Policejní manévry na Klatovsku. Muž měl použít zbraň proti příbuzným

Policie v sobotu zasahovala v obci na Klatovsku, kde měl muž použít střelnou zbraň proti dvěma příbuzným. Nikomu se nic nestalo, podezřelý byl zadržen. Vyšetřování případu je v plném proudu.
"Před chvíli se policistům podařilo zadržet v jedné obci na Klatovsku třiapadesátiletého muže, který měl podle zatím zjištěných informací použit střelnou zbraň proti svým dvěma rodinným příslušníkům," uvedla policie v sobotu před půl třetí odpoledne na síti X.
Na místě zasahovalo několik policejních hlídek, přítomna byla i zásahová jednotka. Důvodem byl fakt, že dotyčný je držitelem střelných zbraní. "Muž byl za použití donucovacích prostředků omezen na osobní svobodě ze strany zakročujících policistů z obvodního oddělení," sdělili policisté.
V souvislosti se sobotní událostí nebyl nikdo zraněn, další nebezpečí nehrozí. S podezřelým budou v následujících hodinách provedeny potřebné procesní úkony. Policie slíbila další informace k případu, jakmile to umožní okolnosti.
23. července 2026 19:59
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Zdroj: Libor Novák