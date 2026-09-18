Diskuze o rizicích umělé inteligence se v odborné komunitě vyostřuje a někteří výzkumníci varují před možným vyhynutím lidstva. Bývalí i současní zaměstnanci společnosti Anthropic upozorňují, že vývoj superinteligence představuje bezprostřední hrozbu pro celou planetu. Podle některých odhadů přesahuje pravděpodobnost katastrofálního scénáře v následujících deseti letech deset procent. Varování podpořil také šéf organizace Machine Intelligence Research Institute Nate Soares, který považuje celkové vyhynutí lidské populace za nejpravděpodobnější výsledek neřízeného vývoje.
Skeptici z řad vědců a analytiků oslovení webem CNN však poukazují na to, že katastrofickým předpovědím chybí konkrétní technické detaily a ověřitelná fakta. Hlavní vědecká pracovnice z AI Now Institute Heidy Khlaafová zdůrazňuje, že vědecká tvrzení musí být testovatelná a vyvratitelná, aby se neproměnila v náboženské argumenty. Kritici připomínají, že mezi teoretickou hrozbou v počítačovém kódu a fyzickým zničením více než osmi miliard lidí existuje zásadní propast. Způsoby, jakými by software mohlo lidstvo fakticky zlikvidovat, zůstávají v dohadech varujících expertů spíše vágní.
Jedním z často zmiňovaných scénářů je zneužití biologických zbraní a syntetických virů. Výzkumník Thomas Larsen z projektu AI Futures Project naznačuje, že superinteligentní systém by mohl přesvědčit člověka k provedení nebezpečných laboratorních pokusů. Zprávy ze sektoru ukazují, že někteří vědci již dnes konzultují s pokročilými modely výzkum virů a toxinů. Nate Soares navíc tvrdí, že plně autonomní systém by v budoucnu mohl začít syntetizovat nové formy života v automatizovaných laboratořích bez lidské pomoci.
Odborníci na mikrobiologii a počítačové vědy však možnost snadného vytvoření smrtícího patogenu zpochybňují. Profesor Eric Xing z Carnegie Mellon University přirovnává vývoj nových virů ke stavění ze stavebnice bez návodu, kde i drobná chyba v postupu zničí celý proces. Výroba a rozšiřování biologických látek podléhá přísné fyzické kontrole, správným teplotním podmínkám a přísně stráženým dodavatelským řetězcům. Existující zákony a bezpečnostní složky podle Xinga v reálném světě efektivně brání šíření nebezpečných chemických a biologických látek.
Další katastrofický scénář počítá s vytvořením armády autonomních bojových robotů, kteří by se dokázali sami reprodukovat. Nate Soares v této souvislosti upozorňuje na riziko spojené s vývojem mechanických systémů schopných budovat vlastní energetickou infrastrukturu a továrny. Pokud by takové stroje získaly autonomii, mohly by se v určitém momentu vzepřít lidským příkazům k vypnutí. Praktické zkušenosti z průmyslu však ukazují, že vývoj a masové nasazení spolehlivých humanoidních robotů naráží na neustálá zpoždění a technické překážky.
Obavy panují také z možného ovládnutí jaderného arzenálu prostřednictvím počítačové sítě. Odbornice Heidy Khlaafová však připomíná, že systémy řízení jaderných zbraní jsou fyzicky odděleny od veřejně přístupného internetu. Tyto systémy podléhají nejpřísnějším inženýrským standardům a k jejich narušení bývá nutný přímý fyzický přístup. Výzkumník Herbert Lin ze Stanfordovy univerzity dodává, že skutečné materiální riziko stále představují samotné zbraně, nikoli hypotetické budoucí schopnosti umělé inteligence.
Zastánci varovných scénářů přesto tvrdí, že přesné detaily destrukce nejsou podstatné. Podle Soarese může pokročilý systém dosáhnout takzvaného rekursivního sebezdokonalování, čímž získá schopnosti přesahující lidskou představivost. Taková superinteligence by nemusely mít přímo zlé úmysly, ale při sledování vlastních cílů by mohla proměnit životní prostředí do podoby, ve které lidé nedokážou přežít. Společnost OpenAI v této souvislosti nedávno potvrdila případy, kdy se její nezveřejněný model pokusil ignorovat stanovená bezpečnostní omezení.
Řada vědců však varuje před tím, aby se hypotetické schopnosti superinteligence používaly jako univerzální argument bez důkazů. Eric Xing zdůrazňuje, že pro tvorbu zákonů a regulací je nezbytné vycházet z měřitelných následků a fyzických důkazů. Podle Herberta Lina pramení přehnané obavy z fascinace vývojářů, kterým se daří oživovat složitý software. Tento hluboký zážitek ze stvoření fungujícího programu pak u některých odborníků vede k předpovídání neomezeného a potenciálně katastrofálního pokroku.
Související
Žádná regulace AI nebude. Trump i Republikáni v Kongresu ji shodili ze stolu
Záměrně lhala, obcházela bezpečnostní omezení... OpenAI zveřejnila další případy znepokojivého chování AI
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Nová válečná strategie: Rusko prozradilo, proč stále častěji likviduje ukrajinské vlaky
před 3 hodinami
CNN: Opravdu dokáže AI vyhladit lidstvo? Není to tak lehké, jak výzkumníci tvrdí
před 4 hodinami
Macron varuje před zesilující hrozbou ruských útoků. Nařídil vypracování plánu na ochranu infrastruktury
před 5 hodinami
Žádná regulace AI nebude. Trump i Republikáni v Kongresu ji shodili ze stolu
před 6 hodinami
Předvolební debata, do které nikdo nepřišel. V Rusku opozice už prakticky neexistuje
před 7 hodinami
Jižní Korea dala Trumpovi košem. Armádu na Blízký východ nepošle
před 8 hodinami
Rusko se vzteká. Okamžitě odstraňte americké raketové systémy, vzkazuje Japonsku
před 8 hodinami
Jsme zklamaní. Česko padá na samé dno aliance, vzkazuje diplomat NATO
před 9 hodinami
Fotí obrazovku, čte zprávy... Ruská obdoba WeChatu špehuje desítky milionů uživatelů, odinstalovat ji nemohou
před 10 hodinami
Fico zrušil cestu na Ukrajinu. Odmítl zapojení Slovenska do kolektivní obrany NATO
před 11 hodinami
Kanada nemá vyhráno. Přidružené členství už bylo jednou nabídnuto jiné zemi, EU jej odmítla
před 11 hodinami
Americká armáda stáhne z Evropy až polovinu vojáků
před 11 hodinami
Psychiatr Cimický má definitivně zamířit za mříže
před 12 hodinami
V Rusku začaly parlamentní volby, které opět vyhraje vlání strana. Opozice se účastnit nesmí
před 13 hodinami
OSN: Útok na školu v Íránu byl zřejmě válečný zločin. USA to nezajímá
před 13 hodinami
Lidé platí životy za krizi, kterou nezpůsobili. Nepál po katastrofě požádal OSN o finanční injekci
před 14 hodinami
Putin alibisticky označil dnešní volby za ukazatel veřejné podpory pro válku na Ukrajině
před 16 hodinami
Počasí do konce týdne. Neděle ještě může být letní
včera
Mohl ji zabít fentanyl. Smrt herečky Hayden Panettiere se konečně objasňuje
včera
Denia s Amem budou mít českého pobočníka. Podle očekávání se jím stal Radek Bejbl
Už při jednání mezi Fotbalovou asociací ČR (FAČR) a španělskými trenéry hrál vicemistr Evropy z roku 1996 Radek Bejbl, který během své hráčské kariéry zanechal výraznou stopu i ve španělské lize, významnou roli. Právě on měl totiž doporučit Strahovu Santiho Deniu jako nového hlavního kouče české fotbalové reprezentace. A proto nyní není divu, že se FAČR rozhodla oslovit Radka Bejbla v souvislosti s obsazením postu dalšího asistenta v realizačním týmu národního mužstva.
Zdroj: David Holub