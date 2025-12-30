Vlaky na Silvestra a Nový rok. Zájem cestujících se bude rychle měnit

Jan Hrabě

Jan Hrabě

30. prosince 2025 19:21

Vlaky
Vlaky Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Oslava příchodu nového roku znamená tradiční menší zájem o cestování. Provoz na železnici se proto utlumí už ve večerních hodinách. Sváteční klid na železnici se však během Nového roku rychle změní a odpoledne se již očekává ve vlacích rušno. České dráhy jsou připraveny posílit vlaky na nejvíce vytížených dálkových linkách a doporučují zákazníkům rezervaci míst. 

Večerní provoz na Silvestra trvá déle, než je tomu o Štědrém večeru. Přesto by cestující měli v poslední večer roku počítat s výrazným omezením dopravy. Na mnoha linkách je provoz ukončen brzy zvečera a také na frekventovaných tratích v okolí aglomerací jedou poslední vlaky kolem 22. hodiny.

Na Nový rok je třeba počítat se zahájením běžného svátečního provozu na některých tratích až okolo šesté nebo sedmé hodiny ráno. Na frekventovaných linkách ve velkých aglomeracích vyjedou první vlaky dříve. Dopravce doporučuje cestujícím ověřit jízdu jejich vlaku o silvestrovské noci a brzy ráno na Nový rok například v aplikaci Můj vlak nebo na webu ČD.

Během čtvrtka 1. ledna, ale také na konci prázdnin o víkendu 3. a 4. ledna 2026, očekávají České dráhy zvýšenou poptávku po cestování, především na delší vzdálenosti. Dopravce je proto podle poptávky připraven nasadit posilové vozy na nejvytíženější trasy, například ve vlacích z Ostravy, Valašska a střední Moravy do Prahy, ale také z jihu a západu Čech.

České dráhy doporučují pro cesty v dálkových vlacích včas pořídit rezervace míst k sezení. Například spoje SC Pendolino a vlaky linky Ex 1 mezi Ostravou a Prahou jsou povinně místenkové. Zvláště u těchto vlaků není dobré nechávat pořízení rezervace na poslední chvíli, doporučuje se využít i vlaky mimo přepravní špičku. 

Cestující, kteří budou cestovat v přepravní špičce prvního dne nebo na konci prvního víkendu nového roku na kratší vzdálenosti, hlavně v oblasti velkých aglomerací, mají využít místo dálkových vlaků regionální spoje.



 

