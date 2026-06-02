Tři měsíce od uzavření Hormuzského průlivu: Drastické dopady na globální trhy se prohlubují

Světová námořní doprava čelí bezprecedentní paralýze, neboť strategicky klíčový Hormuzský průliv zůstává i po 94 dnech od svého uzavření fakticky zablokován. Na výroční mezinárodní výstavě lodní dopravy v Aténách se tato krizová situace stala hlavním tématem diskusí mezi nejvlivnějšími představiteli oboru. Ačkoli americký prezident Donald Trump opakovaně prohlašuje, že znovuotevření této vodní cesty je na spadnutí, a vládní úředníci poukazují na jednotlivá plavidla, kterým se daří prolomit blokádu, realita na místě zůstává kritická. Většina lodních společností totiž odmítá poslat svá plavidla do riskantního kanálu dříve, než Spojené státy a Írán dosáhnou trvalé mírové dohody.
Uzavření průlivu má drastické dopady na globální trhy, protože tato cesta za normálních okolností zajišťuje distribuci pětiny světových zásob ropy, zkapalněného zemního plynu a průmyslových hnojiv. Naděje na brzké uvolnění tras sice v minulém týdnu přechodně stlačily ceny ropy dolů, avšak pondělní obnovení bojů v regionu a zprávy o přerušení mírových rozhovorů ze strany Teheránu vyhnaly ceny komoditních futures opět strmě nahoru. Podle analytických dat společnosti Kpler proplulo v pátek průlivem pouhých sedm lodí a během víkendu jej opustila jen další čtyři plavidla, což je v ostrém kontrastu s běžným provozem, kdy tudy denně projíždí kolem stovky nákladních lodí.
Odborníci z lodního průmyslu se shodují, že současný minimální pohyb plavidel nemá pro globální trh žádný faktický význam a k obnovení důvěry bude zapotřebí mnohem víc než jen několik ojedinělých úspěšných tranzitů. Klíčovým problémem zůstává, zda pojišťovny, dopravci a provozovatelé plavidel získají dostatečnou jistotu ohledně dlouhodobé bezpečnosti v regionu, aby mohli obnovit pravidelné linky. Ukázalo se také, že dřívější pokusy o vojenský doprovod komerčních lodí americkým námořnictvem v rámci projektu Svoboda měly pouze krátké trvání a v současnosti americké síly žádný přímý doprovod neposkytují.
Rizika pro posádky a plavidla jsou přitom stále extrémně vysoká, což potvrdil i pondělní incident v severní části Perského zálivu, kde byla nákladní loď zasažena neznámým projektilem. Mezinárodní námořní organizace (IMO) od začátku konfliktu eviduje v této oblasti již 39 útoků na plavidla a 11 obětí na životech. V důsledku blokády zůstaly v zálivu uvězněny také desítky kontejnerových lodí, které běžně zajišťují dodávky potravin a spotřebního zboží pro státy Perského zálivu. Například obří přepravní společnost Maersk nemá z oblasti hlášen žádný odjezd lodi již od poloviny května a šest jejích plavidel zůstává v regionu zablokováno.
Představitelé námořního sektoru proto na konferenci v Řecku důrazně apelovali na dodržování principu svobody plavby a odmítnutí jakýchkoli diskriminačních tranzitních poplatků či mýt po případném otevření průlivu. Kvůli těmto geopolitickým otřesům navíc drasticky vzrostly sazby za lodní přepravu ve zbytku světa, což některým alternativním dopravcům přineslo raketový nárůst příjmů za první čtvrtletí letošního roku. Vrcholní manažeři energetických korporací jako Chevron však varují, že obnova zničené infrastruktury a vyčištění nahromaděných zásob v ropných polích bude po měsících nucené nečinnosti vyžadovat dlouhý čas a k normálu se situace nevrátí přes noc.
Zelenskyj: Ukrajina naléhavě potřebuje protiraketové střely z USA
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že jeho země naléhavě potřebuje protiraketové střely ze Spojených států, aby dokázala čelit rostoucímu počtu útoků ze strany Ruska.
