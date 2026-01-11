Vlaky v Praze zastavila tragická nehoda. Žena srážku nepřežila

Jan Hrabě

11. ledna 2026 17:21

Policie vyšetřuje tragickou srážku vlaku s osobou v Praze. (11.1.2026)
Tragédie zastavila v neděli železniční provoz na jedné z vytížených tratí na území hlavního města. Žena nepřežila srážku s vlakem, ze kterého muselo být evakuováno přes sto lidí. Případem se zabývá policie. 

O události jako první informovali drážní hasiči. Po 14. hodině uvedli, že je provoz na trati zastaven po střetu vlaku s osobou. Na místo vyrazily všechny složky integrovaného záchranného systému. 

Kolem půl čtvrté odpoledne se o zásahu v blízkosti ulice Zbraslavská u Barrandovského mostu zmínila také policie. Sražená žena utrpěla poranění, kterým na místě podlehla, sdělili strážci zákona. 

Z vlaku, jenž se tragického incidentu zúčastnil, bylo evakuováno 130 lidí. Místem nehody byl v 15:10 obnoven omezený provoz po jedné koleji. Policie dodala, že se nyní zabývá okolnostmi smutné události. 

