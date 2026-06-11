Mašínová si zachovala pevný charakter, ocenil prezident Pavel

Jan Hrabě

Jan Hrabě

11. června 2026 8:55

Petr Pavel
Petr Pavel Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Česko ve středu zasáhla smutná zpráva o úmrtí Zdeny Mašínové. Doputovala i na Pražský hrad, který ji nenechal bez reakce. Prezident Petr Pavel ocenil pevný charakter a odvahu ženy, kterou před třemi lety vyznamenal. 

Pavel reagoval na středeční smutnou zprávou slovy, že na Mašínovou vzpomíná s úctou. "Po celý život si zachovala pevný charakter, odvahu a věrnost demokratickým hodnotám. Její osud je připomínkou toho, že svoboda není samozřejmost a že za ni mnozí zaplatili vysokou cenu," napsal prezident a vyjádřil upřímnou soustrast rodině.

Mašínová se narodila 7. listopadu 1933 jako nejmladší dítě do rodiny Josefa Mašína a jeho manželky Zdeny. Trpěla vrozeným onemocněním dolních končetin, takže značnou část dětství strávila po nemocnicích. Za nacistické okupace došlo k zatčení obou jejích rodičů, přičemž její otec byl jako člen odbojové skupiny Tři králové popraven. Sourozence pak vychovávala jejich babička. 

Další zvrat v jejím životě nastal v souvislosti s aktivitami bratrů, kteří ozbrojeně vzdorovali komunistům a nakonec za dramatických okolností emigrovali. Zdena byla zatčena. Nakonec ji režim na jaře 1954 propustil, ale poté ji neustála sledovala StB. 

Mašínová po sametové revoluci dosáhla plné rehabilitace matky a strýce. S manželem Rudolfem Martinem také napsala knihu o tragickém údělu rodiny Mašínových. V uplynulých letech se zasadila o vznik Památníku tří odbojů v Lošanech na místě otcova rodného statku. 

Současný prezident Petr Pavel před třemi lety vyznamenal Mašínovou, když jí udělil Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

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Zdroj: Libor Novák

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