Nový rozsudek v Cimického kauze. Psychiatr má skončit za mřížemi

Jan Hrabě

Jan Hrabě

29. dubna 2026 14:40

Jan Cimický
Foto: Korzo

Padlo nové rozhodnutí v kauze psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud pro Prahu 8 jej ve středu znovu uznal vinným ve všech bodech obžaloby. Cimický dostal trest pět let odnětí svobody a také zákaz lékařské činnosti na dobu deseti let. 

Rozhodnutí zatím není pravomocné. Cimický, který vinu dlouhodobě popírá, se může odvolat, informoval web novinky.cz. Nový rozsudek v případu se očekával už v lednu, ale tehdy se soud rozhodl opět otevřít dokazování. 

Cimický byl už předloni v listopadu uznán vinným ve všech 39 bodech obžaloby. Šlo o čtyři případy znásilnění a 35 případů vydírání se sexuálním podtextem. Obvodní soud pro Prahu 8 mu tehdy udělil nejvyšší možný a žalobkyní navrhovaný trest v délce pěti let odnětí svobody. Vyhověno bylo i návrhu na desetiletý zákaz výkonu činnosti lékaře.

K žalovaným činům mělo dojít v období mezi lety 1979 až 2019. Psychiatr například podle spisu sahal poškozeným na ňadra, strkal jim ruce do intimních partií a dával si jejich ruce na své přirození. Někdy měl před nimi i masturbovat. Oběťmi byly především mladistvé dívky či mladé ženy ve věku od 16 do 25 let. 

Cimický pracoval jako psychiatr nejprve v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a následně ve svém vlastním privátním centru. Věnoval se také literární činnosti, rovněž spolupracoval s médii. V roce 2021 měl být vyznamenán tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, ale pod tíhou kauzy se rozhodl medaili nepřevzít.

Jan Cimický

Cimický v úterý chyběl u soudu, nový rozsudek se odkládá

Nový rozsudek v kauze obžalovaného psychiatra Jana Cimického zatím nepadl. Obvodní soud pro Prahu 8, jemuž se kauza loni vrátila, odložil vynesení verdiktu na březen. Cimický je obžalován z více než 30 případů vydírání či znásilnění žen. 

