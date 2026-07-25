Babišova vláda chce změnit jednací řád. Premiér prý nedostane více pravomocí

Jedním z témat v české politice byla v posledních dnech navržená změna jednacího řádu vlády. Úřad vlády se rozhodl zareagovat na některé informace, které se objevily v médiích. Podle tvrzení úředníků se žádné zásadní úpravy nechystají.
Podle úřadu se v médiích objevily velmi zkreslené informace o chystané změně jednacího řádu vlády, které je nutné uvést na pravou míru. "Současný jednací řád je starý bezmála 30 let a aktuální nutná úprava byla připravována už za předchozí vlády. Návrh byl nyní předložen k meziresotnímu připomínkovému řízení," uvedla Strakova akademie na síti X.
Úřad zmínil, že skutečnost, že nelze poskytnout záznamy z vlády po dobu 30 let od jejich pořízení, vyplývá z kompetenčního zákona, respektive jeho úpravy navržené předchozí Fialovou vládou. "Jednací řád vlády se zde pouze uvádí do souladu se zákonem, žádné omezení nezavádí, a ani by nemohl, protože pravidla stanovuje zákon," sdělili úředníci.
Zároveň zdůraznili, že možnost, aby předseda vlády, kterým je momentálně Andrej Babiš (ANO), udělil výjimku z připomínkového řízení, je součástí jednacího řádu vlády už od roku 1998. "Připomínková řízení k nelegislativním materiálům vlády, rozsah připomínkových míst se nijak nemění. Připomínková řízení jsou navíc jednacím řádem upraveny pouze pro nelegislativní procesy," píše se v příspěvku.
V případě návrhů právních předpisů, například zákonů, nařízení vlády či vyhlášek bude připomínkové řízení nadále probíhat podle legislativních pravidel vlády. Aktuálně jediná navržená změna naopak přinese rozšíření okruhu připomínkových míst o dětského ombudsmana.
"Žádná z navrhovaných úprav nijak neposiluje pravomoci předsedy vlády, jde naopak o úpravy, které mají za cíl sladit jednací řád se současnou podobou zákonů a ustálenými zvyklostmi jednání vlády. Největší navrhovanou změnou je změna obálky materiálu v souladu s novým Jednotným vizuálním stylem státní správy," dodal Úřad vlády.
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Zdroj: Libor Novák