Psychiatr Cimický má definitivně zamířit za mříže

Psychiatr Jan Cimický by si měl jít sednout do vězení. Městský soud v Praze zamítl odvolání a potvrdil dubnový rozsudek obvodního soudu, jenž Cimického na jaře uznal vinným ve všech bodech obžaloby a poslal ho na pět let za mříže. Potrestal ho také zákazem lékařské činnosti na dobu deseti let.
O pravomocném rozhodnutí pražského městského soudu informoval web novinky.cz. Odvolací senát zmíněného soudu se kauzou zabýval podruhé. Poprvé zrušil odsuzující rozsudek a vrátil tehdy případ k dalšímu projednání kvůli nedostatečnému odůvodnění verdiktu.
Cimický byl už předloni v listopadu uznán vinným ve všech 39 bodech obžaloby. Šlo o čtyři případy znásilnění a 35 případů vydírání se sexuálním podtextem. Obvodní soud mu tehdy udělil nejvyšší možný a žalobkyní navrhovaný trest v délce pěti let odnětí svobody. Vyhověno bylo i návrhu na desetiletý zákaz výkonu činnosti lékaře.
K žalovaným činům mělo dojít v období mezi lety 1979 až 2019. Psychiatr například podle spisu sahal poškozeným na ňadra, strkal jim ruce do intimních partií a dával si jejich ruce na své přirození. Někdy měl před nimi i masturbovat. Oběťmi byly především mladistvé dívky či mladé ženy ve věku od 16 do 25 let.
Cimický pracoval jako psychiatr nejprve v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a následně ve svém vlastním privátním centru. Věnoval se také literární činnosti, rovněž spolupracoval s médii. V roce 2021 měl být vyznamenán tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, ale pod tíhou kauzy se rozhodl medaili nepřevzít.
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Zdroj: Libor Novák