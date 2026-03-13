Hrdinky z paralympiády. Edlingerová se postarala o první zlato pro Česko po 24 letech, Bubeníčková po dvou stříbrech bere i bronz

David Holub

13. března 2026 21:22

Carina Edlingerová
Carina Edlingerová Foto: Instagram Carina Edlingerová

Česká paralympijská výprava zažívá jednu z nejúspěšnějších paralympiád, o což se v těchto dnech postarala především dvojice reprezentantek Carina Edlingerová a Simona Bubeníčková. Prvně jmenovaná paralympionička ke svému stříbru ze sprintu přidala biatlonistka v pátek první zlatou paralympijskou medaili po dlouhých 24 letech pro českou výpravu. Stalo se tak v parabiatlonové stíhačce, kde se neztratila ani druhá česká biatlonistka Bubeníčková. Ta nakonec v tomto závodě získala bronz a navázala tak na svá dvě stříbra, která na této paralympiádě, jež obdržela za své výkony v biatlonovém individuálním závodě a v běžeckém desetikilometrovém závodě.

Pátečního stíhacího biatlonového závodu se zúčastnily obě české reprezentantky a ty se v konkurenci dalších jedenácti soupeřek ani tentokrát v žádném případě neztratily. Co se týče Edlingerové, tak ta ve dvou střeleckých položkách pouze jednou chybovala, i tak ale ovládla kvalifikaci s náskokem půlminuty na kolegyni Bubeníčkovou, která v rámci kvalifikace chybovala na střelnici třikrát.

Do následného finále vyjely Češky po sobě s odstupy z této kvalifikace, přičemž ještě do toho promlouvá přepočet zohledňující handicap daných závodnic. Proto tak tedy nejprve na trať s svým trasérem vyjela Bubeníčková a až 44 vteřin za ní Edlingerová. Po absolvování první střelby se v průběžném pořadí seřadily za sebe s tím, že Edlingerová tehdy vedla celé startovní pole a to i přes dvě střelecké minely, druhá Bubeníčková, která pro změnu nechybovala, se mohla pyšnit půlminutovým náskokem na třetí Číňanku Wang Jüe.

Druhou poslední střeleckou zastávku opouštěly obě Češky poté, co každá z nich jednou chybovala, to dotírající Číňanka ani jednou neminula. Přesto to pro ni neznamenalo průběžné vedení, jelikož Edlingerová zásluhou rychlé střelby i následného rychlého běhu po odjetí trestného kola opouštěla stadion jako první s patnáctivteřinovým náskokem. Wang Jüe tak byla v tu chvíli druhá, Bubeníčková figurovala na třetí pozici s bezpečným náskokem na ostatní soupeřky.

Přestože Bubeníčková se po dojetí do cíle radovala ze zisku bronzové medaile, záhy přišlo velké zklamání po zásahu jury, která ji odsunula na nepopulární čtvrtou příčku. „Podali jsme protest. Vypadá to ale, že Němka Leonie (Walterová) měla nějaký problém s čipem, kterým se přihlašuje na střelnici. Takže ji upravovali čas,“ uvedl k tomu trasér Bubeníčkové David Šrůtek. Problémy u Walterové byly k vidění při první střelbě, kdy zvedala ruku na znamení, že něco není v pořádku a rozhodčí ji tak následně přesunuli na jiný terč, čímž tak ztratila hodně času.

Poté, co Němka dojela do cíle jako čtvrtá, její ztráta nasbíraná na zmíněné střelbě ji byla v konečných výsledcích odečtena a chvíli tak v pořadí byla před českou biatlonistkou. „Vůbec jsem nevěděla o téhle situaci, teď si trochu vyčítám, že jsem těsně před cílem už slavila. Ale asi by to nic nezměnilo. My neudělali nic špatně,“ přidala k nepřehledné situaci svůj pohled samotná Bubeníčková a ještě dávno před upravením konečné výsledkové listiny dodala: „Mám pocit, že tady na paralympiádě mi taková ta kapka štěstí, co je potřeba, nepřeje.“

Po skoro dvou hodinách čekání ale mohla nakonec přijít znovu ta radost. Jury nakonec celou situaci vyřešila šalamounsky tak, že se bronzová medaile dělí mezi Němkou Walterovou a Češkou Bubeníčkovou.

Mezitím jasně vítězná Edlingerová mohla vstřebávat dlouhou dobu to, že se stala první českou paralympijskou vítězkou od roku 2002, kdy ovládla paralympijské lyžování Kateřina Teplá. „Jsem ohromně šťastná, je to moc cenná medaile, přesně toho lesku, jaký jsem si přála. V hledišti mi fandila i maminka s českou vlaječkou, děkovat bych mohla spoustě lidí za podporu,“ uvedla po závodě rakouská rodačka v českých barvách.

Jejímu trasérovi Alexandru Paťavovi už na cílové rovince bylo jasné, že z toho bude nejcennější kov. „Je to úplně úžasné, Carina odvedla perfektní výkon. Běžela rychle, zvládla i střelbu dobře. Český biatlon při svém návratu na paralympiádu po 32 letech sbírá medaile, to je neskutečné,“ uvedl Paťava.

Medaile z české výpravy sbírají zatím jenom Edlingerová s Bubeníčkovou

O stříbru z biatlonového sprintu v podání Edlingerové z této paralympiády už byla řeč. Během tohoto týdne se rozrostla medailová sbírka české výpravy i díky Bubeníčkové. Ta nejprve získala stříbro z individuálního závodu, kde ukazovala svou skvělou běžeckou formu podpořenou navíc střelbou, během které tehdy jen jednou minula. Protože ale tak učinila až v závěrečné střelbě, druhé místo i tak tehdy uhájila, přičemž nestačila pouze na tehdy skvěle závodící Číňanku Wangovou. Tehdy Bubeníčkovou závod na tolik vyšťavil vzhledem k náročným podmínkám, že samým vyčerpáním v cíli spadla na zem a museli ji pomáhat lékaři.

Další stříbro pak Bubníčkovo i přes ono vyčerpání získala v jiné sportovní disciplíně – běžeckém závodě na 10 kilometrů a svým způsobem tak napodobila Ester Ledeckou kombinující snowboarding a alpské lyžování. V tomto závodě, v němž se tentokrát oproti předešlému běžeckému sprintu, v němž v boji o finále smolně upadla, dostala do finále, si tak tedy spravila náladu, jak se sluší a patří.

Nevidomá česká reprezentantka do finálového desetikilometrového závodu, jehož se zúčastnilo 11 závodnic včetně taktéž zcela nevidomé Rusky Bagijanové. Právě ta od úvodu tohoto finále jela svůj vlastní závod a záhy si vybudovala před druhou Bubeníčkovou patnáct vteřin náskoku. Ten se pak postupem času zvýšil na minutový. A přestože ztráta Bubeníčkové na vedoucí Rusku rostla, její druhou pozici až do cíle naštěstí nikdo neohrožoval. 

Carina Edlingerová

Hrdinky z paralympiády. Edlingerová se postarala o první zlato pro Česko po 24 letech, Bubeníčková po dvou stříbrech bere i bronz

Česká paralympijská výprava zažívá jednu z nejúspěšnějších paralympiád, o což se v těchto dnech postarala především dvojice reprezentantek Carina Edlingerová a Simona Bubeníčková. Prvně jmenovaná paralympionička ke svému stříbru ze sprintu přidala biatlonistka v pátek první zlatou paralympijskou medaili po dlouhých 24 letech pro českou výpravu. Stalo se tak v parabiatlonové stíhačce, kde se neztratila ani druhá česká biatlonistka Bubeníčková. Ta nakonec v tomto závodě získala bronz a navázala tak na svá dvě stříbra, která na této paralympiádě, jež obdržela za své výkony v biatlonovém individuálním závodě a v běžeckém desetikilometrovém závodě.

