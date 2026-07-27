Tragická střelba na festivalu v americkém Seattlu. Dva mrtví, pachatel dopaden

Nejméně dva lidé nepřežili nedělní střelbu na gastronomickém festivalu v americkém Seattlu. Dalších pět osob utrpělo zranění. Zatím nejmenovaného pachatele se policistům podařilo zadržet, informovala americká stanice NBC News.
Záchranné složky dorazily na místo kolem 18. hodiny místního času a neúspěšně se snažily o resuscitaci dvou pacientů. Čtveřice zraněných skončila v univerzitní nemocnici se střelnými zraněními na končetinách či břiše. Jedna žena je v kritickém stavu, další tři lidé jsou ve stabilizovaném stavu.
Starostka Seattlu Katie Wilsonová potvrdila, že podezřelá osoba, o které v tuto chvíli nejsou žádné další informace, byla zadržena. Policie zároveň vyzvala veřejnost, aby se vyhnula místu činu. Do vyšetřování je zapojeno místní oddělení federální tajné služby ATF (Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives).
Svědci popsali, jak se atmosféra na místě během chvíle dramaticky změnila, přičemž lidé začali utíkat všemi možnými směry. Výstřely zprvu někteří lidé považovali za zvuk dělbuchů, jenže několik lidí zůstalo ležet na zemi se zjevnými zraněními.
K útoku došlo na gastronomickém festivalu Bite of Seattle, který v neděli po třech dnech vrcholil. Podle organizátorů se ho pravidelně zúčastní přes 350 tisíc lidí, vstupné je zdarma. Pořadatelé se k nedělní tragédii zatím nijak nevyjádřili.
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Zdroj: David Holub