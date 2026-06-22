Česko se zapojí do projektu AI Gigafactory. Vláda schválila akční plán pro duševní zdraví

Jan Hrabě

Jan Hrabě

22. června 2026 18:42

Vláda České republiky
Vláda České republiky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česká republika bude v evropské soutěži usilovat o vybudování AI Gigafactory. Vláda Andreje Babiše (ANO) k tomu na pondělním zasedání učinila zásadní kroky, když odsouhlasila uzavření dohody o společném zadávání veřejných zakázek s EuroHPC Joint Undertaking. Schválila také Národní akční plán pro duševní zdraví 2026-2030, který nastavuje priority státu v oblasti péče o duševní zdraví, nebo fiskálně-strukturální plán České republiky pro období 2027 až 2030 a jmenovala Editu Stejskalovou novou vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny.

Ministerstvo průmyslu a obchodu může na základě rozhodnutí vlády uzavřít dohodu o společném zadávání veřejných zakázek s EuroHPC Joint Undertaking na projekt vybudování evropské AI Gigafactory. Tato podpora státu je klíčová pro to, aby se české soukromé subjekty mohly zapojit do unijní soutěže o realizaci projektu, jenž má zúčastněným zemím EU zajistit špičkovou výpočetní infrastrukturu v podobě specializovaných AI datacenter. Jejích výkon pak umožní vývoj, trénink a provoz pokročilých modelů umělé inteligence, což povede k posílení globální konkurenceschopnosti a digitální suverenity Evropy.

Výstavba bude financována soukromými investory, stát se zavazuje k využití části výpočetní kapacity v případě, že bude český projekt v evropské soutěži vybrán, a to za finančně výhodnějších podmínek. Úspěch v projektu bude mít pro Česko i řadu dalších přínosů, například posílení strategické nezávislosti a bezpečnosti, mobilizaci významných soukromých investic nebo podporu inovací a přilákání či udržení špičkových odborníků.

Vláda projednala a schválila Národní akční plán pro duševní zdraví do roku 2030. Jedná se o klíčový strategický dokument pro koordinaci veřejných politik v oblasti duševního zdraví. Jeho cílem je vytvořit podmínky pro systematickou prevenci, zvyšování kvality péče a pro dlouhodobý rozvoj péče o duševní zdraví v Česku. Aktualizovaný plán se zaměřuje především na cílenou podporu dětí a adolescentů, na prevenci a na zajištění lepší dostupnosti psychiatrické péče v závislosti na aktuálních potřebách společnosti.

Kabinet schválil také fiskálně-strukturální plán České republiky pro období 2027 až 2030. Jedná se o aktualizaci, která zohledňuje politické priority nové vlády, její hospodářskou strategii zaměřenou na podporu ekonomického růstu, posilování konkurenceschopnosti, zvyšování odolnosti ekonomiky a modernizaci veřejného sektoru a zároveň respektuje fiskální rámec EU. Česká ekonomika by měla v období plánu růst tempem kolem 2 až 2,5 % ročně, přičemž inflace by se měla pohybovat v blízkosti inflačního cíle České národní banky. Fiskální strategie vlády je založena na zachování schodků sektoru vládních institucí pod referenční hodnotou 3 % HDP a na postupném zlepšování strukturální pozice veřejných financí. Součástí plánu je také soubor strukturálních reforem a investic, které mají podpořit dlouhodobý růstový potenciál české ekonomiky a její schopnost reagovat na technologické, demografické a geopolitické změny.

Vláda odsouhlasila žádost Ministerstva zdravotnictví o mimořádné nastavení úhrad ze zdravotního pojištění na léky proti tuberkulóze pro děti. V současnosti jsou v České republice řádně zaregistrovány pro prevenci a léčbu tuberkulózy standardní cestou pouze léčivé přípravky v lékových formách vhodných pro adolescenty a dospělé. Vhodná moderní léčiva pro děti je možné hradit z veřejného zdravotního pojištění na základě vládou schválené výjimky, která ale měla jen roční platnost a brzy vyprší. Vláda proto dnes dala Ministerstvu zdravotnictví souhlas k tomu, aby tuto výjimku mohlo opakovaně prodloužit, dokud nebudou antituberkulotika vhodná pro děti v ČR řádně zaregistrována.

Vláda rovněž vzala na vědomí rezignaci Lucie Fukové z funkce vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny. Na tuto pozici ministři a ministryně jmenovali od 23. června náměstkyní ministra práce a sociálních věcí Editu Stejskalovou.

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Zdroj: Libor Novák

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