Macron varuje před zesilující hrozbou ruských útoků. Nařídil vypracování plánu na ochranu infrastruktury

Libor Novák

18. září 2026 18:30

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)
Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock) Foto: FDFA Communication

Francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před zesilující se hrozbou ruských hybridních útoků namířených proti Evropě a Francii. V reakci na toto nebezpečí nařídil vypracování plánu na ochranu kritické infrastruktury a objektů obranného průmyslu. Podle jeho slov byla Francie v posledních týdnech terčem několika takových operací. Macron zdůraznil, že tyto kroky nezůstanou ze strany Paříže bez odpovídající reakce.

Prohlášení francouzského prezidenta zaznělo na tiskové konferenci v Elysejském paláci po setkání se zástupci politických stran. Cílem ruských hybridních hrozeb je podle něj zastrašit evropské státy a narušit jejich úsilí při podpoře Ukrajiny. Macron však prohlásil, že výsledkem bude přesný opak a spojenci se zastrašit nenechají. Dodal, že v sázce na Ukrajině je současná i budoucí bezpečnost celé Evropy.

Hybridní válka představuje strategii, která kombinuje konvenční vojenskou sílu s nevojenskými metodami, jako jsou kybernetické útoky, dezinformace nebo hospodářský tlak. Rostoucí počet evropských lídrů v této souvislosti varuje, že Rusko připravuje akce s cílem prověřit odhodlání západních zemí. Francouzský prezident připomněl například nedávný dronový útok na letiště v německém Lipsku, z něhož je obviňováno právě Rusko.

Další incident se odehrál v blízkosti ukrajinsko-polských hranic, kde ruský bezpilotní letoun zasáhl osobní vlak na stanici Jahodyn. K úderu došlo jen krátce poté, co po stejné trati projely významné evropské bezpečnostní delegace včetně bývalého britského premiéra Borise Johnsona. Ukrajinské úřady potvrdily, že všichni cestující byli z vlaku evakuováni pouhé minuty předtím, než dron zasáhl lokomotivu.

Na riziko spojené s ruskými záměry upozornil také polský premiér Donald Tusk během svého vystoupení před poslanci. Tusk uvedl, že plánované operace Moskvy zahrnují údery dronů a raket na území států, které aktivně podporují Ukrajinu. Podle něj existuje reálné riziko takových útoků na země Severoatlantické aliance. Dodal, že se Moskva následně bude snažit tvrdit, že šlo o nehody, aby rozbila jednotu aliance.

Ruský prezident Vladimir Putin opakovaně prohlásil, že Moskva nemá v úmyslu zaútočit na evropské země. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov však varoval evropské státy před případným vysláním jejich vojáků na Ukrajinu. Takový krok by podle něj Rusko považovalo za přímé vyhlášení války. Lavrov zároveň dodal, že pokud by Evropa zaútočila na Rusko, jednalo by se o zcela jiný a velmi krátký konflikt.

Vláda ve Francii dostala za úkol zajistit zvýšenou ochranu nejcitlivějších technologických a vojenských objektů. Opatření se zaměřují především na čelení případným kybernetickým útokům a hrozbám ze strany bezpilotních prostředků. Macron v této souvislosti oznámil také plány na svolání mimořádného jednání skupiny G7 k energetické situaci. S Evropskou komisí hodlá otevřít otázku stavu zásob plynu.

Setkání zástupců zemí G7 se má zaměřit na posílení vzájemné spolupráce v energetické oblasti a předcházení zbytečnému napětí mezi partnery. Součástí jednání má být také posouzení možností pro uvolnění nebo zpřístupnění strategických rezerv paliv. Francouzský prezident zdůraznil potřebu koordinovaného postupu při řešení energetických otázek v nadcházejících týdnech.

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