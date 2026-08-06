V NATO nikdy nebudeme, míní bývalý šéf ukrajinské armády Zalužnyj

Ukrajina se členem NATO nikdy nestane, míní bývalý vrchní velitel armády Valerij Zalužnyj. Vyjádřil se tak z pozice velvyslance ve Velké Británii na jednání ukrajinských diplomatů v Kyjevě. Představitele své země nabádal k tomu, aby se snažila uzavřít jiné aliance.
Zalužnyj podotkl, že NATO zná velmi dobře. "Asi dvanáct let jsem osobně usiloval o to, abych zajistil, že adoptujeme standardy NATO, a každý rok jsem poslouchal pohádky, že se k NATO co nevidět přidáme. Bohužel se k němu nepřidáme nikdy," nechal se slyšet na zmíněné schůzce.
Podle ukrajinských médií neváhal s kritikou aliance, když ji označil za alianci řídící se doktrínami z druhé světové války. "NATO nejspíš zůstane ve své současné formě a dalších dvanáct let stráví přechodem ke standardům potřebným k tomu, aby dosáhlo aspoň poloviny úrovně Ruské federace, jak to udělala Ukrajina," konstatoval bývalý armádní velitel.
Kyjev by podle Zalužného měl hledat Spojence v Britech, pobaltských státech či ve Skandinávii. "Ukrajina se spojí s bloky a aliancemi, které se pravděpodobně objeví. Nejpravděpodobněji se budeme bavit o evropském vojensko-bezpečnostním bloku," zmínil a dodal, že ostatní evropské státy musí posílit na potřebnou úroveň.
Do spojenců se ve středu opřel i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj poté, co Kyjev čelil jednomu z nejhorších ruských útoků během války. "Interceptory balistických raket mohly zachránit životy těch, kteří byli dnes zabiti. Je velmi důležité, aby naši partneři pochopili, že zpoždění v dodávkách či neochota poskytnout protibalistické systémy vedou k tak hrozným obětem a destrukci," uvedl na síti X.
Ukrajinští spojenci, kteří nejsou připraveni hrát aktivnější roli v dodávkách interceptorů, by podle jeho slov měli pomoci alespoň s uvalením dalších sankcí na Rusko. "Další kroky jsou nutné - ze strany G7, Evropské unie a každého, kdo podporuje ochranu lidského života," vzkázal.
Válka na Ukrajině trvá přes čtyři roky. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Lucie Podzimková