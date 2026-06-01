Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.
Bylo jasné, že finále nenabídne podobný hurá fotbal, jaký předvedli v semifinále Paris Saint Germain s Bayernem Mnichov. To proto, že takový fotbal není vlastní londýnskému Arsenalu. Zvláště poté, co Londýňané vstoupili do zápasu více než dobře, když už po šesti minutách hry otevřeli skóre. Stalo se tak poté, co se míč po odrazu od Trossarda dostal k jeho spoluhráči Havertzovi, ten tak využil příležitosti k individuální akci, kterou zakončil nechytatelnou ranou pod břevno, 1:0 pro Arsenal.
Právě tato gólová akce byla však na dlouhou dobu jedinou ofenzivní akcí. Svěřenci kouče Mikela Artety se stáhli všichni jako jeden muž ke svému vápnu tak, aby měli jistotu, že jim neproklouzne ani myš. A tak byl první poločas ve znamení neustálého a marného dobývání fotbalistů pařížského velkoklubu. Prakticky až v nastaveném čase první půle se diváci v zaplněné budapešťské aréně, kdy se o zakončení pokoušel Fabian Ruiz, ale gólman David Ray s touto střelou žádnou velkou potíž neměl.
Obrázek hry se nezměnil ani po změně stran a tak i tehdy mohli fotbaloví fanoušci vidět, jak se hráči PSG málokdy potkají s míčem a když už se potkají, Arsenal se snaží skálopevně bránit. To trvalo až do 62. minuty, kdy po Sakaově zákroku v šestnáctce spadl na trávník Kvarachalija a ten tak tím zařídil pro Pařížany penaltu. Tu následně bez problémů proměnil ve vyrovnávací gól na 1:1 Dembélé.
Právě tento moment naštěstí finálový zápas otevřelo na tolik, že se hrál o něco atraktivnější zápas než doposud. Běžela 77. minuta zápasu, kdy na Londýňanech toužících po své první ušaté trofeji v klubové historii bylo vidět, že chtějí na soupeře zatlačit, ale rázem se Kvaracchalija dostal do brejkové příležitosti, na jejímž konci byl naštěstí pro Arsenal tyč. V této pasáži hry bylo zkrátka vidět, že ani jeden tým nechce zápas prodlužovat. Proto v 84. minutě se snažil o jeho ukončení po 90 minutách střídající Gyökeres, propadnutý kulatý nesmysl po dlouhém autu však nedokázal usměrnit tak, jak chtěl. Poté pro změnu zkoušeli vítěznou trefu vstřelit Pařížané, když taktéž čerstvě střídající fotbalista Barcola nakonec ztroskotal na vyběhnuvším gólmanovi Rayovi. Protože Barcola neuspěl ani v nastaveném čase ve své další možnosti, prodloužení nakonec hráče neminulo.
V první části prodloužení se pokoušel o další penaltu v zápase Madueke, ale neuspěl s tím jak u rozhodčího, tak ani u videosystému VAR. Za to za protesty sudí tasil žlutou kartu jak kapitánovi Arsenalu Riceovi, tak i samotnému trenérovi Artetovi. Druhá patnáctiminutovka byla pro Arsenal nesmírně složitá, neboť v ní už duel dohrával značně pochroumaný Hincapié. Ten už nemohl vystřídat a tak musel vydržet až skoro do bezvědomí.
Rozhodnout tak musel až penaltový rozstřel. Lépe nastaveni na tuto disciplínu byli nakonec Pařížané, kteří se trefili čtyřikrát z pěti pokusů, zatímco Arsenal hned dvakrát neproměnil, přičemž tu rozhodující přestřelil Gabriel. Zatímco tak Arsenal nadále bude čekat na svůj první triumf v Lize mistrů, Pařížané se stali devátým týmem v historii, kterému se trofej povedlo obhájit.
Konečný výsledek finále fotbalové Ligy mistrů UEFA v Budapešti (30.5.2026):
Paris Saint-Germain – Arsenal FC 1:1 (0:1)
Branky: 65. Dembélé (pen.) – 6. Havertz (Trossard). ŽK: 90+6. Neves (PSG), 118. Mendes (PSG) – 47. Mosquera (ARS), 54. Saka (ARS), 98. Gyökeres (ARS), 103. Rice (ARS), 103. Mikel Arteta (ARS). Rozhodčí: Siebert (GER) – Seidel (GER), Foltyn (GER). Diváci: 61035
Držení míče: 75 % : 25 %.
Střely na branku: 4:1. Střely mimo: 12:1. Rohy: 11:3. Ofsajdy: 0:3. Fauly: 11:17
PSG: Safonov - Hakimí, Marquinhos (106. Zabarnyj), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha (106. Beraldo), Ruiz (95. Zaire-Emery) - Doué, Dembélé (90.+6 Ramos), Kvaracchelija (83. Barcola). Trenér: Enrique
Arsenal: Raya - Mosquera (66. Timber), Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly (91. Zubimendi) - Saka (83. Madueke), Ödegaard (67. Gyökeres), Trossard (83. Martinelli) - Havertz (91. Eze). Trenér: Arteta
16. května 2026 17:32
