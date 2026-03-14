USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg

Libor Novák

14. března 2026 16:31

Íránský ostrov Charg Foto: NASA

Konflikt na Blízkém východě, který trvá již třetí týden, vstoupil do své dosud nejnebezpečnější fáze. Americké síly v noci na sobotu provedly masivní nálety na íránský ostrov Charg, který je považován za „korunní klenot“ íránské ekonomiky. Tento malý ostrov v Perském zálivu totiž slouží jako hlavní terminál pro export ropy a prochází jím více než 90 % veškerého íránského vývozu suroviny.

Prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social oznámil, že americká armáda „naprosto vyhladila“ všechny vojenské cíle na ostrově. Podle jeho slov šlo o jeden z nejsilnějších náletů v historii regionu. Ústřední velitelství USA (CENTCOM) později upřesnilo, že přesné údery zasáhly více než 90 vojenských objektů, včetně skladů námořních min, bunkrů s raketami a systémů protivzdušné obrany.

Zatímco vojenská infrastruktura byla podle Washingtonu zdecimována, samotná ropná zařízení zůstala prozatím ušetřena. Donald Trump zdůraznil, že se rozhodl ropné terminály pro tuto chvíli nezničit, aby dal Teheránu poslední šanci. Varoval však, že pokud bude Írán i nadále blokovat strategický Hormuzský průliv nebo ohrožovat volnou plavbu lodí, své rozhodnutí okamžitě přehodnotí.

Reakce Teheránu na sebe nenechala dlouho čekat a byla mimořádně ostrá. Íránské ozbrojené síly pohrozily, že pokud Spojené státy zaútočí na energetickou infrastrukturu ostrova, Írán v odvetě promění všechna ropná zařízení v regionu napojená na USA a jejich spojence v „hromadu popela“. Tato hrozba se týká především těžebních a exportních center v sousedních arabských státech Perského zálivu.

Íránská polooficiální agentura Fars potvrdila, že během útoků bylo na ostrově slyšet více než 15 silných explozí. Podle tamních zdrojů stoupal z místa hustý kouř, přičemž zasaženy byly námořní základna, letištní hangáry pro vrtulníky a kontrolní věž. Navzdory rozsáhlým škodám na vojenském vybavení íránští představitelé tvrdí, že vývoz ropy z ostrova zatím pokračuje v normálním režimu.

Ekonomické dopady konfliktu jsou však již nyní drtivé. Od začátku války vzrostly ceny ropy o více než 40 % a barel suroviny se opět obchoduje za více než 100 dolarů. Charg je pro Írán životně důležitý; v roce 2025 přinesl zemi příjmy ve výši 53 miliard dolarů, což představuje zhruba 11 % ročního HDP země. Ztráta tohoto uzlu by pro Teherán znamenala ekonomický kolaps.

Zájem o ostrov Charg provází Donalda Trumpa již desítky let. Už v roce 1988 v jednom z rozhovorů prohlásil, že kdyby byl prezidentem, reagoval by na jakýkoliv útok na americké lodě tvrdým úderem právě na tento ropný terminál. Současné operace se tak zdají být naplněním jeho dlouhodobé strategické vize o oslabení Íránu skrze jeho energetické srdce.

Situaci v regionu dále vyhrotila zablokovaná doprava v Hormuzském průlivu, kudy protéká pětina světových dodávek ropy a třetina celosvětové produkce hnojiv. Íránský nový nejvyšší vůdce Mojtaba Chameneí ve svém prohlášení potvrdil, že hodlá v blokádě této klíčové tepny pokračovat. To vyvolává obrovský tlak na globální dodavatelské řetězce a hrozí nedostatkem pohonných hmot v mnoha částech světa.

Na pozadí těchto událostí Spojené státy oznámily vyslání dalších 5 000 mariňáků a námořníků do širší oblasti Blízkého východu. Američtí představitelé naznačují, že by americké námořnictvo mohlo začít doprovázet komerční tankery průlivem, aby zajistilo jejich bezpečnou plavbu. Prezident Trump přislíbil, že k tomuto kroku dojde „velmi brzy“.

Kritika mezinárodního společenství na sebe nenechala dlouho čekat. Analytici upozorňují, že americká hrozba totálního zničení íránské infrastruktury bez ohledu na civilní následky může porušovat mezinárodní právo. OSN již dříve vyzvala Teherán k zastavení útoků na sousedy, ale zároveň panují obavy z nekontrolované eskalace, která by mohla uvrhnout svět do hluboké energetické krize.

Aby Spojené státy stabilizovaly trh, nečekaně zmírnily sankce na ruskou ropu, což umožnilo dostat na trh surovinu uvízlou na moři. Tento krok však vyvolal nevoli v Evropě a na Ukrajině, kde je vnímán jako ústupek Moskvě. Ukazuje to, jak hluboce se blízkovýchodní válka prolíná s globální geopolitikou a jak zoufale se Washington snaží zabránit drastickému růstu cen benzínu u svých čerpacích stanic.

Americký ministr obrany Pete Hegseth situaci v Hormuzském průlivu zlehčuje a tvrdí, že jde o projev čiré zoufalosti íránského režimu. Podle něj jsou Spojené státy na dobré cestě k úplnému zničení íránských vojenských kapacit tempem, které svět dosud neviděl. Armáda se podle něj soustředí na likvidaci hrozeb tak, aby minimalizovala potřebu dlouhodobého pozemního nasazení.

Nicméně někteří vojenští experti pochybují o tom, že lze Írán porazit pouze ze vzduchu. Obsazení ostrova Charg by sice Írán odřízlo od příjmů, ale vyžadovalo by nasazení pozemních vojsk přímo na íránské území, k čemuž se Trumpova administrativa zatím staví váhavě. Přesto by kontrola nad ostrovem mohla sloužit jako silný vyjednávací trumf v jakýchkoliv budoucích mírových hovorech.

Tragickou bilanci bojů doplňují ztráty na životech civilních námořníků. Mezinárodní námořní organizace uvádí, že za poslední dva týdny bylo při útocích v průlivu zabito osm námořníků a další čtyři se pohřešují. Tato čísla potvrzují, že Perský záliv se stal v roce 2026 nejnebezpečnější vodní cestou na planetě, kde jsou civilní plavidla v první linii válečného střetu. Prezident Trump v pátek uklidňoval veřejnost s tím, že jakmile válka skončí, ceny energií a benzínu půjdou prudce dolů.  

Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly

Tři fáze útoku na Írán. První se spojencům nepodařila, USA a Izrael jsou na prahu třetí

Válka proti Íránu a jeho spojencům se v současné fázi změnila v testovací pole dvou soupeřících konceptů vojenské eskalace. Zatímco Spojené státy a Izrael sázejí na technologickou převahu, Teherán kontruje strategií, která se snaží konflikt rozšířit geograficky i ekonomicky. Tento vývoj vytváří pro obě strany nebezpečnou past, kdy se útočník může nechat vtáhnout do mnohem složitějšího a nákladnějšího střetu, než se původně předpokládalo.
USA pošlou na Blízký východ 2500 mariňáků námořní pěchoty

Spojené státy se rozhodly k výraznému posílení své vojenské přítomnosti na Blízkém východě. Ministr obrany Pete Hegseth v pátek večer schválil vyslání expediční jednotky námořní pěchoty čítající přibližně 2 500 mariňáků. Toto rozhodnutí přichází v reakci na stupňující se íránské útoky na civilní plavidla v oblasti strategického Hormuzského průlivu.

USA zasáhly korunní klenot Íránu. Podnikly masivní nálety na ostrov Charg

Teherán označil Ukrajinu za „legitimní válečný cíl“ pro íránské síly

Íránští představitelé vyslali Kyjevu ostré varování, které dále eskaluje napětí v souvislosti s probíhajícím konfliktem na Blízkém východě. Ebrahím Azízí, předseda parlamentního výboru pro národní bezpečnost a zahraniční politiku, prohlásil, že se celá Ukrajina stala „legitimním válečným cílem“ pro íránské síly. Podle Teheránu se země aktivně zapojila do války tím, že poskytla Izraeli své technologie a experty na boj proti bezpilotním letounům.

Írán umožnil indickým lodím přeplout přes Hormuzský průliv

Hormuzský průliv, klíčová tepna světové energetiky, zažívá v posledních hodinách dramatický vývoj, který v sobě mísí nečekaná diplomatická gesta i hrozbu totální námořní války. Íránský velvyslanec v Indii Mohammad Fathalí v sobotu oznámil, že Teherán umožnil některým indickým plavidlům bezpečný průjezd touto strategickou cestou. Jde o vzácnou výjimku v jinak neprodyšné blokádě, kterou Írán zavedl po zahájení masivního amerického a izraelského bombardování.

Tři fáze útoku na Írán. První se spojencům nepodařila, USA a Izrael jsou na prahu třetí

Válka proti Íránu a jeho spojencům se v současné fázi změnila v testovací pole dvou soupeřících konceptů vojenské eskalace. Zatímco Spojené státy a Izrael sázejí na technologickou převahu, Teherán kontruje strategií, která se snaží konflikt rozšířit geograficky i ekonomicky. Tento vývoj vytváří pro obě strany nebezpečnou past, kdy se útočník může nechat vtáhnout do mnohem složitějšího a nákladnějšího střetu, než se původně předpokládalo.

Trump zjišťuje, že z Íránu už nelze vycouvat. Válku skončím, až to ucítím v kostech, prohlašuje nově

Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro stanici Fox News Radio odmítl upřesnit časový harmonogram probíhajícího vojenského konfliktu v Íránu. Prohlásil, že boje skončí ve chvíli, kdy to on sám „ucítí v kostech“. Přestože vyjádřil přesvědčení, že válka nebude trvat dlouho, naznačil, že konečné rozhodnutí o jejím závěru závisí na jeho osobním úsudku.

Spojené arabské emiráty, Saúdská Arábie a Katar opět sestřelovaly íránské rakety a drony

Ozbrojené útoky proti spojencům Spojených států v Perském zálivu i nadále pokračují. Spojené arabské emiráty a Saúdská Arábie oznámily, že v sobotu v brzkých ranních hodinách místního času zaznamenaly na svém území úspěšné sestřely útočných prostředků. Bahrajnské úřady v souvislosti s přetrvávajícími íránskými údery v celém regionu naléhavě vyzvaly své obyvatele, aby si vyhledali bezpečný úkryt.

Příprava invaze na Tchaj-Wan? Podivné formace čínských rybářských člunů nedokáží vysvětlit ani experti

Východočínské moře se v posledních měsících stalo dějištěm neobvyklých manévrů, které vyvolávají vážné obavy bezpečnostních expertů po celém světě. Tisíce čínských rybářských člunů se zde shromažďují v přesných geometrických útvarech, což podle analytiků není náhodný jev ani důsledek bohatého úlovku. Tato koordinovaná aktivita je interpretována jako nácvik Pekingu na potenciální regionální konflikt, zejména v souvislosti s dlouhodobým napětím kolem Tchaj-wanu.

USA pošlou na Blízký východ 2500 mariňáků námořní pěchoty

Spojené státy se rozhodly k výraznému posílení své vojenské přítomnosti na Blízkém východě. Ministr obrany Pete Hegseth v pátek večer schválil vyslání expediční jednotky námořní pěchoty čítající přibližně 2 500 mariňáků. Toto rozhodnutí přichází v reakci na stupňující se íránské útoky na civilní plavidla v oblasti strategického Hormuzského průlivu.

O nic se nepokoušejte, koupili jsme od Ruska Orešniky, vzkázal Západu Lukašenko

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko v pátek oficiálně potvrdil, že jeho země zakoupila od Ruska nejmodernější raketové komplexy Orešnik. Tento krok představuje významný posun v obranné strategii Minsku a dále upevňuje vojenské spojenectví mezi oběma státy. Lukašenko zdůraznil, že nákup tohoto vysoce vyspělého systému byl umožněn především díky osobnímu přispění ruského prezidenta Vladimira Putina.

Válku proti Íránu vedou nejbohatší státy. Největší cenu za ni ale platí nejchudší země

Válečný konflikt na Blízkém východě, vedený nejbohatšími zeměmi světa, začíná drtivě dopadat na ty, kteří si to mohou nejméně dovolit. Zatímco Spojené státy podle odhadů vynakládají na vojenské operace přibližně 890 milionů dolarů denně, miliony lidí v Asii čelí drastickému nedostatku paliv a energií. V bangladéšské metropoli Dháce se tvoří nekonečné fronty u čerpacích stanic a vláda byla nucena zavést limity na nákup benzinu, což přímo ohrožuje živobytí řidičů a kurýrů.

„Atomová bomba tržního hospodářství.“ Vláda řeší, co s rostoucími cenami paliv

Vláda Andreje Babiše aktuálně řeší, jakým způsobem čelit prudkému nárůstu cen pohonných hmot, který vyvolal válečný konflikt mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Kabinet se v tuto chvíli drží strategie „nešíření paniky“ a primárně se zaměřuje na monitoring marží u čerpacích stanic. Podle premiéra je cílem porovnat současné zisky prodejců s obdobím před začátkem bojů a zjistit, zda nedochází k jejich nepřiměřenému navyšování.

Francouzský jaderný deštník u expertů narazil. Sloužit má jako pojistka, pokud selže jednotné evropské odstrašení

V březnu 2026 stanul francouzský prezident Emmanuel Macron na pobřeží Bretaně před jadernou ponorkou, aby pronesl projev, který se zapíše do dějin jako konec jedné éry strategické nejednoznačnosti. Macron oznámil, že Francie hodlá přetvořit svůj jaderný arzenál v ústřední pilíř evropské bezpečnosti. Toto rozhodnutí reaguje na posun americké pozornosti směrem k Asii a na masivní rozšiřování jaderných kapacit Ruska a Číny.

Macron chce nad Evropou vybudovat jaderný deštník. S Českem se nepočítá

Francouzský prezident Emmanuel Macron ohlásil zásadní obrat v jaderné politice země. V ostře sledovaném projevu na námořní základně Île Longue u Brestu oznámil, že Francie navýší svůj jaderný arzenál a rozšíří svou odstrašující strategii tak, aby kryla i další evropské spojence. Tento krok je přímou reakcí na rostoucí nestabilitu ve světě a hrozby plynoucí především z agresivní politiky Ruska.

Počet obětí války v Íránu roste. USA ztratily tankovací letoun, zemřeli čtyři vojáci

Americká armáda potvrdila tragickou smrt čtyř svých příslušníků po havárii tankovacího letounu KC-135 Stratotanker, k níž došlo v západním Iráku. Podle oficiálního prohlášení amerického centrálního velitelství CENTCOM nebyl incident způsoben nepřátelskou ani spojeneckou palbou. Na palubě stroje se v době neštěstí nacházelo celkem šest osob, přičemž po zbývajících dvou členech posádky záchranné týmy stále pátrají.

Na nové ceny si zvykejme, pohonné hmoty jen tak nezlevní, varují analytici

Ačkoliv se administrativa prezidenta Donalda Trumpa snaží veřejnost uklidnit sliby o brzkém konci války s Íránem, odborníci varují, že energetický trh se z tohoto šoku jen tak nevzpamatuje. Zatímco Bílý dům označuje současné skokové zdražování paliv za dočasnou záležitost, která potrvá spíše týdny než měsíce, analytici podle webu Politico identifikovali pět klíčových důvodů, proč zůstanou ceny benzínu vysoké po velmi dlouhou dobu.

Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a proplouvaly průlivem i přes íránské útoky

Evropská unie hodlá přehodnotit bezpečnost svých dodávek ropy a plynu, pokud by blokáda Hormuzského průlivu trvala delší dobu. Vyplynulo to z jednání koordinačních skupin pro ropu a plyn, která proběhla ve čtvrtek. Ačkoliv unijní představitelé zatím nevidí bezprostřední ohrožení dodávek, omezování námořní dopravy v tomto klíčovém uzlu vyvolává značnou nejistotu na světových trzích. Mezi tím americký prezident Donald Trump vyzval posádky tankerů, aby projevily odvahu a průlivem proplouvaly i přes pokračující íránské útoky.

Zdroj: Libor Novák

