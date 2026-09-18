V Rusku začaly parlamentní volby, které opět vyhraje vlání strana. Opozice se účastnit nesmí

V Ruské federaci začaly třídenní parlamentní volby, v nichž se očekává jednoznačné vítězství vládní strany Jednotné Rusko spojené s prezidentem Vladimirem Putinem. Hlasovací místnosti se otevřely nejprve na Dálném východě a volební proces potrvá až do nedělního večera.
Pro Kreml představuje toto hlasování především prověrku veřejné podpory pro jeho politiku a pokračující vojenskou kampaň na Ukrajině. Reálná opozice byla z volebního klání prakticky vyloučena, takže volby neslouží jako skutečný boj o moc.
V sázce je všech 450 křesel ve Státní dumě, která představuje dolní komoru ruského parlamentu. Jako první začali odevzdávat své hlasy obyvatelé v tichomořských regionech na Kamčatce a Čukotce.
Moskva navíc zorganizovala hlasování také na okupovaných územích Ukrajiny. Tento krok vyvolal ostré odsouzení ze strany ukrajinské vlády i západních států, které volební proces na okupovaných územích považují za nelegitimní.
Volební systém dovoluje účast pouze těm politickým subjektům, které jsou názorově propojené s Kremlem a podporují jeho směřování. Dominantní strana Jednotné Rusko tak čelí pouze čtyřem dalším parlamentním formacím. Mezi ně patří Komunistická strana, LDPR, Spravedlivé Rusko a Noví lidé. Všechna tato uskupení ve většině klíčových otázek plně podporují rozhodnutí a kroky prezidenta Putina.
Protiválečně zaměřené strany a opoziční osobnosti byly ze struktury politické soutěže zcela vytlačeny. Liberální strana Jabloko byla vyřazena z volebního klání krátce před začátkem hlasování. Jeden z jejích výrazných představitelů Lev Šlosberg byl uvězněn poté, co otevřeně kritizoval vojenskou agresi. Veřejné protesty i jakákoli otevřená kritika války zůstávají v zemi přísně postihovány.
Většina organizované opozice byla v uplynulých letech dohnána k odchodu do exilu nebo skončila ve vězení. Opoziční lídr Alexej Navalnyj zemřel v roce 2024 ve vězeňské kolonii za polárním kruhem.
Jeho vdova Julija Navalná vyzvala protiválečně smýšlející Rusy ke koordinované účasti ve volbách v neděli v poledne. Představitelé exilové opozice apelují na občany, aby hlasovali proti kandidátům vládní strany Jednotné Rusko.
Vladimir Putin, který stojí v čele státu od roku 1999, vyzval občany k účasti s tím, že hlasování ukáže podporu ruské armádě. Kreml podrobně sleduje nálady ve společnosti v době, kdy ukrajinské údery zasahují cíle hluboko na ruském území a země čelí rostoucím vojenským i ekonomickým nákladům.
Volby mohou rovněž naznačit reakci veřejnosti na případnou další vlnu vojenské mobilizace. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj obvinil Moskvu z přípravy další mobilizační kampaně, což však ruské vedení odmítá.
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