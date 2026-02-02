Slavii se poslední zápas v Lize mistrů nevydařil. Ani na Kypru si výhru nepřipsala

Fotbal, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Na závěr ligové fáze fotbalové Ligy mistrů byl Slavii nalosován zdánlivě papírově nejslabší soupeř v podobě kyperského Pafosu, nováček v nejprestižnější evropské klubové fotbalové soutěži. Proto se už před rozehráním ligové fáze tak trochu počítalo s tím, že by právě na jeho mohla Slavia bodovat a dokonce i vyhrát. Postupem času se věřilo, že právě tento zápas by mohl být pro Slavii tím prvním vítězným nejen v rámci tohoto ročníku, ale i od roku 2007. Jenže zmýlená neplatí, Pražanům se závěrečný duel v letošní Lize mistrů hrubě nevydařil, především ve druhé půli se jejich hra totálně rozsypala a nenapomohl jim ani fakt, že je oslabil svým vyloučením Bořil. To všechno zapříčinilo prohru 1:4.

Úvod zápasu ještě držela Slavie se svým dosud příliš neznámým soupeřem krok, dokonce měli i území převahu, nicméně slávisté opět poznali svoji nemoc, která ji provázela po celou soutěž – neproměňování jasných až tutových příležitostí. To Pafosu stačila jedna příležitost přiblížení se ke slávistickému vápnu, kterou využili dokonale, když v 17. minutě pěkně utaženou střelou z ohromující dálky zavěsil do šibenice Dragomir. Jestli si nedovedete představit, co se myslí tím, že brankář neměl proti střele žádnou šanci, tato situace tomuto tvrzení přesně odpovídala.

Navzdory tomu, že tedy i tentokrát spalovali slávisté jasné šance jako třeba ve 21. minutě, kdy Mbodji hlavičkoval mimo a nebo když následně Cham doplňující útok z druhé vlny vystřelil také vedle, se jim ještě před přestávkou přeci jen podařilo vyrovnat a to zásluhou Chaloupka. To poté, co se k němu ve 43. minutě dostal míč od centrujícího Douděry zprava a zmiňovaný Chaloupek už jen bez problémů skluze srovnal na 1:1. Nevadilo tak, že chvíli před tím po jiném centru mimo hlavičkoval Sadílek. Tehdy se zdálo, že by to mohlo sešívaným pomoct do druhé pětačtyřicetiminutovky.

Opak byl ale nakonec pravdou. Ještě před rozehráním druhé půle došlo ke střídání, když střelce slávistického gólu Chaloupka vyměnil realizační tým za Sanyanga. Už v 53. minutě se domácím povedlo vrátit se do vedení, když se trefil k tyči Bruno, jenž zužitkoval vrácený přetažený centr Luckassena hlavou, 2:1 pro Pafos. Byl to začátek skutečně hororového druhého poločasu v podání Slavie. O šest minut později totiž šli hosté do deseti poté, co jejich velezkušený hráč Bořil dostal přímou červenou kartu po faulu na unikajícího protihráče, jehož nešťastně škrtl kopačkou a po čtyřech minutách na hřišti se tak zase ze hřiště pakoval.

Tento moment sebral slávistům veškerou naději na zvrat. V 67. minutě svůj druhý gól v zápase ještě Dragomir nevstřelil díky Staňkově zákroku, slávistický gólman neinkasoval ani následně po Oršičově zakončení mířícího do tyče. Domácí ale trpělivě čekali a nakonec se v 84. minutě dočkali toho, že početní výhodu využili. Tehdy se do brejku dostal Oršič, jemuž v tandemu pomáhal Anderson Silva a právě k němu se míč poté dostal, aby právě on potom přesně zamířil, 3:1. Pokud před tím byla hra Slavie narušená Bořilovým vyloučením , stejně jako zdravotními potížemi některých hráčů, po tomto gólu už byla jejich hra definitivně rozsypaná.

Stačili totiž další tři minuty k tomu, aby Pafos zvýšil na 4:1 a i tentokrát byl u toho Oršič, který pro změnu centroval do vápna opět Andersonu Silvovi a ten tak tedy ustanovil konečné skóre. Pro domácí to ale bylo stejně málo. Až do závěrečného hvizdu se snažili vstřelit další branky, aby měli šanci postoupit do prvního kola play-off, jenže o skóre nakonec stejně jako slávisté také nepostoupili.

Před týdnem slávisté doma trápili slavnou Barcelonu

Pro Slavii to v lednu nebyl jediný duel Ligy mistrů. Týden před tímto zápasem s Pafosem se utkali doma s veleslavnou Barcelonou, se kterou taktéž (samozřejmě podle očekávání) nedosáhli na body, nicméně paradoxně k nim tehdy měli blíže než s Pafosem.

Barcelona, která do Prahy nepřijela nejsilnější /chyběl třeba největší hvězda Yamal), ale přesto stejně stále kvalitní,  se tehdy utkala nejen se Slavií, ale s tuhým pražským mrazem, který jen tak neznají. Nejspíš i proto byl tehdy jejich rozjezd v Edenu poněkud pomalejší a pomalu tak nacházeli recept na sympatickou celoplošnou hru, se kterou Pražané tehdy v Edenu vyrukovali na favorita. Už po čtyřech minutách hry se o zakončení pokoušel ze střední vzdálenosti Chorý, ten ale chybu barcelonské defenzivy nevyužil. Neúspěšný byl na druhé straně i López.

Že úvodní varování ze strany Slavie nebrali hosté vážně, poznali fanoušci v Edenu po deseti minutách hry, kdy se Holešovi povedlo prodloužit roh na zadní tyč, kde dělal neplechu Kušej, kterému se podařilo dotlačit kulatý nesmysl za brankovou čáru a senzační vedení bylo na světě, 1:0 pro Slavii.

Rozmrznutí Barcelony trvalo prvních 25 minut. Téměř po půlhodině hry se hosté připomněli poprvé výrazněji dalekonosným pokusem Erica Garcíi, proti které se zaskvěl gólman Staněk. Ve 34. minutě už ale přeci jenom hosté vyrovnali poté, co De Jong kolmo přihrál na Lópeze, jenž se tak odpoutal od obránců a už mu tak stačilo z úhlu trefit zařízení, 1:1.

Ještě před poločasovou pauzou se hostům podařilo skóre otočit, když opět zlobil López, k němuž se dostal míč v době, kdy se pohyboval těsně za vápnem, kde dostal k dispozici až příliš volného prostoru a následovalo přesné technické zakončení k tyči, 1:2 pro Barcelonu.

Nicméně promrzlý Eden se mohl rozehřát v prvním poločase ještě jednou, jelikož ve 44. minutě Pražané zahrávali další rohový kop, který byl Chaloupkem prodloužen a to takovým způsobem, že to za ním naskakující Lewandowski nečekal a právě od tohoto polského špílmachra se míč odrazil pro Barcelonu nešťastně do barcelonské sítě, 2:2.

Do druhé půle se rozhodl kouč Trpišovský nenasadit Holeše s Mosesem a dal tak prostor Douděrovi s Vlčkem. Druhá půle však byla už o poznání více jednostrannější, protože Barcelona naplno ukázala svoji kvalitu. Už v 50. minutě se mohli dostat barcelonští zpátky do vedení, jejich gól ale tehdy ještě neplatil kvůli ofsajdovému postavení Lewandowského. De Jongova dorážka do prázdné tak přišla vniveč.

Pak to sice zkoušel křižným zakončením Provod, ale jak šel čas, byla Barcelona čím dál více nebezpečnější, což vyústilo v  63. minutě gólem, v němž měl prsty už střídající Olmo, který jen krátce po svém příchodu z hranice šestnáctky vystřelil natolik technicky, že na to už gólman Staněk nedokázal reagovat, 3:2 pro Barcelonu.

Sedm minut na to bylo rozhodnuto. To zleva centroval Rashford míč, který se dostal k Lewandowskému a ten už se svého regulérního gólu do správné sítě v Edenu dočkal, když se trefil z druhého dotyku na dlouhou nohu do odkryté slávistické sítě, 4:2.

Barcelona si tak zopakovala stejný výsledek z jejího posledního zápasu proti českému týmu, konkrétně proti Plzni, se kterou se utkala v Lize mistrů v roce 2022.

Konečné výsledky zápasů Ligové fáze fotbalové Ligy mistrů:

7. kolo (21.1.2026):

Slavia Praha – Barcelona

Branky: 10. Kušej, 44. Lewandowski (vl.) – 34. a 42. López, 63. Olmo, 70. Lewandowski. Rozhodčí: Kavanagh – Cook, Hussin – Attwell (video, všichni Angl.). ŽK: De Jong (Barcelona). Diváci: 19 242
Slavia: Staněk – Holeš (46. Douděra), Chaloupek, Zima, Oscar – Moses (46. Vlček), Sadílek – Kušej (79. Chytil), Provod, Sanyang (72. Cham) – Chorý (65. Schranz). Trenér: Trpišovský
Barcelona: J. García – Koundé, E. García, Martín, Balde (79. Araujo) – De Jong, Pedri (61. Olmo) – Bardghji (61. Rashford), López (79. Bernal), Raphinha – Lewandowski. Trenér: Flick

8. kolo (28.1.2026):

Pafos FC – Slavia Praha 4:1 (1:1)

Branky: 17. Dragomir, 53. Bruno, 84. Anderson Silva, 87. Oršič – 44. Chaloupek. Rozhodčí: Stieler – Koslowski, Borsch – Brand (video, všichni Něm.). ŽK: David Luiz, Gorter – Zima, Trpišovský (trenér). ČK: 59. Bořil (Slavia). Diváci: 510

Pafos: Gorter – Bruno, Luckassen, David Luiz, Pileas (90. Dimata) – Pepe – Jajá (77. Bassouamina), Dragomir, Quina (85. Sema), Oršič – Anderson Silva. Trenér: Celades

Slavia: Staněk – Zima, Ogbu (61. Hašioka), Chaloupek (46. Sanyang) – Douděra, Sadílek, Oscar, Mbodji (55. Bořil) – Cham (76. Kušej), Provod – Prekop (55. Chorý). Trenér: Trpišovský

Trenérské změny v Anglii. Rudí ďáblové skoncovali s Amorimem, do Chelsea jde kouč z Francie

