Pohřeb Zdeny Mašínové proběhne příští týden v Olomouci

Česko v tomto týdnu zasáhla jedna velmi smutná zpráva, když ve věku 92 let zemřela Zdena Mašínová, dcera odbojáře Josefa Mašína a sestra kontroverzně vnímaných bratří Mašínů. Od pátku je známo, kdy a kde se uskuteční poslední rozloučení s vyznamenanou dámou.
Poslední rozloučení s Mašínovou proběhne ve čtvrtek 18. června v olomouckém evangelickém kostele v Blahoslavově ulici. Informoval o tom Deník. Právě v Olomouci strávila členka známé rodiny závěr svého života v jednom z místních domovů pro seniory.
Mašínová se narodila 7. listopadu 1933 jako nejmladší dítě do rodiny Josefa Mašína a jeho manželky Zdeny. Trpěla vrozeným onemocněním dolních končetin, takže značnou část dětství strávila po nemocnicích. Za nacistické okupace došlo k zatčení obou jejích rodičů, přičemž její otec byl jako člen odbojové skupiny Tři králové popraven. Sourozence pak vychovávala jejich babička.
Další zvrat v jejím životě nastal v souvislosti s aktivitami bratrů, kteří ozbrojeně vzdorovali komunistům a nakonec za dramatických okolností emigrovali. Zdena byla zatčena. Nakonec ji režim na jaře 1954 propustil, ale poté ji neustála sledovala StB.
Mašínová po sametové revoluci dosáhla plné rehabilitace matky a strýce. S manželem Rudolfem Martinem také napsala knihu o tragickém údělu rodiny Mašínových. V uplynulých letech se zasadila o vznik Památníku tří odbojů v Lošanech na místě otcova rodného statku.
Současný prezident Petr Pavel před třemi lety vyznamenal Mašínovou, když jí udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
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Zdroj: Libor Novák