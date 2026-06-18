Olomouc se rozloučila se statečnou Mašínovou. Bratr z USA nepřijel

V Olomouci se ve čtvrtek lidé rozloučili se Zdenou Mašínovou. Dcera odbojáře Josefa Mašína a sestra kontroverzně vnímaných bratří Mašínů zemřela minulý týden ve věku 92 let. Mašínová strávila závěr života v jednom domově pro seniory v Olomouci.
Poslední rozloučení se uskutečnilo ve čtvrtek odpoledne v olomouckém evangelickém kostele v Blahoslavově ulici. Piety se zúčastnily desítky lidí, nechyběli obě neteře zesnulé, které přiletěly na smuteční obřad z USA. Naopak nedorazil bratr Josef Mašín, jenž se do Česka nikdy nepodíval ani po roce 1989, protože stát podle jeho slov nezpřetrhal dostatečně vazby na předlistopadový komunistický režim.
Mašínovou má připomínat rodinná hrobka ve středočeských Lošanech a pietní místo na hřbitově v pražských Ďáblicích, informovala rodina podle webu iDnes.cz. Pozůstalí tak vyplní její přání.
Mašínová se narodila 7. listopadu 1933 jako nejmladší dítě do rodiny Josefa Mašína a jeho manželky Zdeny. Trpěla vrozeným onemocněním dolních končetin, takže značnou část dětství strávila po nemocnicích. Za nacistické okupace došlo k zatčení obou jejích rodičů, přičemž její otec byl jako člen odbojové skupiny Tři králové popraven. Sourozence pak vychovávala jejich babička.
Další zvrat v jejím životě nastal v souvislosti s aktivitami bratrů, kteří ozbrojeně vzdorovali komunistům a nakonec za dramatických okolností emigrovali. Zdena byla zatčena. Nakonec ji režim na jaře 1954 propustil, ale poté ji neustála sledovala StB.
Mašínová po sametové revoluci dosáhla plné rehabilitace matky a strýce. S manželem Rudolfem Martinem také napsala knihu o tragickém údělu rodiny Mašínových. V uplynulých letech se zasadila o vznik Památníku tří odbojů v Lošanech na místě otcova rodného statku.
Současný prezident Petr Pavel před třemi lety vyznamenal Mašínovou, když jí udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.
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Zdroj: Lucie Žáková