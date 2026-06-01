Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

David Holub

1. června 2026 18:53

sport
sport Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.

Bylo jasné, že finále nenabídne podobný hurá fotbal, jaký předvedli v semifinále Paris Saint Germain s Bayernem Mnichov. To proto, že takový fotbal není vlastní londýnskému Arsenalu. Zvláště poté, co Londýňané vstoupili do zápasu více než dobře, když už po šesti minutách hry otevřeli skóre. Stalo se tak poté, co se míč po odrazu od Trossarda dostal k jeho spoluhráči Havertzovi, ten tak využil příležitosti k individuální akci, kterou zakončil nechytatelnou ranou pod břevno, 1:0 pro Arsenal.

Právě tato gólová akce byla však na dlouhou dobu jedinou ofenzivní akcí. Svěřenci kouče Mikela Artety se stáhli všichni jako jeden muž ke svému vápnu tak, aby měli jistotu, že jim neproklouzne ani myš. A tak byl první poločas ve znamení neustálého a marného dobývání fotbalistů pařížského velkoklubu. Prakticky až v nastaveném čase první půle se diváci v zaplněné budapešťské aréně, kdy se o zakončení pokoušel Fabian Ruiz, ale gólman David Ray s touto střelou žádnou velkou potíž neměl.

Obrázek hry se nezměnil ani po změně stran a tak i tehdy mohli fotbaloví fanoušci vidět, jak se hráči PSG málokdy potkají s míčem a když už se potkají, Arsenal se snaží skálopevně bránit. To trvalo až do 62. minuty, kdy po Sakaově zákroku v šestnáctce spadl na trávník Kvarachalija a ten tak tím zařídil pro Pařížany penaltu. Tu následně bez problémů proměnil ve vyrovnávací gól na 1:1 Dembélé.

Právě tento moment naštěstí finálový zápas otevřelo na tolik, že se hrál o něco atraktivnější zápas než doposud. Běžela 77. minuta zápasu, kdy na Londýňanech toužících po své první ušaté trofeji v klubové historii bylo vidět, že chtějí na soupeře zatlačit, ale rázem se Kvaracchalija dostal do brejkové příležitosti, na jejímž konci byl naštěstí pro Arsenal tyč. V této pasáži hry bylo zkrátka vidět, že ani jeden tým nechce zápas prodlužovat. Proto v 84. minutě se snažil o jeho ukončení po 90 minutách střídající Gyökeres, propadnutý kulatý nesmysl po dlouhém autu však nedokázal usměrnit tak, jak chtěl. Poté pro změnu zkoušeli vítěznou trefu vstřelit Pařížané, když taktéž čerstvě střídající fotbalista Barcola nakonec ztroskotal na vyběhnuvším gólmanovi Rayovi. Protože Barcola neuspěl ani v nastaveném čase ve své další možnosti, prodloužení nakonec hráče neminulo.

V první části prodloužení se pokoušel o další penaltu v zápase Madueke, ale neuspěl s tím jak u rozhodčího, tak ani u videosystému VAR. Za to za protesty sudí tasil žlutou kartu jak kapitánovi Arsenalu Riceovi, tak i samotnému trenérovi Artetovi. Druhá patnáctiminutovka byla pro Arsenal nesmírně složitá, neboť v ní už duel dohrával značně pochroumaný Hincapié. Ten už nemohl vystřídat a tak musel vydržet až skoro do bezvědomí.

Rozhodnout tak musel až penaltový rozstřel. Lépe nastaveni na tuto disciplínu byli nakonec Pařížané, kteří se trefili čtyřikrát z pěti pokusů, zatímco Arsenal hned dvakrát neproměnil, přičemž tu rozhodující přestřelil Gabriel. Zatímco tak Arsenal nadále bude čekat na svůj první triumf v Lize mistrů, Pařížané se stali devátým týmem v historii, kterému se trofej povedlo obhájit.

Konečný výsledek finále fotbalové Ligy mistrů UEFA v Budapešti (30.5.2026):

Paris Saint-Germain – Arsenal FC 1:1 (0:1)
Branky: 65. Dembélé (pen.) – 6. Havertz (Trossard). ŽK: 90+6. Neves (PSG), 118. Mendes (PSG) – 47. Mosquera (ARS), 54. Saka (ARS), 98. Gyökeres (ARS), 103. Rice (ARS), 103. Mikel Arteta (ARS). Rozhodčí: Siebert (GER) – Seidel (GER), Foltyn (GER). Diváci: 61035
Držení míče: 75 % : 25 %.
Střely na branku: 4:1. Střely mimo: 12:1. Rohy: 11:3. Ofsajdy: 0:3. Fauly: 11:17

PSG: Safonov - Hakimí, Marquinhos (106. Zabarnyj), Pacho, Mendes - Neves, Vitinha (106. Beraldo), Ruiz (95. Zaire-Emery) - Doué, Dembélé (90.+6 Ramos), Kvaracchelija (83. Barcola). Trenér: Enrique

Arsenal: Raya - Mosquera (66. Timber), Saliba, Gabriel, Hincapié - Rice, Lewis-Skelly (91. Zubimendi) - Saka (83. Madueke), Ödegaard (67. Gyökeres), Trossard (83. Martinelli) - Havertz (91. Eze). Trenér: Arteta

16. května 2026 17:32

Slováci na úvod vydřeli tři body v zápase s Norskem, Rakušané zvládli duel s Británií

Související

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala

Na závěr ligové fáze fotbalové Ligy mistrů byl Slavii nalosován zdánlivě papírově nejslabší soupeř v podobě kyperského Pafosu, nováček v nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži. Proto se už před rozehráním ligové fáze tak trochu počítalo s tím, že by právě na jeho mohla Slavia bodovat a dokonce i vyhrát. Postupem času se věřilo, že právě tento zápas by mohl být pro Slavii tím prvním vítězným nejen v rámci tohoto ročníku, ale i od roku 2007. Jenže zmýlená neplatí, Pražanům se závěrečný duel v letošní Lize mistrů hrubě nevydařil, především ve druhé půli se jejich hra totálně rozsypala a nenapomohl jim ani fakt, že je oslabil svým vyloučením Bořil. To všechno zapříčinilo prohru 1:4.
Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavia hrála v Londýně sympaticky, kvalita soupeře ale byla jinde. Tottenham vyhrál 3:0

Ani na pátý pokus se fotbalistům pražské Slavie nepodařilo skórovat v rámci probíhajícího ročníku Ligy mistrů. Nutno však přiznat, že tentokrát proti svěřencům kouče Jindřicha Trpišovského stál další z velice kvalitních soupeřů, londýnský Tottenham. Přestože se Pražané se svým věhlasným soupeřem snažili držet dlouho krok, nakonec postupem času ukázaná platila a nejen díky větší kvalitě v zakončení, ale i kvůli zbytečným slávistickým faulům ve své šestnáctce nakonec Slavia odjíždí z britských ostrovů s porážkou 0:3.

Více souvisejících

Liga mistrů fotbal liga mistrů Fotbal

Aktuálně se děje

před 21 minutami

sport

Paris Saint Germain po roce opět slaví titul v Lize mistrů. Ve finále porazil Arsenal až na penalty

Stejně jako loni, tak i letos nese trofej pro vítěze nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěže Ligy mistrů jméno klubu Paris Saint Germain. Tento francouzský hegemon opět potvrdil, že patří k nejlepším mužstvům starého kontinentu. Zatímco v minulé sezóně si ve finále poradil s Interem Milán, tentokrát byl jeho finálovým soupeřem londýnský Arsenal. Ten se do finále Ligy mistrů podíval poprvé po 20 letech a doufal tak, že tentokrát se mu tuto trofej, která mu chybí do sbírky. Jakkoli dobře začali, stejně jako před dvaceti lety svůj náskok postupem času ztratili, tentokrát tedy až na penalty s Paris Saint Germain prohráli a nenavázali tak na svůj nedávný triumf v anglické Premier League.

před 46 minutami

Ebola, ilustrační fotografie

Hon na vakcínu odstartoval. Očkování proti ebole vyvíjí vědci z celého světa

Vědecké týmy a farmaceutické společnosti po celém světě aktuálně vyvíjejí tři nové očkovací látky, které mají pomoci zastavit šíření vzácného druhu eboly. Tento nebezpečný virus si již vyžádal téměř 250 lidských životů a vyvolává vážné obavy z globální zdravotní krize. Mezinárodní iniciativa pro vakcínu proti AIDS (IAVI), která pracuje na jedné z nadějných látek, otevřeně varovala, že současná epidemie hrozí přerůst v nejhorší vlnu nákazy v historii.

před 2 hodinami

Íránská delegace v Pákistánu

Írán zastavuje mírová jednání s USA

Teherán se rozhodl přerušit diplomatická jednání se Spojenými státy americkými na protest proti nejnovějším vojenským krokům Izraele na území Libanonu. Podle íránských státních médií představují tyto útoky přímé porušení dříve dohodnutého příměří. Oficiální činitelé potvrdili, že toto rozhodnutí zásadním způsobem narušilo dosavadní diplomatické úsilí a oddálilo naději na brzké diplomatické urovnání napjaté situace v regionu Blízkého východu.

před 3 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend z Úřadu vlády na ministerstva je definitivní, řekl Babiš

Rozhodnutí o přesunu agend lidských práv a protidrogové politiky z Úřadu vlády na čtyři samostatná ministerstva je definitivní a kabinet se k němu již nebude vracet. Na tiskové konferenci to prohlásil premiér Andrej Babiš s tím, že celá změna je již zcela dořešena. Tento vládní záměr však dlouhodobě naráží na silnou kritiku z řad odborné veřejnosti, která na pondělí vyhlásila stávku specialistů na problematiku závislostí a sociálního začleňování.

před 3 hodinami

Nigérie, ilustrační fotografie

Chlubí se násilím na internetu, získávají politický vliv. Afriku kromě eboly devastují i ozbrojené gangy

Severozápadní nigerský stát Katsina a přilehlá přírodní rezervace Rugu se staly centrem brutální banditské krize, která sužuje celou oblast. Ozbrojené kriminální gangy zde pravidelně přepadávají vesnice, vraždí obyvatele, znásilňují a unášejí lidi pro výkupné. Vůdci těchto skupin, jako je dvaatřicetiletý Abu Bello, však označení za teroristy odmítají a tvrdí, že pouze zajišťují obživu pro své rodiny v situaci, kdy je státní správa zcela opustila.

před 4 hodinami

Péter Magyar

Magyar změní ústavu, aby dosáhl odvolání maďarského prezidenta

Maďarský premiér Péter Magyar v pondělí pohrozil, že změní ústavu země, aby dosáhl odvolání prezidenta Tamáse Sulyoka. Předseda vlády prohlásil, že jeho kabinet využije veškeré dostupné právní prostředky k sesazení hlavy státu, která je spojencem bývalého premiéra Viktora Orbána. Magyar novinářům sdělil, že tento legislativní proces potrvá přibližně měsíc, přičemž cílem je co nejrychlejší schválení potřebných zákonů k odstranění politických loutek z úřadů.

před 5 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování Bejrútu

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil armádě zahájit bombardování jižních předměstí Bejrútu, což představuje nejvážnější vyostření konfliktu v Libanonu od vyhlášení příměří ze 17. dubna. Netanjahu společně s ministrem obrany Israelem Kacem uvedli, že cílem leteckých úderů jsou teroristické objekty, a krok zdůvodnili opakovaným a trvalým porušováním klidu zbraní ze strany Hizballáhu.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Petr Pavel

Není správné lpět na české koruně, pokud by brzdila rozvoj. Skepsi vůči euru vytváří politici, varoval Pavel

Prezident Petr Pavel se na konferenci reVize Česka 2026 opětovně vyslovil pro zavedení společné evropské měny. Podle jeho názoru není správné lpět na české koruně v momentě, kdy by mohla brzdit další hospodářský rozvoj země. Hlava státu upozornila na to, že tuzemská ekonomika je s eurozónou velmi silně provázaná. Z toho důvodu je podle něj jednoznačně výhodnější sedět přímo u stolu, kde se schvalují klíčová rozhodnutí, než zůstávat za dveřmi a následně se vzniklým důsledkům pouze přizpůsobovat.

před 9 hodinami

před 9 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Írán si přeje dohodu, tvrdí Trump a mlčí o Kuvajtu. Zasedne RB OSN

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social uvedl, že Írán si dohodu velmi přeje, a zároveň ostře zkritizoval své politické oponenty i spolustraníky za jejich vyjádření k probíhajícím vyjednáváním s Teheránem. Podle jeho slov mu neustálé komentáře a výzvy k rychlejšímu či pomalejšímu postupu, případně k vyhlášení či nevyhlášení války, výrazně komplikují vyjednávací pozici. Trump vyzval veřejnost i politiky ke klidu s tím, že na konci vše dobře dopadne.

před 10 hodinami

Stíhací letoun F-15 Eagle, ilustrační fotografie

USA zaútočily na íránské radary a řídící a velící centra

Americká armáda o víkendu provedla v Íránu údery, které označila za sebeobranu. K této vojenské akci došlo v době, kdy prezident Donald Trump odeslal zpět své návrhy na změny v plánované dohodě. Cílem tohoto dokumentu má být prodloužení stávajícího příměří v regionu a také opětovné otevření strategického Hormuzského průlivu.

před 12 hodinami

včera

Hokej, ilustrační fotografie.

Švýcarsko se nedočkalo hokejového zlata ani doma, ve finále tentokrát podlehlo Finsku. Norové berou senzační bronz

Hokejistům Švýcarska se ani na třetí pokus v řadě a na pátý pokus v historii MS celkem nepodařilo přetavit účast ve finále ve zlato. Zatímco předloni v Praze nestačili na tehdy domácí Česko a loni na USA, nyní ve finále MS před domácím publikem nestačili na Finsko. A všechny tyto poslední tři finálové zápasy mají jednoho společného jmenovatele a to ani jeden vstřelený gól ze strany Švýcarů. V Praze 2024 prohráli finále 0:2, loni s USA 0:1 po prodloužení a letos s Finskem opět 0:1 po prodloužení. Země, kde to celou druhou polovinu května žilo hokejem, se zahalila do obrovského smutku a zklamání. Svoji pohádku si naopak dopsali Norové, kteří svoji první účast mezi nejlepšími čtyřmi týmy na MS v historii dokázali proměnit ve svou historickou medaili, když nakonec až v prodloužení zdolali favorizovanou Kanadu v boji o bronz 3:2.

včera

včera

Václav Moravec

Moravec vyzval Babiše, aby si ho předplatil. Premiér ho předtím hodnotil

Novinář Václav Moravec již během minulého týdne odstartoval svůj vlastní mediální projekt a v první politické diskuzi přivítal ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé), člena vlády Andreje Babiše. Dokonce i premiér se následně vyjádřil k novému počinu bývalého televizního moderátora. 

včera

Počasí

Tornádo na jihu Čech. Meteorologové se obracejí na svědky

Meteorologové v neděli varovali především před bouřkami, které mohly být i velmi silné, ale podle nejnovějších informací se možná vyskytlo i slabé tornádo. Zprávy o jevu přišly odpoledne z jižních Čech. Na událost upozornil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).  

včera

včera

Na jihu Čech havaroval autobus s cizinci. Zraněných je přes deset lidí

Bouřlivé počasí, před nímž varovali meteorologové, úřaduje i na tuzemských silnicích. V neděli odpoledne došlo k vážné nehodě autobusu a osobního auta na jihu Čech. Více než deset lidí se při události zranilo. 

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy