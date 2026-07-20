Vláda schválila zásadní změnu v důchodech. Polepší si pracující i starší senioři

Vláda schválila změny v důchodovém systému a poslala příslušnou novelu zákona o důchodovém pojištění do Poslanecké sněmovny. O rozhodnutí kabinetu informoval na sociální síti X ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka. Nová úprava má za cíl ocenit seniorskou pracovní aktivitu, lépe podpořit lidi ve vysokém věku a zjednodušit fungování celého systému, přičemž plánované změny ve valorizacích prozatím schváleny nebyly.
Novela znovu zavádí navyšování penzí pro pracující důchodce, kterým se procentní výměra zvedne o 1,5 procenta za každý odpracovaný rok, případně o poměrnou část při kratší době. Zaměstnancům bude sociální správa přidávat automaticky od ledna, poprvé v roce 2028, zatímco živnostníci si budou muset o přepočet požádat.
Předchozí vláda sice prosadila odpuštění důchodových odvodů ve výši 6,5 procenta z výdělku, toto opatření ale zůstane zachováno, protože se podle Juchelky nenaplnil předpoklad, že si lidé ušetřené peníze odloží na stáří.
Výraznější podpory se dočkají také senioři ve velmi vysokém věku, a to z důvodu rostoucích nákladů na péči. Od příštího roku by měl zásluhový procentní díl penze vzrůst o 500 korun při dosažení 80, 85, 90 a 95 let a o tisícikorunu při dosažení jednoho sta let.
Zvýšený důchod začnou lidé pobírat od měsíce, ve kterém narozeniny oslaví, přičemž úprava se dotkne i seniorů, kteří daného věku dosáhli již dříve.
Dosud se k důchodu přidávala tisícikoruna v 85 letech a dvě tisícovky ve 100 letech. Nový systém na výši penze u pětaosmdesátníků a stoletých nic nemění, polepší si však lidé v 80 a 90 letech o 500 korun a v 95 letech o tisícikorunu.
Finanční dopady tohoto opatření dosáhnou v roce 2027 výše 2,6 miliardy korun a v dalších letech postupně porostou.
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Zdroj: David Holub