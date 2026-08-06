Turek poprvé reagoval na zahájení trestního řízení. Nadále věří ve svou nevinu

Jan Hrabě

Jan Hrabě

6. srpna 2026 9:07

Filip Turek (Motoristé)
Filip Turek (Motoristé) Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Poslanec Filip Turek (Motoristé) je přesvědčen, že červencovou dopravní nehodu v centru Prahy nezavinil, což by podle jeho slov mělo prokázat i probíhající vyšetřování. Policie v případu zahájila trestní řízení a zároveň nařídila znalecké zkoumání. Nikdo zatím nebyl obviněn. 

Turek věří, že vyšetřování pro jeho osobu dobře. Zmínil, že si nahrál rozhovor s řidičem druhého vozu ze dne po nehodě. "Řekl mi, že ho pustili domů a je doma jenom s odřeným loktem. Myslím si, že ho někdo přemluvil, aby marodil trochu déle, nebo mu nebylo dobře," řekl politik webu TN.cz. 

"Pán říkal, že už chtěl jít do práce, a pak ho asi někdo přesvědčoval, aby do práce ještě nechodil. I šéf mu to v práci řekl. Možná zůstal doma déle, než původně chtěl, nevím. To nechci hodnotit, jsem hlavně rád, že je pán v pořádku a že mu nic není," pokračoval poslanec. 

Nehoda se podle Turka stala proto, že druhé auto jelo v protisměru po kolejích. Poukázal také na značení, které údajně neodpovídalo předpisům. "Pokud má komunikace více než tři pruhy, tak musí být svislé značení na obou stranách. Na levé straně bylo značení otočené směrem k domu, na to jsou důkazy," dodal. 

"V souvislosti s dopravní nehodou, která se stala v pondělí 13. července letošního roku v křižovatce u náměstí I. P. Pavlova, policisté na základě pokynu státního zástupce zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu ublížení na zdraví z nedbalosti a zažádali o provedení znaleckého zkoumání," uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová ve středu.

Z tiskové zprávy pražské policie je nicméně zřejmé, že pro Turka z toho zatím nic zásadního nevyplývá. "Do současné chvíle nebyla ve věci obviněna žádná konkrétní osoba," zmínila mluvčí. "Vzhledem k tomu, že je trestní řízení neveřejné, nebudeme k případu nyní poskytovat žádné bližší informace," dodala Kropáčová. 

Dramaticky vyhlížející nehoda se stala na křižovatce na pražské magistrále u stanice metra I. P. Pavlova. Turkovo vozidlo se střetlo s nemocničním vozidlem, které se po nárazu převrátilo. Podle zveřejněných záběrů jel poslanec přes křižovatku rovně, přestože byl v odbočovacím pruhu. 

Turkovi tak hrozí, že skončí ve funkci vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Poslanec dal prozatím funkci k dispozici po dobu, kdy bude probíhat policejní vyšetřování. Pokud se jeho vina potvrdí, hodlá úplně rezignovat. 

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