hodinami
Počasí: Vysoké teploty se v Česku objeví i příští víkend
včera
Sulyok se postavil Magyarovi. Maďarský prezident ultimátum nesplní, odstoupit nehodlá
včera
Španělskem otřásá korupční skandál. Manželka premiéra Sáncheze nesmí opustit zemi
včera
Trump oznámil rezignaci britského premiéra. Den před tím, než by to Starmer udělal sám
včera
Křehké příměří dostalo další ránu. Trump pohrozil Íránu tvrdým úderem
včera
Starmer podlehl masivnímu tlaku a v pondělí rezignuje, domnívá se britský tisk
Z britských vládních kruhů stále silněji zaznívají hlasy, podle kterých britský premiér Keir Starmer již v pondělí oznámí plán na své odstoupení z funkce. Ačkoli předseda vlády ještě donedávna vytrvale prohlašoval, že z úřadu neodejde a je připraven čelit jakékoli vnitrostranické výzvě, atmosféra v Downing Street se během posledních osmačtyřiceti hodin zásadně proměnila. Několik vysoce postavených zdrojů z nitra vládního kabinetu se nyní shoduje na tom, že ministerský předseda představí časový harmonogram své rezignace ve velmi brzké době.
Zdroj: Libor Novák