Jsme zklamaní. Česko padá na samé dno aliance, vzkazuje diplomat NATO

Velvyslanec Spojených států amerických při Severoatlantické alianci Matthew Whitaker podrobil Českou republiku ostré kritice za nedostatečné výdaje na obranu. Své výhrady přednesl přímo na bezpečnostním summitu v Praze, kde zdůraznil nutnost plnění aliančních závazků, uvedla agentura Reuters.
Podle jeho slov se Česká republika v oblasti obranných investic postupně dostává na samotné dno celé aliance. Americká strana proto vyzvala české představitele k neprodlenému navýšení finančních prostředků určených pro armádu.
České republice se dlouhodobě nedaří dosáhnout ani minimální dvouprocentní hranice hrubého domácího produktu vyžadované aliancí. Tento cíl země nesplní ani v letošním roce a podle současných předpokladů jej dosáhne až v roce 2027.
Podle Whitakera jde o zklamání, jelikož Praha nenaplňuje ani dohodnuté závazky dojednané na summitu v Hagu. Spojenci přitom od české vlády očekávají jasně stanovený plán pro budoucí rozvoj obranných kapacit.
Dohoda schválená v Hagu v roce 2025 předpokládá postupný růst klíčových výdajů na obranu až na úroveň tří a půl procenta do roku 2035. K této částce navíc přibývá požadavek na investování dalších jednoho a půl procenta do infrastruktury spojené s obranou.
Česká republika však dosud nestanovila jasnou strategii, jak těchto cílů v nadcházejících letech dosáhnout. Americká diplomacie proto tento nedostatek vyhodnocuje jako závažné zaostávání za ostatními členskými státy.
Matthew Whitaker uvedl, že toto poselství předal českým představitelům během osobních jednání přímo v hlavním městě. Zdůraznil, že Spojené státy americké zůstávají plně oddány aliančním závazkům a obraně území svých spojenců.
Zároveň však výslovně dodal, že Washington očekává od ostatních členů aktivnější přístup k plnění společných povinností. Připomněl, že spolehlivost celé aliance závisí na příspěvcích jednotlivých zemí.
Česká vláda pod vedením premiéra Andreje Babiše, který se vrátil k moci na konci roku 2025, schválený obranný rozpočet seškrtala. Místo původně navrhovaných částek předchozí administrativy klesly letošní výdaje na přibližně 1,7 až 1,8 procenta hrubého domácího produktu. Kabinet počítá s dosažením dvouprocentní hranice až v roce 2027. Tento krok vyvolal mezi zahraničními partnery značné rozpaky.
Premiér Babiš obhajuje tyto škrty potřebou financovat jiné klíčové oblasti státního rozpočtu. Podle jeho vyjádření země nezbytně potřebuje prostředky na výstavbu dopravní infrastruktury a modernizaci nemocnic. Z toho důvodu disponuje stát podle českého předsedy vlády omezenými zdroji pro financování armádních potřeb.
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Zdroj: Jan Hrabě