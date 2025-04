Trest pro Cimického se ruší. Psychiatr uspěl s odvoláním

Předseda odvolacího soudního senátu Pavel Benda podle webu konstatoval, že rozsudek je zmatečný a nedostatečně odůvodněný. Obvodní soud vyzval k doplnění některých důkazů. Soudce také konstatoval, že část důkazů byla popsána jinak než ve spisu.

Cimický byl loni v listopadu uznán vinným ve všech 39 bodech obžaloby. Šlo o čtyři případy znásilnění a 35 případů vydírání se sexuálním podtextem. Obvodní soud pro Prahu 8 mu tehdy udělil nejvyšší možný a žalobkyní navrhovaný trest v délce pěti let odnětí svobody. Vyhověno bylo i návrhu na desetiletý zákaz výkonu činnosti lékaře.

K žalovaným činům mělo dojít v období mezi lety 1979 až 2019. Psychiatr například podle spisu sahal poškozeným na ňadra, strkal jim ruce do intimních partií a dával si jejich ruce na své přirození. Někdy měl před nimi i masturbovat. Oběťmi byly především mladistvé dívky či mladé ženy ve věku od 16 do 25 let.

Cimický pracoval jako psychiatr nejprve v Psychiatrické léčebně v Bohnicích a následně ve svém vlastním privátním centru. Věnoval se také literární činnosti, rovněž spolupracoval s médii. V roce 2021 měl být vyznamenán tehdejším prezidentem Milošem Zemanem, ale pod tíhou kauzy se rozhodl medaili nepřevzít.